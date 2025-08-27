Eks Bek Timnas Italia, Alessandro Florenzi Resmi Gantung Sepatu

Alessandro Florenzi, eks bek Timnas Italia, pensiun dari sepak bola di usia 34 tahun setelah kontraknya dengan AC Milan berakhir. Kariernya dimulai di AS Roma.

Bisnis.com, JAKARTA - Bek sayap berkebangsaan Italia Alessandro Resmi mengumumkan pensiun sebagai pesepak bola profesional setelah kontraknya bersama klub Liga Italia AC Milan musim panas ini.

Dari unggahan instagram pribadi Florenzi, Rabu, ia menuliskan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang membantunya selama menjadi pesepak bola profesional.

"Akhirnya, aku ingin berterima kasih kepada semua orang yang telah menemaniku dalam perjalanan panjang ini, terutama semua orang yang diam-diam bekerja di balik layar: kalian semua meninggalkan jejak dalam diriku," tulis Florenzi.

"Tanpa kalian, aku tidak akan menjadi diriku yang sekarang. Terima kasih sekali lagi, sahabatku: hari ini kita akan mengucapkan selamat tinggal, tetapi kamu akan selalu menjadi bagian dariku," kata dia.

Pemain yang memutuskan pensiun pada usia 34 tahun itu mengawali karier sebagai pesepak bola bersama tim junior AS Roma pada 2011 dan sempat dipinjamkan ke Crotone.

Selanjutnya, pemain kelahiran 11 Maret 1991 itu dipinjamkan ke klub Liga Spanyol Valencia pada paruh kedua musim 2019/2020 untuk tampil dalam 14 laga dengan total bermain 768 menit.

Florenzi juga pernah dipinjamkan ke klub Liga Prancis Paris Saint-Germain pada paruh kedua musim 2020/2021 dan tampil dalam 36 pertandingan di berbagai ajang dan mencetak dua gol serta satu assist.

Peraih gelar EURO 2020 bersama Timnas Italia itu selanjutnya dipinjamkan selama satu musim ke AC Milan pada 2021/2022 dan pindah permanen pada musim panas 2022 ke Rossoneri dari AS Roma.

Ketika berseragam AC Milan, ia tampil dalam 77 pertandingan dan mencetak tiga gol serta tujuh assist dengan total 6.504 menit bermain di berbagai ajang selama empat musim. Ia juga menyumbangkan satu gelar Liga Italia musim 2021/2022.

Sementara itu, sebagian besar kariernya ia habiskan bersama klub masa kecilnya AS Roma dalam rentang kurang lebih 10 tahun di mana Florenzi tampil sebanyak 280 laga serta mencetak 28 gol dan 32 assist dari total 19.048 menit bermain.