Prediksi Skor PSIM Vs Persib 24 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Persib Bandung siap bangkit lawan PSIM di BRI Super League 24 Agustus 2025 di di Stadion Sultan Agung. Ini Prediksi Skor PSIM Vs Persib.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Minggu, 24 Agustus 2025 | 11:44
Tim Persib Bandung akan tandang ke markas PSIM. Prediksi Skor PSIM Vs Persib 24 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview./Antara
Tim Persib Bandung akan tandang ke markas PSIM. Prediksi Skor PSIM Vs Persib 24 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview./Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak ingin bangkit saat menghadapi PSIM Yogyakarta, Minggu (24/8/2025), di Stadion Sultan Agung Bantul.

Bagi Hodak, kekalahan Persib dari Persijap bakal menjadi pelajaran untuk melawan PSIM pada pekan ke-3 BRI Super League 2025/26.

“Persiapan kami cukup bagus, kami mengalami kekalahan di pertandingan sebelumnya. Ini bisa jadi hal yang bagus. Terkadang kekalahan ini dibutuhkan untuk membuat tim menjadi lebih baik lagi. Kami melakukan persiapan dengan bagus dan memprediksi ini pertandingan sulit,” papar Hodak. 

Pelatih asal Kroasia ini mengamati PSIM yang dilatih Jean-Paul van Gastel sebagai tim yang terorganisir.

Pelatih asal Belanda itu merekrut banyak pemain pengalaman seperti Ze Valente Ezequiel Vidal, dan Nermin Haljeta, serta mempertahankan top skornya musim lalu Rafinha. Bukan hanya penyerangan, di sektor pertahanan Laskar Mataram baru kebobolan satu gol. 

“Mereka mendatangkan pemain berkualitas Ze Valente atau Vidal, mereka merekrut juga Nermin Haljeta dari PSM, mereka juga punya pemain Brasil di sayap kiri Rafinha. Kami tidak hanya memperhatikan penyerangan mereka tapi juga barisan pertahanan mereka yang baru kemasukan satu gol,” urai Hodak. 

Hodak akan menginstruksikan pemainnya agar tak memberikan mereka banyak ruang, mengantisipasi permainan yang lebih berkembang.

“Tentu saja kami tidak boleh memberikan mereka ruang untuk membuat mereka lebih berbahaya. Penting mewaspadai mereka sebagai tim,” pesan Hodak. 

Sementara itu gelandang Persib Bandung asal Argentina Luciano Guaycochea menilai semua tim bermain dengan energi lebih untuk mengalahkan Maung Bandung.

“Saya melihat setiap pertandingan itu sangat sulit untuk semua tim. Persib menjadi juara dua tahun berturut-turut dan semua yang menghadapi kami ingin mengalahkan kami, mereka bermain seperti 300 persen,” papar Lucho. 

Mantan pemain Perak FC ini mendorong diri lebih kuat, mencoba mencari kebangkitan usai kalah. Persib tak boleh mendapatkan kekalahan beruntun. “Kami tentunya harus mendorong diri lebih kuat dan saya harap laga nanti kami bisa menang, itu lebih penting,” kata Lucho. 

Maung Bandung mempersiapkan diri cukup baik dalam sepekan terakhir. Kekalahan pekan lalu yang jadi pemantik untuk Lucho agar tampil lebih baik meminimalisir kesalahan, dan bertarung sampai akhir. 

“Persiapan kami sudah berjalan dengan baik, kami menjalani latihan satu pekan dengan baik. Kami tahu, kami kalah pada laga sebelumnya tapi seperti yang pelatih katakan bahwa kami adalah Persib. Kami tim yang dituntut selalu bermain dengan baik dan berharap bisa mendapatkan hasil positif,” tukasnya. 

Prediksi susunan pemain PSIM vs Persib

PSIM Jogja (4-3-3)

Cahya Supriadi; Reva Adi Utama, Yusaku Yamadera, Franco Ramos, Raka Cahyana; Ghulam Fatkur, Ze Valente, Rahmatsho; Ezequiel Vidal, Deri Corfe, Nermin Heljeta.

Pelatih: Jean-Paul Van Gastel.

Persib (4-2-3-1):

Teja Paku Alam; Kakang Rudianto, Julio Cesar, Patricio Matricardi, Frans Putros; Marc Klok, Luciano Guaycochea; Saddil Ramdani, William Moreira, Beckham Putra; Ramon Tanque.

Pelatih: Bojan Hodak

Head to head PSIM vs Persib

Ini adalah pertandingan perdana PSIM vs Persib.

Prediksi Skor PSIM vs Persib 24 Agustus:

Skor PSIM vs Persib 1-1

Skor PSIM vs Persib 1-2

Skor PSIM vs Persib 2-1

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

