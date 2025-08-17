Bisnis Indonesia Premium
Bekuk Stuttgart, Bayern Munchen Juara Piala Super Jerman 2025

Bayern Munchen menjuarai Piala Super Jerman 2025 usai kalahkan Stuttgart 2-1 berkat gol Harry Kane dan Luis Diaz, menambah koleksi trofi ke-11 mereka.
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 09:40
Bayern Munchen juara Piala Super Jerman 2025 usai mengalahkan VfB Stuttgart / Reuters-Heiko Becker.
Bayern Munchen juara Piala Super Jerman 2025 usai mengalahkan VfB Stuttgart / Reuters-Heiko Becker.
Ringkasan Berita
  • Bayern Munchen memenangkan Piala Super Jerman 2025 dengan skor 2-1 melawan VfB Stuttgart di Stadion MHP Arena.
  • Gol kemenangan Munchen dicetak oleh Harry Kane dan Luis Diaz, sementara Stuttgart membalas melalui Jamie Leweling.
  • Ini adalah gelar Piala Super Jerman ke-11 bagi Bayern Munchen, sementara Stuttgart mengalami kegagalan kedua berturut-turut dalam ajang ini.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Bayern Munchen menjadi juara Piala Super Jerman 2025 setelah mengandaskan VfB Stuttgart dengan skor tipis.

Bayern Munchen meraih trofi Piala Super Jerman 2025 berkat kemenangan 2-1 atas VfB Stuttgart di Stadion MHP Arena, Stuttgart, Minggu (17/8/2025) dini hari.

Kemenangan Bayern Munchen dipastikan lewat gol Harry Kane dan Luis Diaz, adapun Stuttgart membalas lewat gol Jamie Leweling.

Gelar ini menjadi trofi Piala Super Jerman yang ke-11 bagi Bayern Munchen setelah edisi 1987, 1990, 2010, 2012, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, dan 2022.

Di sisi lain, Stuttgart mengalami kegagalan kedua dalam ajang Piala Super Jerman setelah edisi 2024.

Pada laga ini Munchen mendominasi penguasaan bola dengan 53 persen dan menciptakan 17 peluang. Stuttgart bisa melepaskan lima tembakan akurat ke gawang Munchen.

Peluang pertama diraih Munchen saat tendangan Leon Goretzka melebar dari gawang Stuttgart.

Serge Gnabry juga menebar ancaman, namun sepakannya masih melenceng dari samping gawang.

Kebuntuan pecah pada menit ke-18 ketika Harry Kane menyambar bola rebound di luar kotak penalti.

Tertinggal, Stuttgart meningkatkan intensitas serangan dan mencatatkan peluang melalui tendangan Nick Woltemade yang bisa dihalau kiper Munchen Manuel Neuer. Skor 1-0 pun menutup babak pertama.

Pada babak kedua Die Roten kembali mengancam lewat tendangan Kane yang tak dapat menaklukkan kiper Stuttgart Fabian Bredlow.

Winger anyar Munchen, Luis Diaz, menggandakan keunggulan pada menit ke-77. Eks pemain Liverpool itu meneruskan umpan silang matang dari Serge Gnabry.

Stuttgart tidak menyerah meski tertinggal 0-2 dari Munchen. Jelang bubaran mereka mendapat gol yang dicari.

Pada menit 90+3 lewat sundulan Jamie Leweling meneruskan umpan Chema Andres bersarang ke gawang Munchen.

Hingga wasit meniup peluit panjang, Bayern Munchen mampu mempertahankan keunggulan 2-1 atas Stuttgart dan berhak atas gelar Piala Super Jerman 2025.

Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti


Berita Terbaru

HUT Ke-80 RI, Parade Bendera Merah Putih Warnai Aquabike World Championship 2025
Aneka Sport
4 jam yang lalu

HUT Ke-80 RI, Parade Bendera Merah Putih Warnai Aquabike World Championship 2025

Head to Head Manchester United vs Arsenal: Kejayaan The Red Devils Cuma Sejarah
Liga Inggris
4 jam yang lalu

Head to Head Manchester United vs Arsenal: Kejayaan The Red Devils Cuma Sejarah

Link Live Streaming MotoGP Austria 2025: Ujian Marquez yang On Fire
Aneka Sport
5 jam yang lalu

Link Live Streaming MotoGP Austria 2025: Ujian Marquez yang On Fire

Momen Viral Marc Marquez Tak Tegur Sapa Saat Papasan dengan Valentino Rossi
Aneka Sport
5 jam yang lalu

Momen Viral Marc Marquez Tak Tegur Sapa Saat Papasan dengan Valentino Rossi

Timnas Indonesia Lakoni 2 Uji Coba Jelang Putaran Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026
Bola Indonesia
6 jam yang lalu

Timnas Indonesia Lakoni 2 Uji Coba Jelang Putaran Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026

