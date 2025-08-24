Hasil MotoGP Hungaria 2025: Sempat Tercecer, MM93 Akhirnya Jadi Juara

Marc Marquez menjuarai MotoGP Hungaria 2025 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi, serta memenangkan sprint race sehari sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil MotoGP Hungaria 2025, Marc Marquez (MM93) berhasil menjadi juara setelah tidak terkejar oleh Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi di Sirkuit Balaton Park, Minggu (24/8/2025) malam.

Drama sudah terjadi saat balapan dimulai saat Marc Marquez yang menempati pole position bersenggolan dengan Bezzechi di lap pertama.

Akibat kejadian tersebut, Marc Marquez yang kini memuncaki klasemen MotoGP 2025, turun dua peringkat ke posisi tiga di belakang Bezzechi dan Fabio Di Giannantonio dari Pertamina VR46 Ducati.

Marc Marquez berhasil naik ke peringkat kedua setelah membalap Di Giannantonio pada lap keempat.

Aksi saling balap terjadi pada lap keenam saat Marc Marquez mencoba mengambil alih balapan dari Bezzechi.

Namun Bezzechi dari Aprilia Racing bisa mempertahankan posisinya hingga lap ketujuh selesai.

Marc Marquez akhirnya bisa mengambil alih posisi satu setelah mendahului Bezzechi pada lap ke-10.

Setelah mengambil alih balapan, Marc Marquez tidak terkejar oleh pembalap lain di belakangnya.

Sementara itu perebutan peringkat kedua terjadi antara Bezzechi dengan Pedro Acosta dari Red Bull KTM.

Start dari posisi tujuh, Pedro Acosta bisa tampil brilian di GP kali ini.

Acosta akhirnya bisa merebut posisi kedua pada lap ke-15 usai mendahului Bezzechi dari sisi dalam.

Hingga balapan berakhir, Marc Marquez yang tidak terkejar oleh Acosta berhasil menjadi juara MotoGP Hungaria 2025.

Bagi Marc Marquez, ini adalah kemenangannya ketujuh secara beruntun di MotoGP musim 2025.

Hasil MotoGP Hungaria 2025, 24 Agustus:

1. Marc Marquez – Ducati Lenovo

2. Pedro Acosta - Red Bull KTM

3. Marco Bezzecchi – Aprilia Racing