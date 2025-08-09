Prediksi Skor Madura United vs Persis: Head to Head, Susunan Pemain

Bisnis.com, JAKARTA - Laga Madura United vs Persis Solo akan digelar dalam pekan perdana Super League 2025-2026. Prediksi skor mengunggulkan kedua tim bermain imbang.

Madura United bakal menjamu Persis Solo dalam pekan perdana Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Sabtu (9/8/2025) malam.

Tuan rumah menyambut musim baru dengan persiapan yang matang untuk memperbaiki performa musim lalu.

Madura United mempertahankan pemain pilar seperti Lulinha dan Pedro Monteiro yang menjadi motor permainan.

Laskar Sapeh Kerrap juga tak mengubah posisi pelatih yang masih dipercayakan kepada juru racik asal Argentina, Angel Alfredo Vera.

Dengan komposisi yang tak banyak berubah, Madura United lebih mudah untuk membentuk tim yang solid karena chemistry telah terbentuk.

Dari kubu tim tamu, Persis Solo datang dengan perubahan di sana-sini, termasuk posisi pelatih.

Pelatih asal Belanda Peter De Roo menggantikan peran juru latih asal Malaysia, Ong Kim Swee yang hengkang ke Persik Kediri.

Persis juga membawa beberapa rekrutan anyar seperti pemain asing Fuad Sule dan Kodai Tanaka yang tampil apik dalam laga pramusim.

Laskar Sambernyawa diprediksi akan menurunkan seluruh pemain asing yang telah didaftarkan pada laga pertama di Super League 2025-2026.

Ihwal head to head, kedua tim saling mengalahkan saat bermain di kandang masing-masing.

Madura United takluk 0-4 di Stadion Manahan, markas Persis. Akan tetapi mereka membalas dan menang 2-0 saat bermain di Pulau Garam.

Prediksi Susunan Pemain Madura United vs Persis

Madura United (4-2-3-1): Miswar Saputra; Taufik Hidayat, Ruxi, Pablo Monteiro, Ferian Rizki; Jordy Wehrmann, Kerim Palic; Ahmad Nufiandani, Lulinha, Riski Afrisal; Balotelli.

Pelatih: Angel Alfredo Vera

Persis Solo (4-2-3-1): M. Riyandi; Jordy Tutuarima, Cleylton, Xandro Schenk, Ibrahim Sanjaya; Sho Yamamoto, Lautaro Belleggia; Irfan Jauhari, Adriano Castanheira, Althaf Alrizky; Kodai Tanaka.

Pelatih: Peter De Roo

Head to Head Madura United vs Persis

1/2/2025: Madura United 2-0 Persis Solo

13/9/2024: Persis Solo 4-0 Madura United

30/1/2024: Persis Solo 3-2 Madura United

23/7/2023: Madura United 4-3 Persis Solo

6/2/2023: Madura United 2-3 Persis Solo

Prediksi Skor Madura United vs Persis

Madura United punya keuntungan karena akan bermain sebagai tuan rumah, namun Persis punya materi pemain asing yang lebih komplet di semua lini. Laga sengit ini diprediksi berakhir imbang.

Prediksi: