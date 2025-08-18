Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Borussia Monchengladbach Ungkap Kondisi Cedera Kevin Diks

Kevin Diks dari Borussia Monchengladbach cedera hamstring saat DFB Pokal. Cedera tidak parah, diharapkan kembali akhir pekan ini, kata Direktur Roland Virkus.
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 16:37
Share
Borussia Monchengladbach mengungkapkan kondisi cedera yang dialami Kevin Diks / Instagram @borussia
Borussia Monchengladbach mengungkapkan kondisi cedera yang dialami Kevin Diks / Instagram @borussia

Bisnis.com, JAKARTA - Klub Liga Jerman Borussia Monchengladbach mengungkapkan kondisi cedera yang dialami pemain Timnas Indonesia Kevin Diks.

Kevin Diks mengalami cedera saat membela Borussia Monchengladbach menghadapi Atlas Delmenhorst dalam ajang DFB Pokal di Marschweg-Stadion, Minggu (17/8/2025).

Kevin yang tampil sebagai starter di posisi bek kanan tak bisa menyelesaikan pertandingan secara penuh.

Pada pengujung babak pertama, Kevin ditarik keluar digantikan oleh Fabio Chiarodia. Pergantian pemain itu dilakukan lantaran Kevin mengalami cedera.

Eks pemain FC Copenhagen itu sempat mendapat perawatan sebelum kembali berlari-lari kecil di lapangan.

Namun tak lama berselang Kevin ditarik keluar karena mengalami masalah pada otot hamstring alias paha belakang.

Baca Juga

Direktur Olahraga Monchengladbach Roland Virkus pun mengungkapkan kondisi cedera yang dialami oleh Diks.

"Dia (Kevin Diks) diperiksa lagi di ruang ganti, dan kondisinya tidak terlalu parah. Kami berharap dia bisa kembali berlatih dan bermain akhir pekan ini," ucap Roland Virkus.

Sementara itu pelatih Monchengladbach Gerardo Seoane mengungkapkan alasan mengganti Kevin pada akhir babak pertama.

Seoane menyatakan bahwa Kevin tak kuat menahan rasa sakit di bagian belakang pahanya sehingga opsi terakhir adalah melakukan pergantian pemain.

"Dia selalu merasakan kram setelah beberapa langkah saja, jadi kami memutuskan untuk tidak mengambil risiko saat jeda babak pertama," ucap Seoane.

Pada laga tersebut Monchengladbach menang dengan skor 3-2 atas Atlas Delmenhorst berkat gol Robin Hack (20', 38') dan Nico Elvedi (68').

Adapun gol balasan Atlas datang dari Steffen Rohwedder (32') dan Linus Urban (40').

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Manuver Diam-diam Konglomerat India ke China Saat Hubungan dengan AS Memanas
Premium
16 menit yang lalu

Manuver Diam-diam Konglomerat India ke China Saat Hubungan dengan AS Memanas

5.4% Economic Growth Target to Stimulate Consumer Sector, Economists Say
Premium
46 menit yang lalu

5.4% Economic Growth Target to Stimulate Consumer Sector, Economists Say

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Rekap Bursa Transfer Liga Jerman, Ada Nama Pemain Timnas Indonesia

Rekap Bursa Transfer Liga Jerman, Ada Nama Pemain Timnas Indonesia

Multiposisi, Kevin Diks Paling Nyaman Main Jadi Bek Tengah

Multiposisi, Kevin Diks Paling Nyaman Main Jadi Bek Tengah

Kevin Diks Terjebak di Bandara Doha saat Iran Serang Qatar

Kevin Diks Terjebak di Bandara Doha saat Iran Serang Qatar

Makin Dekat, Kevin Diks Disebut Sudah Tes Medis dengan Monchengladbach

Makin Dekat, Kevin Diks Disebut Sudah Tes Medis dengan Monchengladbach

Bursa Transfer Pemain, Kevin Diks Sepakat Pindah ke Monchengladbach

Bursa Transfer Pemain, Kevin Diks Sepakat Pindah ke Monchengladbach

Kevin Diks Jadi Incaran Tim Papan Atas Jerman Borussia Monchengladbach

Kevin Diks Jadi Incaran Tim Papan Atas Jerman Borussia Monchengladbach

Bekuk Stuttgart, Bayern Munchen Juara Piala Super Jerman 2025

Bekuk Stuttgart, Bayern Munchen Juara Piala Super Jerman 2025

Jadwal Kick-off Kompetisi Musim 2025-2026, Serie A Paling Akhir

Jadwal Kick-off Kompetisi Musim 2025-2026, Serie A Paling Akhir

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Link Live Streaming Persijap Vs Persib 18 Agustus dari Gelora Bumi Kartini
Bola Indonesia
8 menit yang lalu

Link Live Streaming Persijap Vs Persib 18 Agustus dari Gelora Bumi Kartini

Blunder Bayindir Bikin MU Kalah dari Arsenal, Amorim Bakal Cari Kiper Baru?
Liga Inggris
18 menit yang lalu

Blunder Bayindir Bikin MU Kalah dari Arsenal, Amorim Bakal Cari Kiper Baru?

Ketum PSSI Angkat Bicara Soal Polemik Lagu Tanah Airku Ciptaan Ibu Sud
Sportainment
25 menit yang lalu

Ketum PSSI Angkat Bicara Soal Polemik Lagu Tanah Airku Ciptaan Ibu Sud

Hasil Uzbekistan Vs Tajikisan U17, Serigala Putih Ditahan Imbang Singa Persia
Bola Dunia
51 menit yang lalu

Hasil Uzbekistan Vs Tajikisan U17, Serigala Putih Ditahan Imbang Singa Persia

Hasil Uzbekistan Vs Tajikistan U17, Serigala Putih Unggul Telak di Babak 1
Bola Dunia
1 jam yang lalu

Hasil Uzbekistan Vs Tajikistan U17, Serigala Putih Unggul Telak di Babak 1

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Skor Persijap vs Persib: Head to Head, Susunan Pemain

2

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC: Head to Head, Susunan Pemain

3

Prediksi Skor Persijap vs Persib 18 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

4

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC 18 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

5

Hasil Uzbekistan Vs Tajikistan U17, Serigala Putih Unggul Telak di Babak 1

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Ekspor CPO Semester I 2025 Meningkat di Dumai
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi Skor Persijap vs Persib: Head to Head, Susunan Pemain

2

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC: Head to Head, Susunan Pemain

3

Prediksi Skor Persijap vs Persib 18 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

4

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC 18 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

5

Hasil Uzbekistan Vs Tajikistan U17, Serigala Putih Unggul Telak di Babak 1