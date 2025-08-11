Saddil Ramdani Senang Bisa Bawa Persib Menang di Laga Debutnya

Saddil Ramdani senang debutnya di Persib berbuah kemenangan melawan Semen Padang. Ia optimis berkontribusi di Super League dan AFC Champions League Two.

Bisnis.com, JAKARTA - Penyerang Persib Bandung Saddil Ramdani mengaku senang bisa menjalani debut resmi bersama timnya dengan kemenangan pada laga pekan pertama Super League 2025/2026 melawan Semen Padang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Sabtu (9/8).

"Terima kasih untuk semua dukungannya selama ini. Saya berharap ke depannya bisa lebih baik dan terus mengalami peningkatan kebugaran,” kata Saddil Ramdani di Bandung, Jawa Barat, Senin.

Pemain berusia 26 tahun itu baru pulih dari cedera dan diturunkan sebagai pemain pengganti Berguinho pada menit ke-76. Meski hanya bermain kurang dari 20 menit, Saddil menilai debutnya cukup menjanjikan.

“Tentunya saya juga ingin lebih matang lagi, baik dari segi permainan atau kebugaran fisik,” kata dia.

Pemain bernomor punggung 67 itu juga mengapresiasi pelatih Bojan Hodak yang memberinya kesempatan tampil serta pihak-pihak yang telah mendukung proses pemulihan cederanya.

Saddil optimistis menatap perjalanan panjang Persib di Super League dan AFC Champions League Two musim ini dan berharap bisa tampil konsisten dan memberikan kontribusi besar bagi Maung Bandung.

Sementara itu Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha bersyukur Maung Bandung bisa mendapatkan tiga poin pada laga perdana dan berharap timnya itu dapat terus menjaga konsistensi penampilan pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.

“Saya sangat senang karena apa yang diinstruksikan pelatih di pertandingan itu bisa berjalan dengan baik. Kita bisa tampil konsisten selama 90 menit di pertandingan pertama yang pastinya sulit. Itu sangat penting untuk menatap ke depannya,” kata Beckham.

Meski Persib kini diperkuat banyak wajah baru, terutama legiun asing, Beckham mengaku tidak merasa canggung dan justru senang karena mampu beradaptasi dengan cepat bersama para rekan barunya.

“Saya pribadi merasa tidak canggung karena selama ini sudah terbiasa bermain dengan banyak pemain asing. Chemistry berjalan dengan baik, kita bisa lihat hasilnya sekarang dan harus dipertahankan,” ujarnya.