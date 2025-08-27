Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prediksi Skor Indonesia vs Australia 27 Agustus, Timnas Ada Peluang untuk Menang

Indonesia akan menghadapi Australia di semifinal ASEAN Putri U-16 pada 27 Agustus. Meski Australia unggul dalam power dan postur, pelatih Timo Scheunemann yakin Indonesia punya peluang dengan kekompakan tim. Prediksi skor bervariasi dari 0-2 hingga 0-4.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 14:15
Share
Ilustrasi-Sepak Bola. Prediksi Skor Indonesia vs Australia 27 Agustus, Timnas Ada Peluang untuk Menang / REUTERS-Piroschka Van De Wouw
Ilustrasi-Sepak Bola. Prediksi Skor Indonesia vs Australia 27 Agustus, Timnas Ada Peluang untuk Menang / REUTERS-Piroschka Van De Wouw

Bisnis com, JAKARTA - Pelatih timnas putri U-16 Indonesia Timo Scheunemann yakin anak asuhnya masih punya peluang melawan Australia dalam semifinal ASEAN Putri U-16 2025.

Indonesia, sebagai juara Grup A, akan menghadapi Australia yang merupakan juara Grup C di semifinal Kejuaraan ASEAN Putri U-16 di Stadion Manahan, Solo, pada Rabu (27/8) pukul 19.30 WIB.

“Tapi kalau kita bisa mengeluarkan kemampuan kita, kita punya kans. Walaupun lawan kita berat, Australia kalau di senior mungkin sudah 10-15 tahun di depan kita. Kita yang baru memulai grassroots sepak bola putri 2 tahun lalu, kita tertinggal untuk usia ini sekitar 5 tahun,” kata Timo pada jumpa pers pra-pertandingan, Selasa.

Australia, kata Timo, adalah negara yang sepak bola putrinya jauh lebih maju dari Indonesia (106 dunia) setelah mereka kini berada di peringkat 15 dunia. Tim asuhan Michael Edward Cooper itu juga merupakan pemenang pertama edisi ini pada 2009.

Menurut Timo, Australia adalah tim yang memiliki kekuatan di power dan postur. “Stamina kita setara dengan Australia, yang mereka jauh di atas kita, power dan postur,” kata mantan pelatih Persema Malang itu.

“Itu terlihat mereka pada saat umpan bola dari side ke side, gak perlu bridge, gak perlu misalnya pemain kita ini diajarin, kalau umpan ke sana, umpan ke tengah dulu, soalnya gak akan sampai nih bola. Umpan ke tengah baru diterusin,” kata dia.

Baca Juga

Kekuatan yang dimiliki Australia ini juga sudah terbukti ketika mereka mengalahkan Thailand yang merupakan tim tersukses di turnamen ini dengan tiga gelar, dengan skor 2-1 pada babak grup.

“Karena serangan Australia banyak dari sayap, pertama mereka kencang-kencang di sayap, kemudian kedua mereka tinggi di tengah. Jadi lawan Thailand juga kerepotannya Thailand di situ, padahal kita lihat Thailand luar biasa bisa menang 7-0 lawan Singapura,” kata Timo.

Adapun, dari empat kontestan di semifinal (Indonesia, Vietnam, Australia, Thailand), Garuda Pertiwi Muda adalah tim paling produktif karena mencetak sembilan gol.

Timo merasa dari dua pertandingan itu timnya sudah tampil baik, namun pada laga melawan Australia ia meminta pemain-pemainnya menunjukkan kemampuan mereka lebih lagi.

“Tapi kelebihan kita apa? Seperti Jazlyn tadi bilang, bukan masalah kemampuan masing-masing individu saja, cocok-cocokan antar individu saling melengkapi. Dan saya rasa permainan kita sudah menunjukkan kekompakan, harus lebih lagi, harus the best 100 persen kalau ingin punya kans lawan Australia. Sehingga kalau pun misalnya kalah, kita kalah dengan terhormat,” kata pelatih 51 tahun itu.

