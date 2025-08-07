Bisnis Indonesia Premium
Prediksi Madura United Vs Persis, Laskar Sambernyawa Siap Tempur di Musim Baru

Persis Solo siap tempur di Super League 2025, hadapi Madura United di laga perdana. Laskar Sambernyawa optimis setelah uji coba positif dan evaluasi kekalahan.
Kamis, 7 Agustus 2025 | 15:44
Ilustrasi-Sepak bola/REUTERS/Kai Pfaffenbach
Ilustrasi-Sepak bola/REUTERS/Kai Pfaffenbach

Bisnis.com, JAKARTA - Persis Solo memastikan sudah siap tempur untuk bersaing di musim baru kompetisi kasta tertinggi di Super League 2025, Jumat (8/8) ini.

Sesuai jadwal yang ada, Laskar Sambernyawa akan menjalani laga perdananya di kandang lawan melawan Madura United FC di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Sabtu (9/8) kickoff pukul 19.00 WIB.

Sebelum menatap musim baru, Persis telah melakoni lima pertandingan uji coba. Menang 2-0 atas tim kasta Championship 2025/26, Kendal Tornado FC, menang 1-0 atas PSIM Yogyakarta dan unggul 2-1 atas Malut United FC serta menang telak 6-0 atas tim Liga 4 Jawa Tengah, UNSA FC jadi hasil positif.

Persis yang dilatih Peter de Roo mendapat pelajaran penting usai dikalahkan Bali United FC dengan skor 1-2 di Solo pada laga uji coba terakhirnya, akhir pekan kemarin.

Deretan hasil yang didapat bisa menjadi modal yang baik untuk Persis guna mengarungi persaingan di kasta tertinggi nanti.

“Saya pikir kami memiliki pra musim yang baik, termasuk pertandingan uji coba,” kata Peter de Roo.

Tak mau terbuai dengan deretan hasil bagus di laga uji cobanya, pelatih asal Belanda itu mengaku senang timnya juga dapat pengalaman berharga di laga uji coba lawan Bali United.

“Saya pikir laga uji coba terakhir lawan Bali United sangat berharga karena kami bisa melihat kelemahan-kelemahan kami yang terekspos,” dia menjelaskan.

