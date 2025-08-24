Prediksi Skor Oviedo Vs Real Madrid 25 Agustus: Susunan Pemain, H2H, Preview

Real Madrid akan menghadapi Oviedo pada 25 Agustus 2025 pada pekan kedua Liga Spanyol. Ini prediksi skor Oviedo Vs Real Madrid.

Bisnis.com, JAKARTA - Real Madrid akan menjalani laga tandang ke markas Oviedo pada pekan kedua Liga Spanyol, Senin (25/8/2025) pagi, pukul 02.30 WIB.

Jelang laga melawan Oviedo di Estadio Nuevo Carlos Tartiere, pelatih Real Madrid Xabi Alonso mengaku puas dengan performa gelandang serang Franco Mastantuono.

Mastantuono menjalani debut bersama El Real kala dimasukkan pada menit ke-68 menggantikan peran Brahim Diaz pada pertandingan menghadapi Osasuna di pekan pertama Liga Spanyol yang berlangsung di Santiago Bernabeu, Madrid, Rabu (20/8).

"Dia terlihat baik. Dia memiliki dampak dan menunjukkan energi nyata. Setiap kali dia berada di skuad, dia dalam dengan kesempatan bermain, seperti pemain lain," kata Xabi Alonso.

Mastantuono didatangkan oleh Los Blancos dari River Plate dalam bursa transfer musim panas ini. Gelandang timnas Argentina tersebut diyakini merupakan salah satu talenta berharga dan bisa berpotensi untuk masuk dalam rencana jangka panjang klub.

Namun saat ini Mastantuono masih belum didaftarkan ke dalam skuad utama Los Galacticos di Liga Spanyol karena terkendala regulasi pembatasan pemain hingga 25 pemain.

Meski terkendala regulasi, Mastantuono yang kini terdaftar sebagai pemain akademi Real Madrid juga tetap bisa dimainkan ke dalam skuad utama.

Xabi Alonso mengungkapkan memerlukan peran Mastantuono yang bisa mengisi peran sebagai pemain nomor sepuluh ataupun berperan di sektor kanan hingga ditarik sebagai playmaker tradisional.

Dengan keahlian Mastantuono, Xabi Alonso meyakini bahwa pemain bernomor punggung 30 tersebut bisa memberikan dampak yang signifikan dalam skema permainannya.

"Mastantuono punya mobilitas, kemampuan untuk menghubungkan dengan pemain-pemain di sekitarnya. Dia suka bermain dengan orang lain, dia tidak hanya tentang gerakan individu. Dia suka bermain link-up," ujar mantan pelatih Bayer Leverkusen itu.

Prediksi susunan pemain Oviedo vs Real Madrid:

Real Oviedo possible starting lineup:

Escandell; Costas, Dendoncker, Calvo; Vidal, Ilic, Sibo, Alhassane; Chaira, Rondon, Hassan

Real Madrid possible starting lineup:

Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Guler; Brahim, Mbappe, Vinicius

Head to head Oviedo vs Real Madrid:

2012/07/25

Real Oviedo 1 - 5 Real Madrid

Prediksi skor Oviedo vs Real Madrid 25 Agustus:

Skor Oviedo vs Real Madrid 0-2

Skor Oviedo vs Real Madrid 1-2

Skor Oviedo vs Real Madrid 1-3