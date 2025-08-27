Bisnis Indonesia Premium
Prediksi Skor Celta Vigo Vs Real Betis 28 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Celta Vigo akan menjamu Real Betis pada 28 Agustus 2025 di Liga Spanyol. Betis diprediksi unggul dengan skor 1-2, meski Celta bermain di kandang.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 17:11
Pemain Real Betis berpose sebelum pertandingan. Prediksi Skor Celta Vigo Vs Real Betis 28 Agustus, Susunan Pemain, H2H/ REUTERS-Marcelo Del Pozo
Pemain Real Betis berpose sebelum pertandingan. Prediksi Skor Celta Vigo Vs Real Betis 28 Agustus, Susunan Pemain, H2H/ REUTERS-Marcelo Del Pozo

Bisnis.com, JAKARTA - Celta Vigo akan menjamu Real Betis di Abanca Balaidos pada pekan ketiga Liga Spanyol, Kamis (28/8/2025) dini hari.

Celta Vigo saat ini duduk di posisi 15 setelah meraih sekali seri dan satu kali kalah. 

Bermain di kandang sendiri, anak asuh Claudio Giraldez diprediksi akan mencoba meraih poin penuh untuk naik di papan klasemen.

Sementara itu Betis sedang duduk di posisi tujuh dengan torehan sekali menang dan satu kali seri.

Betis yang diasuh Manuel Pellegrini diprediksi juga akan mengincar poin penuh untuk naik ke puncak klasemen.

Pellegrini akan mengandalkan Giovani Lo Celso yang menjadi penentu kemenangan Betis atas Deportivo Alavez.

Menilik performa kedua tim, Real Betis diprediksi punya kans besar untuk merebut kemenangan.

Prediksi susunan pemain Celta Vigo Vs Real Betis

Celta Vigo possible starting lineup:

Radu; Rodriguez, Domiguez, Alonso; Mingueza, Beltran, Moriba, Carreira; Duran, Swedberg, Iglesias

Real Betis possible starting lineup:

Lopez; Bellerin, Bartra, Natan, Rodriguez; Fornals, Altimira; Garcia, Lo Celso, Riquelme; Bakambu

Head to head Celta Vigo Vs Real Betis:

La Liga
2025/02/08
Celta Vigo 3 - 2 Real Betis Balompié

La Liga
2024/11/10
Real Betis Balompié 2 - 2 Celta Vigo

La Liga
2024/04/13
Real Betis Balompié 2 - 1 Celta Vigo

La Liga
2024/01/04
Celta Vigo 2 - 1 Real Betis Balompié

La Liga
2023/02/05
Real Betis Balompié 3 - 4 Celta Vigo

Prediksi Skor Celta Vigo Vs Real Betis 28 Agustus:

Skor Celta Vigo vs Real Betis 1-2

Skor Celta Vigo vs Real Betis 1-1

Skor Celta Vigo vs Real Betis 2-1

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

