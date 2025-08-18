Link Live Streaming Persijap Vs Persib 18 Agustus dari Gelora Bumi Kartini

Persib Bandung akan menghadapi Persijap Jepara di BRI Super League pada 18 Agustus. Saksikan live streamingnya di Vidio. Persib optimis meski tanpa kiper utama.

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak bakal memainkan pemain terbaiknya tandang melawanPersijap Jepara. pada pekan ke-2 BRI Super League 2025/26, Senin (18/8) di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara.

Melawan Persijap, Maung Bandung tidak diperkuat penjaga gawang asal Wales Adam Przybek. Meski tanpa Przybek, Hodak yakin Teja Paku Alam bisa menjadi kiper utama Persib.

Teja Paku Alam tampil baik dalam dua laga resmi Persib sebelumnya melawan Semen Padang FC dan ajang play of laga AFC melawan Manila Digger (Filipina).

“Persiapannya bagus, semua pemain pulih dari cedera. Jadi kami dalam kekuatan penuh dan atmosfernya bagus setelah meraih kemenangan di tiga pertandingan terakhir. Saya rasa kami dalam kondisi yang bagus dan mendapat hasil positif,” papar Hodak.

Pelatih terbaik BRI Liga 1 dua musim beruntun ini enggan anak-anak asuhnya menganggap remeh lawan.

Persijap adalah klub promosi yang saat ini ditukangi pelatih asal Portugal Mario Lemos eks pelatih Abahani Limited Dhaka yang pernah juara di Piala Liga di negara Bangladesh tahun 2020/21.

Jika berkaca pada pertandingan sebelumnya, tim asuhan Lemos mampu memaksa hasil imbang PSM Makassar di Stadion BJ Habibie, Parepare. Bintang andalan Laskar Kalinyamat Carlos Franca jadi salah satu yang diwaspadai.

“Mereka bermain cukup baik di laga pertama. Semua pemainnya punya kualitas, mereka memiliki beberapa pemain bintang seperti strikernya. Mereka memiliki banyak pemain bagus dan kami harus bermain maksimal untuk mendapatkan hasil positif,” tutur Hodak.

Pertandingan Persijap vs Persib bisa disaksikan live streaming melalui aplikasi Vidio.

Link Live Streaming Persijap Vs Persib 18 Agustus:

https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4503851