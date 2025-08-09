Bisnis Indonesia Premium
Prediksi Skor Persib vs Semen Padang: Head to Head, Susunan Pemain

Berikut prediksi skor Persib Bandung vs Semen Padang dalam Super League 2025-2026.
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti - Bisnis.com
Sabtu, 9 Agustus 2025 | 10:01
Prediksi skor Persib Bandung vs Semen Padang dalam laga pekan pertama Super League 2025-2026 / Persib.co.id
Prediksi skor Persib Bandung vs Semen Padang dalam laga pekan pertama Super League 2025-2026 / Persib.co.id
Ringkasan Berita
  • Persib Bandung lebih diunggulkan untuk menang melawan Semen Padang dalam laga pembuka Super League 2025-2026, didukung oleh peningkatan performa dan dukungan suporter tuan rumah.
  • Persib menunjukkan peningkatan performa setelah pemusatan latihan di luar negeri dan kemenangan dalam laga uji coba terakhir melawan Western Sydney Wanderers.
  • Semen Padang, meskipun mempersiapkan tim dengan matang dan mendatangkan pemain baru, memiliki catatan kurang menguntungkan dalam beberapa pertemuan terakhir melawan Persib.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Duel Persib Bandung vs Semen Padang digelar dalam awal Super League 2025-2026. Prediksi skor mengungguli Persib menang.

Persib Bandung akan menghadapi Semen Padang dalam pekan pertama Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (9/8/2025) sore.

Setelah tampil buruk dan gagal lolos ke final turnamen pramusim Piala Presiden 2025, Persib menunjukkan peningkatan saat menjalani pemusatan latihan (TC) di luar negeri.

Pada laga uji coba terakhir melawan Western Sydney Wanderers, Maung Bandung menang tipis 1-0.

Terlepas dari hasil akhir, penampilan Persib di atas lapangan terlihat lebih solid dan tajam dibandingkan saat Piala Presiden 2025.

Pemain-pemain baru juga sudah membentuk chemistry dengan tim di bawah arahan pelatih Bojan Hodak.

Sementara itu, Semen Padang mempersiapkan tim dengan matang, berharap performa mereka lebih baik dibandingkan musim lalu.

Kabau Sirah menggelar pemusatan latihan (TC) dan rangkaian uji coba di Malaysia. Selain itu Semen Padang juga mendatangkan sejumlah pemain baru.

Sayangnya pada laga uji coba Juli lalu Semen Padang mesti menelan kekalahan 0-3 dari tim asal Malaysia, Negeri Sembilan.

Meski begitu, Semen Padang kerap menjadi lawan yang merepotkan bagi Persib.

Misalnya pada musim lalu, Persib ditahan imbang 1-1 oleh Semen Padang di Bandung.

Lebih dari itu, dalam 5 bentrokan terakhir Persib hanya mampu 1 kali menjinakkan Semen Padang.

Prediksi Susunan Pemain Persib vs Semen Padang

Persib Bandung (4-2-3-1): Teja Paku Alam; Fran Putros, Julio Cesar, Patricio Matricardi, Kakang Rudianto; Mark Klok, Adam Alis; Beckham Putra, William Marcillio, Berguinho; Uilliam Barros.

Pelatih: Bojan Hodak

Semen Padang (4-4-2): Arthur Augusto; Leo Guntara, Rui Rampa, Angelo Meneses, Hamdi Sula; Armando Oropa, Pedro Matos, Alhassan Wakaso, Firman Juliansyah; Filipe Chaby, Bruno Gomes.

Pelatih: Eduardo Almeida

Halaman
  1. 1
  2. 2

Penulis : Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti

