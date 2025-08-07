Prediksi Persib Vs Semen Padang: Beckham Pede Maung Bandung Bisa Menang

Bisnis Indonesia Premium
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 19:14
Ilustrasi-Sepak bola/REUTERS/Kai Pfaffenbach
Ilustrasi-Sepak bola/REUTERS/Kai Pfaffenbach

Bisnis.com, JAKARTA - Penyerang sayap Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengatakan timnya percaya diri untuk menghadapi Semen Padang pada pekan perdana Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Sabtu (9/8) pukul 15.30 WIB.

Dikutip dari laman resmi klub, Kamis, Beckham mengatakan kini skuad Persib Bandung semakin kompak karena persiapan yang matang, meski diisi oleh beberapa pemain baru.

Pemain tim nasional Indonesia itu menjelaskan proses persiapan yang dijalankan dan diberikan tim pelatih selama ini berjalan sangat baik sehingga membuat Persib Bandung semakin siap.

"Kita sudah cukup lama bergabung dan saling mengenal. Ada TC (training camp) di Thailand dan chemistry sudah bagus," kata pemain berusia 23 tahun tersebut.

"Kita bisa lihat saat melawan tim dari Australia (Western Sydney Wanderers) lalu, kami bermain cukup baik. Kompak dari bertahan sampai ke depan. Ini tinggal menunggu waktu saja," kata dia.

Beckham mengatakan dirinya optimis Persib Bandung akan bisa meraih hasil positif ketika menghadapi Semen Padang sekaligus memulai langkah mereka mempertahankan gelar Liga Indonesia.

"Hanya perlu ditingkatkan beberapa step lagi, saya yakin tim kami akan lebih baik. Jadi, saya pikir ini modal bagus untuk melawan Semen Padang dan saya serta tim pun sudah siap untuk memulai pertandingan pertama nanti," kata Beckham.

Persib Bandung dihadapkan dengan jadwal padat pada awal musim kompetisi 2025/2026 karena setelah menghadapi Semen Padang, skuad asuhan Bojan Hodak akan langsung bermain di kompetisi Asia.

Empat hari berselang kontra Semen Padang, Persib Bandung akan bermain pada babak play-off Kualifikasi AFC Champions League II (ACL II) menghadapi Manila Digger yang direncanakan dilangsungkan 13 Agustus 2025 pukul 19.00 WIB.

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