Prediksi Skor Indonesia vs Australia, semifinal ASEAN Putri U-16:

Skor Indonesia vs Australia 0-3

Skor Indonesia vs Australia 0-4

Skor Indonesia vs Australia 0-2

Halaman
  1. 1
  2. 2

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Melihat Peluang di Saham Astra (ASII) yang Getol Akuisisi
Premium
3 jam yang lalu

Melihat Peluang di Saham Astra (ASII) yang Getol Akuisisi

Adu Kinerja Emiten Konglomerat (CUAN, AADI, RATU) Paling Kilat Masuk Indeks MSCI
Premium
4 jam yang lalu

Adu Kinerja Emiten Konglomerat (CUAN, AADI, RATU) Paling Kilat Masuk Indeks MSCI

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Australia Vs Indonesia: Kedatangan Dean James, Skuad Garuda Semakin Lengkap

Australia Vs Indonesia: Kedatangan Dean James, Skuad Garuda Semakin Lengkap

Perdana Dilatih Kluivert, Struick: Dia Seorang Legenda, Saya Sangat Semangat

Perdana Dilatih Kluivert, Struick: Dia Seorang Legenda, Saya Sangat Semangat

Lawan Australia, Pengamat Prediksi Timnas Indonesia Pakai Formasi Ini

Lawan Australia, Pengamat Prediksi Timnas Indonesia Pakai Formasi Ini

Jelang Indonesia vs Australia, Prabowo Doakan Timnas Raih Hasil Baik

Jelang Indonesia vs Australia, Prabowo Doakan Timnas Raih Hasil Baik

Jadwal Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2024

Jadwal Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2024

Australia Kecewa Tak Bisa Kalahkan Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Australia Kecewa Tak Bisa Kalahkan Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Link Live Streaming Indonesia vs Australia U17 27 Oktober, Mulai 20.30 WIB

Link Live Streaming Indonesia vs Australia U17 27 Oktober, Mulai 20.30 WIB

Gratis, Link Live Streaming Indonesia vs Australia 10 September Babak Kedua

Gratis, Link Live Streaming Indonesia vs Australia 10 September Babak Kedua

Berita Lainnya

Berita Terbaru

PSSI Bakal Laporkan Kuwait ke AFC Usai Batal Lawan Indonesia Tapi Tanding Vs Suriah
Bola Indonesia
4 jam yang lalu

PSSI Bakal Laporkan Kuwait ke AFC Usai Batal Lawan Indonesia Tapi Tanding Vs Suriah

Jelang Lawan Grimsby Town, Amorim Sebut MU Perlu Waktu untuk Berkembang
Liga Inggris
6 jam yang lalu

Jelang Lawan Grimsby Town, Amorim Sebut MU Perlu Waktu untuk Berkembang

Hasil Kejuaraan Dunia BWF 2025, Jojo dan Jorji Lolos ke Babak 16 Besar
Aneka Sport
6 jam yang lalu

Hasil Kejuaraan Dunia BWF 2025, Jojo dan Jorji Lolos ke Babak 16 Besar

Eks Bek Timnas Italia, Alessandro Florenzi Resmi Gantung Sepatu
Bola Indonesia
6 jam yang lalu

Eks Bek Timnas Italia, Alessandro Florenzi Resmi Gantung Sepatu

Batal Lawan Kuwait, Timnas Indonesia Gelar Uji Coba Kontra Taiwan
Bola Dunia
7 jam yang lalu

Batal Lawan Kuwait, Timnas Indonesia Gelar Uji Coba Kontra Taiwan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Skor Celta Vigo Vs Real Betis 28 Agustus, Susunan Pemain, H2H

2

Prediksi Skor Benfica vs Fenerbahce 28 Agustus, Susunan Pemain, H2H

3

Prediksi Skor Grimsby Town vs Manchester United 28 Agustus, Susunan Pemain

4

Prediksi Skor Indonesia vs Australia 27 Agustus, Timnas Ada Peluang untuk Menang

5

16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025: Lawan Kim/Seo, Leo/Bagas Mau Revans

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Produksi Garam Terhenti Akibat Cuaca
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi Skor Celta Vigo Vs Real Betis 28 Agustus, Susunan Pemain, H2H

2

Prediksi Skor Benfica vs Fenerbahce 28 Agustus, Susunan Pemain, H2H

3

Prediksi Skor Grimsby Town vs Manchester United 28 Agustus, Susunan Pemain

4

Prediksi Skor Indonesia vs Australia 27 Agustus, Timnas Ada Peluang untuk Menang

5

16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025: Lawan Kim/Seo, Leo/Bagas Mau Revans