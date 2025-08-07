Manchester United Bakal Jamu Fiorentina, Reuni De Gea di Old Trafford

David De Gea akan kembali ke Old Trafford bersama Fiorentina pada 9 Agustus 2025, menandai reuni emosional dengan Manchester United setelah 12 tahun berkarier di klub tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan kiper Manchester United David De Gea akan kembali ke Old Trafford untuk pertama kalinya sebagai pemain lawan saat membela Fiorentina dalam laga pramusim terakhir Setan Merah pada Sabtu, 9 Agustus 2025.

De Gea meninggalkan United pada 2023 setelah 12 tahun mengabdi dan baru bergabung dengan La Viola setahun kemudian.

Kembalinya kiper asal Spanyol itu ke Teater Impian dipastikan mendapat sambutan hangat dari para pendukung United yang masih menyimpan kenangan manis dengan penampilan de Gea di bawah mistar.

Mengutip laman resmi klubnya, De Gea yang didatangkan dari Atletico Madrid pada 2011 sempat mengalami masa adaptasi sulit di awal kariernya.

Namun, seiring waktu, ia menjelma menjadi salah satu penjaga gawang terbaik di dunia berkat refleks luar biasa dan penyelamatan-penyelamatan krusial yang kerap dilakukannya untuk United.

De Gea mencatatkan 415 penampilan sebagai starter di Premier League untuk Manchester United, termasuk saat klub meraih gelar juara liga terakhir mereka pada musim 2012/13, yang juga menjadi musim terakhir Sir Alex Ferguson sebagai manajer.

Angka tersebut menempatkannya sebagai pemain dengan jumlah starter Premier League terbanyak kedua dalam sejarah klub, hanya kalah dari Ryan Giggs yang mencatatkan 522 starter.

Bahkan, De Gea unggul atas nama-nama legendaris seperti Paul Scholes (404), Gary Neville (380), dan Wayne Rooney (354).

Secara keseluruhan, dalam jumlah total penampilan (termasuk pemain pengganti), De Gea berada di urutan ketiga, hanya kalah dari Giggs dan Scholes.

Tak banyak pemain modern yang bisa menyamai ketahanan dan kontribusinya di level tertinggi bersama klub sebesar United.

Saat ini, setelah Marcus Rashford bergabung dengan Barcelona dengan status pinjaman selama satu musim, tidak ada satu pun pemain aktif dalam skuat Ruben Amorim yang masuk dalam daftar 10 besar penampil terbanyak sepanjang masa di Premier League untuk United.

Hal ini semakin memperkuat dan mempertegas De Gea sebagai salah satu legenda dalam sejarah klub.

Jika pelatih Fiorentina Stefano Pioli memilih menurunkan kiper berusia 34 tahun itu dalam laga nanti, momen tersebut akan menjadi sangat emosional bagi sang pemain dan para fans yang terbiasa melihatnya mengenakan seragam merah khas United selama lebih dari satu dekade.

Berikut daftar pemain dengan penampilan terbanyak di Premier League sepanjang sejarah Manchester United, dikutip dari Opta:

Pemain dengan total penampilan terbanyak di Premier League (termasuk pengganti):

• Ryan Giggs - 632

• Paul Scholes - 499

• David De Gea - 415

• Gary Neville - 400

• Wayne Rooney - 393

• Roy Keane - 326

• Michael Carrick - 316

• Rio Ferdinand - 312

• Denis Irwin - 296

• Marcus Rashford - 287



Pemain dengan starter terbanyak di Premier League:

• Ryan Giggs - 522

• David De Gea - 415

• Paul Scholes - 404

• Gary Neville - 380

• Wayne Rooney - 354

• Roy Keane - 309

• Rio Ferdinand - 305

• Denis Irwin - 286

• Michael Carrick - 266

• Patrice Evra - 265