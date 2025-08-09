Bisnis Indonesia Premium
Prediksi Skor Manchester United vs Fiorentina 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Manchester United akan menghadapi Fiorentina di Old Trafford, 9 Agustus 2025. De Gea kembali ke MU sebagai kiper Fiorentina. MU diprediksi menang atas La Viola.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Sabtu, 9 Agustus 2025 | 13:51
Kiper Fiorentina, David de Gea. Fiorentina akan menghadapi Manchester United di Stadion Old Trafford. Prediksi Skor Manchester United vs Fiorentina 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H./REUTERS-Marcelo Del Pozo
Kiper Fiorentina, David de Gea. Fiorentina akan menghadapi Manchester United di Stadion Old Trafford. Prediksi Skor Manchester United vs Fiorentina 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H./REUTERS-Marcelo Del Pozo

Bisnis.com, JAKARTA - Manchester United akan menjalani laga uji coba melawan Fiorentina di Stadion Old Trafford, Sabtu (9/8/2025) malam.

Bagi kiper Fiorentina, David De Gea, pertandingan melawan Manchester United bakal terasa sangat spesial. Pasalnya, kiper berusia 34 tahun itu pernah membela MU.

"Saya kembali ke rumah," ujar De Gea jelang laga melawan MU.

Manchester United dalam beberapa pertandingan terakhir meraih hasil yang cukup memuaskan dengan menjuarai Premier League Summer Series trophy dengan mengungguli Bournemouth, Everton, dan West Ham United di Amerika Serikat.

Melihat tiga pertandingan tersebut, pelatih MU, Ruben Amorim diprediksi tidak akan mengubah banyak susunan pemainnya.

Bruno Fernandes masih menjadi andalan di lini tengah sekaligus kapten MU di laga ini.

Sementara itu di kubu Fiorentina, pertandingan nanti akan menjadi ujian sebelum berkompetisi di Serie A. Apalagi La Viola baru dilatih oleh Stefano Pioli.

Melihat performa tim, Manchester United yang tampil di hadapan publiknya sendiri diprediksi bisa meraih poin penuh atas Fiorentina di laga nanti.

Prediksi susunan pemain Manchester United vs Fiorentina:

Manchester United possible starting lineup:

Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Amad, Mainoo, Ugarte, Dorgu; Mbeumo, Cunha, Fernandes

Fiorentina possible starting lineup:

De Gea; Dodo, Ranieri, Viti, Fortini; Fagioli, Sohm, Barak; Brekalo, Kean, Gudmundsson

Head to head Manchester United vs Fiorentina:

14 Feb 1973 Manchester United vs Fiorentina 1-1 Anglo-Italian Cup
23 Nov 1999 Fiorentina vs Manchester United 2-0 UEFA Champions League
15 Mar 2000 Manchester United vs Fiorentina 3-1 UEFA Champions League

Prediksi Skor Manchester United vs Fiorentina 9 Agustus:

Skor Manchester United vs Fiorentina 3-1

Skor Manchester United vs Fiorentina 2-0

Skor Manchester United vs Fiorentina 1-2

Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening

