Gandeng Adidas, PSM Luncurkan Jersei Terbaru untuk Musim 2025/2026

PSM Makassar berkolaborasi dengan Adidas meluncurkan jersey baru untuk musim 2025/26, didominasi merah marun khas, disambut antusias oleh suporter.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 18:59
Ilustrasi-Sepak bola/REUTERS/Kai Pfaffenbach
Ilustrasi-Sepak bola/REUTERS/Kai Pfaffenbach

Bisnis.com, JAKARTA - PSM Makassar menjadi klub terakhir BRI Super League 2025/26 yang meluncurkan apparel jersey dengan menggaet Adidas.

Kolaborasi PSM Makassar dan Adidas diumumkan oleh kedua belah pihak, Kamis (7/8). “Ewako spirit three stripes,” disertai dengan pengenalan jersey anyar tersebut.

Warna jersei utama PSM Makassar masih didominasi dengan merah marun yang menjadi ciri khas tim berjuluk Ayam Jantan dari Timur.

Pada unggahan pengumuman kerja sama ini, beberapa pemain PSM Makassar menjadi model jersey. Seperti Daisuke Sakai, Syahrul Lasinari dan Muhammad Ardiansyah.

Sementara itu, untuk jersey penjaga gawang, PSM memilih warna hitam yang tampil mewah dan sederhana. Di bagian sisi jersey, terdapat tambahan strip bermotif serupa dengan jersey utama, namun menggunakan warna hijau yang memberi kontras menarik.

Suporter PSM Makassar cukup antusias menyambut kolaborasi ini. Hanya beberapa jam setelah diumumkan, antusiasme suporter terlihat dari jumlah like yang menembus angka 60 ribu dan delapan ribu komentar.

“Introducing the new @psm_makassar Home 25/26 jersey,” tulis Adidas Indonesia dalam unggahan tersebut.

Jersey baru ini diharapkan membawa semangat baru bagi para pemain dan suporter setia Pasukan Ramang. PSM Makassar akan melakoni laga perdana BRI Super League 2025/26 melawan tim promosi Persijap Jepara.

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : iLeague

