Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Link Live Streaming Persijap Vs Persib 18 Agustus dari Gelora Bumi Kartini

Persib Bandung akan menghadapi Persijap Jepara di BRI Super League pada 18 Agustus. Saksikan live streamingnya di Vidio. Persib optimis meski tanpa kiper utama.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 18:38
Share
Tim Persib Bandung. Lancar, Ini Link Live Streaming Persijap Vs Persib 18 Agustus/Antara
Tim Persib Bandung. Lancar, Ini Link Live Streaming Persijap Vs Persib 18 Agustus/Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak bakal memainkan pemain terbaiknya tandang melawanPersijap Jepara. pada pekan ke-2 BRI Super League 2025/26, Senin (18/8) di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara. 

Melawan Persijap, Maung Bandung tidak diperkuat penjaga gawang asal Wales Adam Przybek. Meski tanpa Przybek, Hodak yakin Teja Paku Alam bisa menjadi kiper utama Persib.

Teja Paku Alam tampil baik dalam dua laga resmi Persib sebelumnya melawan Semen Padang FC dan ajang play of laga AFC melawan Manila Digger (Filipina).

“Persiapannya bagus, semua pemain pulih dari cedera. Jadi kami dalam kekuatan penuh dan atmosfernya bagus setelah meraih kemenangan di tiga pertandingan terakhir. Saya rasa kami dalam kondisi yang bagus dan mendapat hasil positif,” papar Hodak. 

Pelatih terbaik BRI Liga 1 dua musim beruntun ini enggan anak-anak asuhnya menganggap remeh lawan.

Persijap adalah klub promosi yang saat ini ditukangi pelatih asal Portugal Mario Lemos eks pelatih Abahani Limited Dhaka yang pernah juara di Piala Liga di negara Bangladesh tahun 2020/21. 

Baca Juga

Jika berkaca pada pertandingan sebelumnya, tim asuhan Lemos mampu memaksa hasil imbang PSM Makassar di Stadion BJ Habibie, Parepare. Bintang andalan Laskar Kalinyamat Carlos Franca jadi salah satu yang diwaspadai. 

“Mereka bermain cukup baik di laga pertama. Semua pemainnya punya kualitas, mereka memiliki beberapa pemain bintang seperti strikernya. Mereka memiliki banyak pemain bagus dan kami harus bermain maksimal untuk mendapatkan hasil positif,” tutur Hodak. 

Pertandingan Persijap vs Persib bisa disaksikan live streaming melalui aplikasi Vidio.

Link Live Streaming Persijap Vs Persib 18 Agustus:

https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4503851

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Manuver Diam-diam Konglomerat India ke China Saat Hubungan dengan AS Memanas
Premium
17 menit yang lalu

Manuver Diam-diam Konglomerat India ke China Saat Hubungan dengan AS Memanas

5.4% Economic Growth Target to Stimulate Consumer Sector, Economists Say
Premium
47 menit yang lalu

5.4% Economic Growth Target to Stimulate Consumer Sector, Economists Say

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Prediksi Skor Persijap vs Persib 18 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Persijap vs Persib 18 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Persijap vs Persib: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Persijap vs Persib: Head to Head, Susunan Pemain

Lancar, Ini Link Live Streaming PSM vs Persijap 8 Agustus

Lancar, Ini Link Live Streaming PSM vs Persijap 8 Agustus

Prediksi Skor PSM Vs Persijap 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor PSM Vs Persijap 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Saddil Ramdani Senang Bisa Bawa Persib Menang di Laga Debutnya

Saddil Ramdani Senang Bisa Bawa Persib Menang di Laga Debutnya

Hasil Persib Vs Semen Padang FC, Maung Bandung Awali Musim dengan Sempurna

Hasil Persib Vs Semen Padang FC, Maung Bandung Awali Musim dengan Sempurna

Pembuatan Kostum Untuk Peringatan Kemerdekaan

Pembuatan Kostum Untuk Peringatan Kemerdekaan

Babak Kedua, Link Live Streaming Persib vs Semen Padang FC 9 Agustus

Babak Kedua, Link Live Streaming Persib vs Semen Padang FC 9 Agustus

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Link Live Streaming Persijap Vs Persib 18 Agustus dari Gelora Bumi Kartini
Bola Indonesia
8 menit yang lalu

Link Live Streaming Persijap Vs Persib 18 Agustus dari Gelora Bumi Kartini

Blunder Bayindir Bikin MU Kalah dari Arsenal, Amorim Bakal Cari Kiper Baru?
Liga Inggris
18 menit yang lalu

Blunder Bayindir Bikin MU Kalah dari Arsenal, Amorim Bakal Cari Kiper Baru?

Ketum PSSI Angkat Bicara Soal Polemik Lagu Tanah Airku Ciptaan Ibu Sud
Sportainment
25 menit yang lalu

Ketum PSSI Angkat Bicara Soal Polemik Lagu Tanah Airku Ciptaan Ibu Sud

Hasil Uzbekistan Vs Tajikisan U17, Serigala Putih Ditahan Imbang Singa Persia
Bola Dunia
51 menit yang lalu

Hasil Uzbekistan Vs Tajikisan U17, Serigala Putih Ditahan Imbang Singa Persia

Hasil Uzbekistan Vs Tajikistan U17, Serigala Putih Unggul Telak di Babak 1
Bola Dunia
1 jam yang lalu

Hasil Uzbekistan Vs Tajikistan U17, Serigala Putih Unggul Telak di Babak 1

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Skor Persijap vs Persib: Head to Head, Susunan Pemain

2

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC: Head to Head, Susunan Pemain

3

Prediksi Skor Persijap vs Persib 18 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

4

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC 18 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

5

Hasil Uzbekistan Vs Tajikistan U17, Serigala Putih Unggul Telak di Babak 1

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Ekspor CPO Semester I 2025 Meningkat di Dumai
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi Skor Persijap vs Persib: Head to Head, Susunan Pemain

2

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC: Head to Head, Susunan Pemain

3

Prediksi Skor Persijap vs Persib 18 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

4

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC 18 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

5

Hasil Uzbekistan Vs Tajikistan U17, Serigala Putih Unggul Telak di Babak 1