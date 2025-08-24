Bisnis Indonesia Premium
Lancar, Link Live Streaming MotoGP Hungaria 2025 24 Agustus dari Balaton Park

Marc Marquez menangi sprint race MotoGP Hungaria 2025 di Balaton Park. Saksikan live streaming balapan utama pada 24 Agustus di Vidio.com.
Minggu, 24 Agustus 2025 | 18:37
Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez. Lancar, Link Live Streaming MotoGP Hungaria 2025 24 Agustus dari Balaton Park /REUTERS-Athit Perawongmetha
Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez. Lancar, Link Live Streaming MotoGP Hungaria 2025 24 Agustus dari Balaton Park /REUTERS-Athit Perawongmetha

Bisnis.com, JAKARTA - Balapan MotoGP Hungaria 2025 akan segera dimulai di Sirkuit Balaton Park, Minggu (24/8/2025) malam.

Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez berhasil menjadi juara sprint race MotoGP Hungaria 2025, Sabtu (23/8), sekaligus mencatat kemenangan ke-13 dari total 14 balapan di ajang balapan singkat musim ini.

Start dari pole position, Marquez langsung memimpin sejak tikungan pertama dan tak pernah terkejar hingga finis.

Balapan di trek baru tersebut diwarnai insiden sejak awal di mana Fabio Quartararo yang start keenam gagal mengerem, menabrak Marco Bezzecchi, lalu terjatuh usai bertabrakan dengan Enea Bastianini.

Tak lama berselang, Bastianini yang berusaha bangkit justru menabrak Johann Zarco hingga keduanya sama-sama gagal melanjutkan balapan.

Kondisi itu membuat Marquez melenggang sendirian, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli dari tim Pertamina VR46 Ducati. Hasil ini menjadi podium terbaik Morbidelli sejak Qatar, sementara Luca Marini meraih hasil terbaiknya bersama Honda di posisi keempat.

Rookie Fermin Aldeguer tampil impresif dengan finis kelima, di depan Joan Mir yang membawa Honda finis keenam. Marco Bezzecchi masih mampu bangkit hingga posisi ketujuh, disusul Alex Marquez.

Juara bertahan MotoGP 2024 Jorge Martin hanya menempati posisi kesembilan, sedangkan Francesco Bagnaia harus puas finis di urutan ke-13.

Debut MotoGP di Balaton Park ini sekaligus menjadi grand prix pertama di Hungaria sejak 1992.

Hasil Sprint Race MotoGP Hungaria 2025

1. Marc Marquez – Ducati Lenovo – 21m 13.465

2. Fabio Di Giannantonio – Pertamina VR46 Ducati – +2.095

3. Franco Morbidelli – Pertamina VR46 Ducati – +3.595

4. Luca Marini – Honda HRC Castrol – +4.890

5. Fermin Aldeguer – BK8 Gresini Ducati – +5.692

6. Joan Mir – Honda HRC Castrol – +6.147

7. Marco Bezzecchi – Aprilia Racing – +6.266

8. Alex Marquez – BK8 Gresini Ducati – +7.332

9. Jorge Martin – Aprilia Racing – +10.779

10. Pol Espargaro – Red Bull KTM Tech3 – +12.905

11. Raul Fernandez – Trackhouse Aprilia – +13.148

12. Jack Miller – Pramac Yamaha – +14.097

13. Francesco Bagnaia – Ducati Lenovo – +14.891

14. Miguel Oliveira – Pramac Yamaha – +15.342

15. Ai Ogura – Trackhouse Aprilia – +15.467

16. Alex Rins – Monster Yamaha – +21.007

17. Pedro Acosta – Red Bull KTM – +22.245

18. Brad Binder – Red Bull KTM – +1 lap

DNF – Enea Bastianini – Red Bull KTM Tech3

DNF – Fabio Quartararo – Monster Yamaha

DNF – Johann Zarco – Castrol Honda LCR

Link Live Streaming MotoGP Hungaria 2025 24 Agustus:

https://www.vidio.com/live/17140-spotv-2?schedule_id=4514014

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

