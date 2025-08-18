Live Hasil Indonesia Vs Mali U17 18 Agustus, Timnas Juara Piala Kemerdekaan 2025?

Bisnis.com, JAKARTA - Tim nasional Indonesia U17 akan berhadapan dengan timnas Mali U17 di pertandingan terakhir Piala Kemerdekaan 2025.
Rencananya, pertandingan Indonesia vs Mali akan digelar di Stadion Utama Sumatra Utara (USU), Senin (18/8/2025) malam pukul 20.30 WIB.
Timnas Indonesia mendapat modal berharga jelang laga ini dengan mengandaskan perlawanan timnas Uzbekistan dengan skor 2-0. Kemenangan ini membuat anak asuh Nova Arianto berpeluang meraih gelar juara Piala Kemerdekaan 2025.
Mimpi timnas Garuda Muda merebut gelar juara Piala Kemerdekaan 2025 tidak akan mudah. Pasalnya, Mali sudah meraih dua kemenangan melawan Uzbekistan dan Tajikistan.
Bukan hanya menang, timnas Mali mencetak sembilan gol dalam dua pertandingan dan cuma kemasukan tiga gol.
Pertandingan melawan Mali menjadi ujian sesungguhnya timnas Indonesia sebelum berlaga di Piala Dunia U17 Qatar.
Live Hasil Indonesia vs Mali U17, 18 Agustus:
Tendangan keras pemain Mali, Ballo, menyamping tipis dari gawang Indonesia.
Putu Panji mendapat peluang, namun sundulannya memanfaatkan tendangan bebas Evandra bisa ditangkap kiper Mali.
Timnas Indonesia nyaris kebobolan, namun kiper Dafa bisa menepis sundulan Ballo.
Pertandingan kedua tim di menit-menit awal masih berimbang. Timnas Indonesia U17 bisa mengimbangi permainan cepat Mali di awal laga.
Pertandingan Indonesia vs Mali dimulai. Timnas Indonesia U17 memakai jersei putih-putih. Sementara Mali memakai seragam hijau-kuning.
Timnas Mali U17:
16 Sinaba, 2 Kone, 8 Konate, 21 Konare, 4 Berthe, 5 Siriki, 3 Diakite, 17 Traore, 10 Dembele, 9 Bomba, 11 Ballo
Coach: Adama Diefla Diallo
Timnas Indonesia U17:
Dafa, Putu Panji, Mathew Baker, Al Gazani, Eizar, Fabio, Evandra, Nazriel Alfaro, Alberto, Dimas Adi, Mierza