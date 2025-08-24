Bisnis Indonesia Premium
Hasil MotoGP Hungaria 2025: Bezzechi dan Marc Marquez Saling Salip di Lap Ketujuh

MotoGP Hungaria 2025 diwarnai aksi saling salip antara Marco Bezzecchi dan Marc Marquez hingga lap ketujuh, dengan Bezzecchi memimpin balapan.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Minggu, 24 Agustus 2025 | 19:19
Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez. Hasil MotoGP Hungaria 2025: Bezzechi dan Marc Marquez Saling Salip di Lap Ketujuh /REUTERS-Athit Perawongmetha
Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez. Hasil MotoGP Hungaria 2025: Bezzechi dan Marc Marquez Saling Salip di Lap Ketujuh /REUTERS-Athit Perawongmetha

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil MotoGP Hungaria 2025 hingga lap ke-7, Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing masih memimpin jalannya balapan yang digelar di Sirkuit Balaton Park, Minggu (24/8/2025) malam.

Drama sudah terjadi saat balapan dimulai saat Marc Marquez yang menempati pole position bersenggolan dengan Bezzechi di lap pertama.

Akibat kejadian tersebut, Marc Marquez yanng kini memuncaki klasemen MotoGP 2025, turun dua peringkat ke posisi tiga di belakang Bezzechi dan Fabio Di Giannantonio dari Pertamina VR46 Ducati.

Marc Marquez berhasil naik ke peringkat kedua setelah membalap Di Giannantonio pada lap keempat.

Aksi saling balap terjadi pada lap keenam saat Marc Marquez mencoba mengambil alih balapan dari Bezzechi.

Namun Bezzechi bisa mempertahankan posisinya hingga lap ketujuh selesai. 

Sebelumnya, Marc Marquez berhasil menjadi juara sprint race MotoGP Hungaria 2025, Sabtu (23/8), sekaligus mencatat kemenangan ke-13 dari total 14 balapan di ajang balapan singkat musim ini.

Start dari pole position, Marquez langsung memimpin sejak tikungan pertama dan tak pernah terkejar hingga finis.

Balapan di trek baru tersebut diwarnai insiden sejak awal di mana Fabio Quartararo yang start keenam gagal mengerem, menabrak Marco Bezzecchi, lalu terjatuh usai bertabrakan dengan Enea Bastianini.

Tak lama berselang, Bastianini yang berusaha bangkit justru menabrak Johann Zarco hingga keduanya sama-sama gagal melanjutkan balapan.

Kondisi itu membuat Marquez melenggang sendirian, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli dari tim Pertamina VR46 Ducati. Hasil ini menjadi podium terbaik Morbidelli sejak Qatar, sementara Luca Marini meraih hasil terbaiknya bersama Honda di posisi keempat.

Rookie Fermin Aldeguer tampil impresif dengan finis kelima, di depan Joan Mir yang membawa Honda finis keenam. Marco Bezzecchi masih mampu bangkit hingga posisi ketujuh, disusul Alex Marquez.

Juara bertahan MotoGP 2024 Jorge Martin hanya menempati posisi kesembilan, sedangkan Francesco Bagnaia harus puas finis di urutan ke-13.

Debut MotoGP di Balaton Park ini sekaligus menjadi grand prix pertama di Hungaria sejak 1992.

Hasil Sprint Race MotoGP Hungaria 2025

1. Marc Marquez – Ducati Lenovo – 21m 13.465

2. Fabio Di Giannantonio – Pertamina VR46 Ducati – +2.095

3. Franco Morbidelli – Pertamina VR46 Ducati – +3.595

4. Luca Marini – Honda HRC Castrol – +4.890

5. Fermin Aldeguer – BK8 Gresini Ducati – +5.692

6. Joan Mir – Honda HRC Castrol – +6.147

7. Marco Bezzecchi – Aprilia Racing – +6.266

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

