Live Hasil Indonesia Vs Mali U17 18 Agustus, Timnas Juara Piala Kemerdekaan 2025?

Timnas Indonesia U17 akan menghadapi Mali U17 di Piala Kemerdekaan 2025 pada 18 Agustus, pukul 20.30 WIB, di Stadion Utama Sumatra Utara.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 19:55
Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan timnas Mali di pertandingan terakhir Piala Kemerdekaan 2025 di Stadion USU. /Antara
Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan timnas Mali di pertandingan terakhir Piala Kemerdekaan 2025 di Stadion USU. /Antara
Bisnis.com, JAKARTA - Tim nasional Indonesia U17 akan berhadapan dengan timnas Mali U17 di pertandingan terakhir Piala Kemerdekaan 2025.

Rencananya, pertandingan Indonesia vs Mali akan digelar di Stadion Utama Sumatra Utara (USU), Senin (18/8/2025) malam pukul 20.30 WIB.

Timnas Indonesia mendapat modal berharga jelang laga ini dengan mengandaskan perlawanan timnas Uzbekistan dengan skor 2-0. Kemenangan ini membuat anak asuh Nova Arianto berpeluang meraih gelar juara Piala Kemerdekaan 2025.

Mimpi timnas Garuda Muda merebut gelar juara Piala Kemerdekaan 2025 tidak akan mudah. Pasalnya, Mali sudah meraih dua kemenangan melawan Uzbekistan dan Tajikistan.

Bukan hanya menang, timnas Mali mencetak sembilan gol dalam dua pertandingan dan cuma kemasukan tiga gol.

Pertandingan melawan Mali menjadi ujian sesungguhnya timnas Indonesia sebelum berlaga di Piala Dunia U17 Qatar.

Live Hasil Indonesia vs Mali U17, 18 Agustus:

20:43 WIB
Menit 13

Tendangan keras pemain Mali, Ballo, menyamping tipis dari gawang Indonesia.

20:41 WIB
Menit 9

Putu Panji mendapat peluang, namun sundulannya memanfaatkan tendangan bebas Evandra bisa ditangkap kiper Mali.

20:37 WIB
Menit 6

Timnas Indonesia nyaris kebobolan, namun kiper Dafa bisa menepis sundulan Ballo.

20:36 WIB
Menit 5

Pertandingan kedua tim di menit-menit awal masih berimbang. Timnas Indonesia U17 bisa mengimbangi permainan cepat Mali di awal laga.

20:31 WIB
Pertandingan Dimulai

Pertandingan Indonesia vs Mali dimulai. Timnas Indonesia U17 memakai jersei putih-putih. Sementara Mali memakai seragam hijau-kuning.

20:03 WIB
Susunan Pemain Timnas Mali U17

Timnas Mali U17:

16 Sinaba, 2 Kone, 8 Konate, 21 Konare, 4 Berthe, 5 Siriki, 3 Diakite, 17 Traore, 10 Dembele, 9 Bomba, 11 Ballo

Coach: Adama Diefla Diallo

19:57 WIB
Susunan Pemain Indonesia U17

Timnas Indonesia U17:

Dafa, Putu Panji, Mathew Baker, Al Gazani, Eizar, Fabio, Evandra, Nazriel Alfaro, Alberto, Dimas Adi, Mierza

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

