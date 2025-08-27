Prediksi Skor Celta Vigo Vs Real Betis 28 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Bisnis.com, JAKARTA - Celta Vigo akan menjamu Real Betis di Abanca Balaidos pada pekan ketiga Liga Spanyol, Kamis (28/8/2025) dini hari.
Celta Vigo saat ini duduk di posisi 15 setelah meraih sekali seri dan satu kali kalah.
Bermain di kandang sendiri, anak asuh Claudio Giraldez diprediksi akan mencoba meraih poin penuh untuk naik di papan klasemen.
Sementara itu Betis sedang duduk di posisi tujuh dengan torehan sekali menang dan satu kali seri.
Betis yang diasuh Manuel Pellegrini diprediksi juga akan mengincar poin penuh untuk naik ke puncak klasemen.
Pellegrini akan mengandalkan Giovani Lo Celso yang menjadi penentu kemenangan Betis atas Deportivo Alavez.
Menilik performa kedua tim, Real Betis diprediksi punya kans besar untuk merebut kemenangan.
Prediksi susunan pemain Celta Vigo Vs Real Betis
Celta Vigo possible starting lineup:
Radu; Rodriguez, Domiguez, Alonso; Mingueza, Beltran, Moriba, Carreira; Duran, Swedberg, Iglesias
Real Betis possible starting lineup:
Lopez; Bellerin, Bartra, Natan, Rodriguez; Fornals, Altimira; Garcia, Lo Celso, Riquelme; Bakambu
Head to head Celta Vigo Vs Real Betis:
La Liga
2025/02/08
Celta Vigo 3 - 2 Real Betis Balompié
La Liga
2024/11/10
Real Betis Balompié 2 - 2 Celta Vigo
La Liga
2024/04/13
Real Betis Balompié 2 - 1 Celta Vigo
La Liga
2024/01/04
Celta Vigo 2 - 1 Real Betis Balompié
La Liga
2023/02/05
Real Betis Balompié 3 - 4 Celta Vigo
Prediksi Skor Celta Vigo Vs Real Betis 28 Agustus:
Skor Celta Vigo vs Real Betis 1-2
Skor Celta Vigo vs Real Betis 1-1
Skor Celta Vigo vs Real Betis 2-1