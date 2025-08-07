Lengkap, Ini Jadwal Pekan Pertama Indonesia Super League 2025/2026

Pekan pertama Indonesia Super League 2025/2026 dimulai 8 Agustus, menampilkan laga Borneo FC vs Bhayangkara FC dan Persebaya vs PSIM Yogyakarta.

Bisnis.com, JAKARTA -

Jakarta (ANTARA) - Pekan perdana BRI Super League musim 2025/2026 akan dimulai Jumat (8/8) dan sekaligus menandakan kembali bergulirnya kompetisi sepak bola lokal.

Dilansir dari laman resmi I.League, Kamis, pekan perdana Super League akan dimulai oleh pertandingan Borneo FC menjamu Bhayangkara FC di Stadion Segiri, Samarinda, Jumat pukul 15.30 WIB.

Sementara itu, kompetisi Super League 2025/2026 akan resmi dibuka oleh pertandingan antara Persebaya Surabaya kontra PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat pukul 19.00 WIB.

Persebaya Surabaya merupakan penghuni peringkat keempat klasemen akhir Liga 1 2024/2025 akan ditantang oleh PSIM Yogyakarta yang berstatus sebagai juara Liga 2 2025/2025.

Menjelang pertandingan ini, kedua tim ditangani oleh pelatih anyar, Eduardo Perez bersama Persebaya Surabaya, sedangkan PSIM Yogyakarta dilatih wajah baru Jean-Paul van Gastel.

Kedua tim dipastikan berambisi untuk mendapatkan poin penuh ketika memulai kompetisi Super League 2025/2026 dan diperkirakan pertandingan nanti akan berjalan menarik.

Selanjutnya juara bertahan Persib Bandung dijadwalkan akan memulai perjalanan mereka pada kompetisi Super League 2025/2026 dengan menjamu Semen Padang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Sabtu (9/8) pukul 15.30 WIB.

Persib Bandung masih ditangani oleh pelatih Bojan Hodak, akan tetapi sudah tidak berkekuatan pemain-pemain yang meraih gelar juara pada dua musim sebelumnya dan kini diisi oleh banyak wajah-wajah baru.

Situasi tak jauh berbeda juga berlaku untuk Semen Padang yang masih mempertahankan juru taktik asal Portugal Eduardo Almeida dan menambah beberapa pemain anyar.

Pekan perdana juga akan menyajikan laga antara penghuni papan atas klasemen akhir Liga 1 2024/2025 yang mempertemukan Dewa United menghadapi Malut United di Stadion Banten International Stadium, Serang, Sabtu pukul 19.00 WIB.

Dewa United pada musim sebelumnya menempati peringkat kedua klasemen akhir Liga 1 2024/2025, sementara Malut United berada di posisi ketiga sekaligus membuat kejutan dengan status tim promosi musim itu.

Selain tiga pertandingan tadi, pekan perdana Super League 2025/2026 juga akan menyajikan laga menarik lainnya seperti Bali United vs Persik Kediri, Persija Jakarta vs Persita Tangerang hingga Arema FC vs PSBS Biak.

Berikut jadwal lengkap pekan pertama Indonesia Super League 2025/2026:

Jumat (8/8)

Borneo FC vs Bhayangkara FC 15.30 WIB

PSM Makassar vs Persijap Jepara 19.00 WIB

Persebaya Surabaya vs PSIM Yogyakarta 19.00 WIB

Sabtu (9/8)

Persib Bandung vs Semen Padang 15.30 WIB

Dewa United vs Malut United 19.00 WIB

Madura United vs Persis Solo 19.00 WIB

Minggu (10/8)

Bali United vs Persik Kediri 15.30 WIB

Persija Jakarta vs Persita Tangerang 19.00 WIB

Senin (11/8)

Arema FC vs PSBS Biak 15.30 WIB.