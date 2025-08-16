Bisnis Indonesia Premium
Lancar, Ini Link Live Streaming Persis vs Persija 16 Agustus

Persija siap hadapi Persis di Stadion Manahan, 16 Agustus 2025, pukul 19.00 WIB. Pelatih Mauricio Souza fokus raih kemenangan meski Persis tim kuat. Saksikan live streamingnya!
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Sabtu, 16 Agustus 2025 | 18:43
Tim Persija Jakarta. Lancar, Ini Link Live Streaming Persis vs Persija 16 Agustus/Antara
Tim Persija Jakarta. Lancar, Ini Link Live Streaming Persis vs Persija 16 Agustus/Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, ingin Macan Kemayoran meraih kemenangan atas Persis Solo pada pekan kedua BRI Super League 2025/26 di Stadion Manahan pada Sabtu (16/8/2025) pukul 19.00 WIB.

"Besok itu pertandingan baru dan harus melakukan pertandingan yang baik. Pertandingan (dengan Persita Tangerang) sudah lewat. Kita fokus, kita konsentrasi untuk bisa mendapatkan hasil maksimal besok," ujar Mauricio Souza.

Mauricio Souza juga mengingatkan bahwa Persis Solo adalah tim besar yang harus diwaspadai, terutama saat bermain di Stadion Manahan. Terlebih Persija juga belum sekalipun meraih hasil kemenangan di Manahan. Mereka belum pernah menang dalam empat laga terakhir. Dua laga seri sisanya mengalami kekalahan.

"Tim Persis Solo sangat kuat, tapi kita tidak memikirkan satu pemain saja dalam pertandingan ini. Kita harus memperhatikan semua titik dari Persis Solo. Mereka punya hasil baik di luar, dan saya tahu tidak akan mudah. Jadi, kita harus berusaha agar bisa memenangkan pertandingan ini," tegasnya. 

Saat ini, kondisi pemain Persija Jakarta dalam keadaan baik dan telah menjalani latihan rutin sebelum bertolak ke Kota Solo. Untuk pemain absen hanya dua yakni Ryo Matsumura dan Gustavo Almeida.

Link Live Streaming Persis vs Persija 16 Agustus:

https://www.vidio.com/live/19355-bri-super-league?schedule_id=4502154

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

