Prediksi Skor Oviedo Vs Real Madrid 25 Agustus: Susunan Pemain, H2H, Preview

Real Madrid akan menghadapi Oviedo pada 25 Agustus 2025 pada pekan kedua Liga Spanyol. Ini prediksi skor Oviedo Vs Real Madrid.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Minggu, 24 Agustus 2025 | 18:24
Pelatih Real Madrid, Xabi Alonso. Real Madrid atau El Real akan tandang ke markas Oviedo pada pekan kedua Laliga. Prediksi Skor Oviedo Vs Real Madrid 25 Agustus: Susunan Pemain, H2H, Preview./ REUTERS-Violeta Santos Moura
Pelatih Real Madrid, Xabi Alonso. Real Madrid atau El Real akan tandang ke markas Oviedo pada pekan kedua Laliga. Prediksi Skor Oviedo Vs Real Madrid 25 Agustus: Susunan Pemain, H2H, Preview./ REUTERS-Violeta Santos Moura

Bisnis.com, JAKARTA - Real Madrid akan menjalani laga tandang ke markas Oviedo pada pekan kedua Liga Spanyol, Senin (25/8/2025) pagi, pukul 02.30 WIB.

Jelang laga melawan Oviedo di Estadio Nuevo Carlos Tartiere, pelatih Real Madrid Xabi Alonso mengaku puas dengan performa gelandang serang Franco Mastantuono.

Mastantuono menjalani debut bersama El Real kala dimasukkan pada menit ke-68 menggantikan peran Brahim Diaz pada pertandingan menghadapi Osasuna di pekan pertama Liga Spanyol yang berlangsung di Santiago Bernabeu, Madrid, Rabu (20/8).

"Dia terlihat baik. Dia memiliki dampak dan menunjukkan energi nyata. Setiap kali dia berada di skuad, dia dalam dengan kesempatan bermain, seperti pemain lain," kata Xabi Alonso.

Mastantuono didatangkan oleh Los Blancos dari River Plate dalam bursa transfer musim panas ini. Gelandang timnas Argentina tersebut diyakini merupakan salah satu talenta berharga dan bisa berpotensi untuk masuk dalam rencana jangka panjang klub.

Namun saat ini Mastantuono masih belum didaftarkan ke dalam skuad utama Los Galacticos di Liga Spanyol karena terkendala regulasi pembatasan pemain hingga 25 pemain.

Meski terkendala regulasi, Mastantuono yang kini terdaftar sebagai pemain akademi Real Madrid juga tetap bisa dimainkan ke dalam skuad utama.

Xabi Alonso mengungkapkan memerlukan peran Mastantuono yang bisa mengisi peran sebagai pemain nomor sepuluh ataupun berperan di sektor kanan hingga ditarik sebagai playmaker tradisional.

Dengan keahlian Mastantuono, Xabi Alonso meyakini bahwa pemain bernomor punggung 30 tersebut bisa memberikan dampak yang signifikan dalam skema permainannya.

"Mastantuono punya mobilitas, kemampuan untuk menghubungkan dengan pemain-pemain di sekitarnya. Dia suka bermain dengan orang lain, dia tidak hanya tentang gerakan individu. Dia suka bermain link-up," ujar mantan pelatih Bayer Leverkusen itu.

Prediksi susunan pemain Oviedo vs Real Madrid:

Real Oviedo possible starting lineup:

Escandell; Costas, Dendoncker, Calvo; Vidal, Ilic, Sibo, Alhassane; Chaira, Rondon, Hassan

Real Madrid possible starting lineup:

Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Guler; Brahim, Mbappe, Vinicius

Head to head Oviedo vs Real Madrid:

2012/07/25
Real Oviedo 1 - 5 Real Madrid

Prediksi skor Oviedo vs Real Madrid 25 Agustus:

Skor Oviedo vs Real Madrid 0-2

Skor Oviedo vs Real Madrid 1-2

Skor Oviedo vs Real Madrid 1-3

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

Berita Terbaru

Lancar, Link Live Streaming MotoGP Hungaria 2025 24 Agustus dari Balaton Park
Aneka Sport
10 menit yang lalu

Lancar, Link Live Streaming MotoGP Hungaria 2025 24 Agustus dari Balaton Park

Prediksi Skor Oviedo Vs Real Madrid 25 Agustus: Susunan Pemain, H2H, Preview
Liga Spanyol
23 menit yang lalu

Prediksi Skor Oviedo Vs Real Madrid 25 Agustus: Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Fulham vs Manchester United 24 Agustus, Susunan Pemain, H2H
Liga Inggris
56 menit yang lalu

Prediksi Skor Fulham vs Manchester United 24 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Prediksi Skor Crystal Palace vs Nottingham Forest, Susunan Pemain, H2H
Liga Inggris
3 jam yang lalu

Prediksi Skor Crystal Palace vs Nottingham Forest, Susunan Pemain, H2H

Prediksi Skor Madura United vs Persita 24 Agustus, Susunan Pemain, H2H
Bola Indonesia
6 jam yang lalu

Prediksi Skor Madura United vs Persita 24 Agustus, Susunan Pemain, H2H

# Hot Topic

Bisnis Indonesia E-paper

