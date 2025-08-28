Jadwal Super League Pekan 4: Dewa United vs Persija, Persib vs Borneo FC

Jadwal Super League 2025-2026 pekan 4: Dewa United vs Persija dan Persib vs Borneo FC berlangsung 29-31 Agustus 2025, total 9 pertandingan seru.

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Super League 2025-2026 diwarnai big match Dewa United vs Persija Jakarta dan Persib Bandung vs Borneo FC.

Pekan keempat Super League 2025-2026 akan digelar mulai Jumat (29/8/2025) hingga Minggu (31/8/2025).

Total ada 9 pertandingan yang akan digelar pada pekan keempat Super League 2025-2026, dibuka dengan 2 laga bersamaan.

Pada Jumat sore ada pertandingan Bhayangkara FC vs Persis Solo dan PSBS Biak vs Persik Kediri yang dimainkan serentak pukul 15.30 WIB.

Kemudian pada Sabtu malam ada big match Dewa United vs Persija Jakarta. Duel ini akan menjadi ujian bagi Persija yang pekan lalu gagal memetik kemenangan.

Setelah 2 kemenangan beruntun, Persija tertahan 1-1 saat menjamu Malut United pekan lalu. Sementara itu Dewa United justru harus takluk 0-2 dari Semen Padang.

Selanjutnya pada Sabtu (30/8/2025) ada 3 pertandingan yang akan digelar, 1 pada sore dan 2 pada malam hari.

Duel Persijap Jepara vs Arema FC akan berlangsung pada sore hari. Sejauh ini Arema FC belum terkalahkan dengan catatan 2 kali menang dan 1 kali imbang, sedangkan Persijap 1 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah.

Kemudian pada Sabtu malam ada bentrokan Malut United vs PSIM Yogyakarta dan Bali United vs Madura United.

Malut United dan PSIM punya catatan sama yakni 1 kali menang dan 2 kali imbang. Laga ini bisa menjadi kekalahan pertama bagi kedua tim.

Bali United yang masih terseok-seok di awal musim dengan nirkemenangan dalam 3 pertandingan awal. Kini menjamu Madura United, Serdadu Tridatu punya kans untuk bangkit.

Terakhir, pada Minggu ada 3 pertandingan yang akan berlangsung, dimulai dengan PSM Makassar vs Persebaya Surabaya.

Secara peringkat Persebaya lebih baik dengan 6 poin hasil dari 1 kali kalah dan 2 kali menang, sedangkan PSM tertahan di papan tengah akibat 3 hasil imbang berturut-turut.

Duel Persita Tangerang vs Semen Padang akan digelar malam hari. Persita saat ini menduduki posisi paling buncit dengan 2 kali kalah dan 1 kali imbang.

Sebagai laga penutup, ada juara bertahan Persib Bandung vs Borneo FC yang akan dimainkan.

Persib tertahan di papan tengah dengan 4 poin, sementara Borneo FC menjadi satu-satunya tim yang menyapu bersih 3 laga awal dengan kemenangan.

Melihat komposisi pemain kedua tim, duel ini diprediksi akan berlangsung sengit dan alot di dalam lapangan.

Berikut jadwal Super League 2025-2026 pekan 4: