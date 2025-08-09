Babak Kedua, Link Live Streaming Persib vs Semen Padang FC 9 Agustus

Bisnis.com, JAKARTA - Persib Bandung untuk sementara unggul tipis 1-0 atas Semen Padang FC di babak pertama Super League 2025/26, Sabtu (9/8) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Persib unggul berkat gol yang dibuat oleh Uilliam ke gawang Semen Padang FC pada menit 40.

Pelatih Persib Bojan Hodak berencana memainkan sepak bola menyerang saat melawan Semen Padang FC.

Maung Bandung juga punya modal bagus jelang laga ini dengan mengalahkan klub asal Australia Western Sydney Wanderers di masa pra musim.

“Pertandingan yang sulit, Semen Padang jauh lebih baik daripada tahun lalu, mereka menunjukkannya di pra musim ini. Kami juga memiliki banyak pemain baru, perlahan-lahan tim ini lebih baik saat melawan tim Australia. Tapi ini menjadi pertandingan yang beda, kami harus bermain menyerang,” ungkap Hodak.

Lebih lanjut pelatih asal Kroasia ini menerangkan pentingnya laga pertama ini untuk dimenangkan. Pada akhirnya hanya tim yang paling konsisten di liga sejak awal musim yang bisa memenangkan gelar di akhir musim nanti. Hodak tak ingin kehilangan gelar yang sudah diraihnya secara back-to-back.

“Ini sangat penting, setiap poin sangat penting di liga ini, karena pada akhirnya, tim juara adalah tim yang bisa paling konsisten sejak awal musim. Semua tahu bahwa semua pertandingan itu sulit,” sebutnya.

“Karena jika bertanya kepada tim mana pun, semua orang akan memberi tahu target bagi mereka adalah memenangkan liga, jadi akan sangat sulit untuk beberapa pertandingan pertama, tetapi inilah yang saya katakan, kita perlu fokus dan kita perlu mencoba memenangkan semua laga,” jelasnya.

Link Live Streaming Persib vs Semen Padang FC 9 Agustus:

https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4486633