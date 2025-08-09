Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prediksi Skor Madura United vs Persis: Head to Head, Susunan Pemain

Berikut prediksi skor Madura United vs Persis Solo dalam lanjutan Super League 2025-2026.
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti - Bisnis.com
Sabtu, 9 Agustus 2025 | 11:00
Share
Prediksi skor Madura United vs Persis Solo dalam lanjutan Super League 2025-2026 / Persis Solo.
Prediksi skor Madura United vs Persis Solo dalam lanjutan Super League 2025-2026 / Persis Solo.
Ringkasan Berita
  • Laga Madura United vs Persis Solo di pekan perdana Super League 2025-2026 diprediksi berakhir imbang.
  • Madura United mempertahankan pemain kunci dan pelatih Angel Alfredo Vera, sementara Persis Solo melakukan perubahan dengan pelatih baru Peter De Roo dan beberapa rekrutan asing.
  • Head to head menunjukkan kedua tim saling mengalahkan di kandang masing-masing, dengan prediksi skor imbang 2-2, 1-1, atau 0-0 untuk pertandingan ini.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Laga Madura United vs Persis Solo akan digelar dalam pekan perdana Super League 2025-2026. Prediksi skor mengunggulkan kedua tim bermain imbang.

Madura United bakal menjamu Persis Solo dalam pekan perdana Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Sabtu (9/8/2025) malam.

Tuan rumah menyambut musim baru dengan persiapan yang matang untuk memperbaiki performa musim lalu.

Madura United mempertahankan pemain pilar seperti Lulinha dan Pedro Monteiro yang menjadi motor permainan.

Laskar Sapeh Kerrap juga tak mengubah posisi pelatih yang masih dipercayakan kepada juru racik asal Argentina, Angel Alfredo Vera.

Dengan komposisi yang tak banyak berubah, Madura United lebih mudah untuk membentuk tim yang solid karena chemistry telah terbentuk.

Baca Juga

Dari kubu tim tamu, Persis Solo datang dengan perubahan di sana-sini, termasuk posisi pelatih.

Pelatih asal Belanda Peter De Roo menggantikan peran juru latih asal Malaysia, Ong Kim Swee yang hengkang ke Persik Kediri.

Persis juga membawa beberapa rekrutan anyar seperti pemain asing Fuad Sule dan Kodai Tanaka yang tampil apik dalam laga pramusim.

Laskar Sambernyawa diprediksi akan menurunkan seluruh pemain asing yang telah didaftarkan pada laga pertama di Super League 2025-2026.

Ihwal head to head, kedua tim saling mengalahkan saat bermain di kandang masing-masing.

Madura United takluk 0-4 di Stadion Manahan, markas Persis. Akan tetapi mereka membalas dan menang 2-0 saat bermain di Pulau Garam.

Prediksi Susunan Pemain Madura United vs Persis

Madura United (4-2-3-1): Miswar Saputra; Taufik Hidayat, Ruxi, Pablo Monteiro, Ferian Rizki; Jordy Wehrmann, Kerim Palic; Ahmad Nufiandani, Lulinha, Riski Afrisal; Balotelli.

Pelatih: Angel Alfredo Vera

Persis Solo (4-2-3-1): M. Riyandi; Jordy Tutuarima, Cleylton, Xandro Schenk, Ibrahim Sanjaya; Sho Yamamoto, Lautaro Belleggia; Irfan Jauhari, Adriano Castanheira, Althaf Alrizky; Kodai Tanaka.

Pelatih: Peter De Roo

Head to Head Madura United vs Persis

  • 1/2/2025: Madura United 2-0 Persis Solo
  • 13/9/2024: Persis Solo 4-0 Madura United
  • 30/1/2024: Persis Solo 3-2 Madura United
  • 23/7/2023: Madura United 4-3 Persis Solo
  • 6/2/2023: Madura United 2-3 Persis Solo

Prediksi Skor Madura United vs Persis

Madura United punya keuntungan karena akan bermain sebagai tuan rumah, namun Persis punya materi pemain asing yang lebih komplet di semua lini. Laga sengit ini diprediksi berakhir imbang.

Prediksi:

  • Madura United 2-2 Persis Solo
  • Madura United 1-1 Persis Solo
  • Madura United 0-0 Persis Solo

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index
Premium
13 jam yang lalu

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index

Ayu Tanoesoedibjo: The Scion Behind Southeast Asia’s Startup Boom
Premium
16 jam yang lalu

Ayu Tanoesoedibjo: The Scion Behind Southeast Asia’s Startup Boom

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Prediksi Skor Madura United vs Persis 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Madura United vs Persis 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Madura United Vs Persis, Laskar Sambernyawa Siap Tempur di Musim Baru

Prediksi Madura United Vs Persis, Laskar Sambernyawa Siap Tempur di Musim Baru

Prediksi Skor Madura United vs Persis: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Madura United vs Persis: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Dewa United vs Malut United: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Dewa United vs Malut United: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Persib vs Semen Padang: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Persib vs Semen Padang: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Leeds United vs AC Milan 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Prediksi Skor Leeds United vs AC Milan 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Prediksi Skor Manchester United vs Fiorentina 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Prediksi Skor Manchester United vs Fiorentina 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Prediksi Skor Dewa United Vs Malut United 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Prediksi Skor Dewa United Vs Malut United 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Prediksi Persija Vs Persita, Carlos Pena Bicara Soal Macan Kemayoran dan Hokky
Bola Indonesia
4 menit yang lalu

Prediksi Persija Vs Persita, Carlos Pena Bicara Soal Macan Kemayoran dan Hokky

Prediksi Bali United vs Persik: Laskar Tridatu Bakal Andalkan Kerja Sama Tim
Bola Indonesia
34 menit yang lalu

Prediksi Bali United vs Persik: Laskar Tridatu Bakal Andalkan Kerja Sama Tim

Hasil Persib Vs Semen Padang FC, Maung Bandung Awali Musim dengan Sempurna
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Hasil Persib Vs Semen Padang FC, Maung Bandung Awali Musim dengan Sempurna

Lancar, Ini Link Live Streaming Dewa United vs Malut United 9 Agustus
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Lancar, Ini Link Live Streaming Dewa United vs Malut United 9 Agustus

Prediksi Skor Arsenal Vs Athletic Bilbao 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H
Bola Eropa
1 jam yang lalu

Prediksi Skor Arsenal Vs Athletic Bilbao 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Skor Dewa United vs Malut United: Head to Head, Susunan Pemain

2

Prediksi Skor Persib vs Semen Padang: Head to Head, Susunan Pemain

3

Prediksi Skor Persib Vs Semen Padang FC 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H

4

Prediksi Skor Manchester United vs Fiorentina 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H

5

Prediksi Skor Madura United vs Persis: Head to Head, Susunan Pemain

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Festival Topeng Betawi
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi Skor Dewa United vs Malut United: Head to Head, Susunan Pemain

2

Prediksi Skor Persib vs Semen Padang: Head to Head, Susunan Pemain

3

Prediksi Skor Persib Vs Semen Padang FC 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H

4

Prediksi Skor Manchester United vs Fiorentina 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H

5

Prediksi Skor Madura United vs Persis: Head to Head, Susunan Pemain