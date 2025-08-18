Borussia Monchengladbach Ungkap Kondisi Cedera Kevin Diks

Kevin Diks dari Borussia Monchengladbach cedera hamstring saat DFB Pokal. Cedera tidak parah, diharapkan kembali akhir pekan ini, kata Direktur Roland Virkus.

Bisnis.com, JAKARTA - Klub Liga Jerman Borussia Monchengladbach mengungkapkan kondisi cedera yang dialami pemain Timnas Indonesia Kevin Diks.

Kevin Diks mengalami cedera saat membela Borussia Monchengladbach menghadapi Atlas Delmenhorst dalam ajang DFB Pokal di Marschweg-Stadion, Minggu (17/8/2025).

Kevin yang tampil sebagai starter di posisi bek kanan tak bisa menyelesaikan pertandingan secara penuh.

Pada pengujung babak pertama, Kevin ditarik keluar digantikan oleh Fabio Chiarodia. Pergantian pemain itu dilakukan lantaran Kevin mengalami cedera.

Eks pemain FC Copenhagen itu sempat mendapat perawatan sebelum kembali berlari-lari kecil di lapangan.

Namun tak lama berselang Kevin ditarik keluar karena mengalami masalah pada otot hamstring alias paha belakang.

Direktur Olahraga Monchengladbach Roland Virkus pun mengungkapkan kondisi cedera yang dialami oleh Diks.

"Dia (Kevin Diks) diperiksa lagi di ruang ganti, dan kondisinya tidak terlalu parah. Kami berharap dia bisa kembali berlatih dan bermain akhir pekan ini," ucap Roland Virkus.

Sementara itu pelatih Monchengladbach Gerardo Seoane mengungkapkan alasan mengganti Kevin pada akhir babak pertama.

Seoane menyatakan bahwa Kevin tak kuat menahan rasa sakit di bagian belakang pahanya sehingga opsi terakhir adalah melakukan pergantian pemain.

"Dia selalu merasakan kram setelah beberapa langkah saja, jadi kami memutuskan untuk tidak mengambil risiko saat jeda babak pertama," ucap Seoane.

Pada laga tersebut Monchengladbach menang dengan skor 3-2 atas Atlas Delmenhorst berkat gol Robin Hack (20', 38') dan Nico Elvedi (68').

Adapun gol balasan Atlas datang dari Steffen Rohwedder (32') dan Linus Urban (40').