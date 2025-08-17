Bekuk Stuttgart, Bayern Munchen Juara Piala Super Jerman 2025

Bayern Munchen menjuarai Piala Super Jerman 2025 usai kalahkan Stuttgart 2-1 berkat gol Harry Kane dan Luis Diaz, menambah koleksi trofi ke-11 mereka.

Bisnis.com, JAKARTA - Bayern Munchen menjadi juara Piala Super Jerman 2025 setelah mengandaskan VfB Stuttgart dengan skor tipis.

Bayern Munchen meraih trofi Piala Super Jerman 2025 berkat kemenangan 2-1 atas VfB Stuttgart di Stadion MHP Arena, Stuttgart, Minggu (17/8/2025) dini hari.

Kemenangan Bayern Munchen dipastikan lewat gol Harry Kane dan Luis Diaz, adapun Stuttgart membalas lewat gol Jamie Leweling.

Gelar ini menjadi trofi Piala Super Jerman yang ke-11 bagi Bayern Munchen setelah edisi 1987, 1990, 2010, 2012, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, dan 2022.

Di sisi lain, Stuttgart mengalami kegagalan kedua dalam ajang Piala Super Jerman setelah edisi 2024.

Pada laga ini Munchen mendominasi penguasaan bola dengan 53 persen dan menciptakan 17 peluang. Stuttgart bisa melepaskan lima tembakan akurat ke gawang Munchen.

Peluang pertama diraih Munchen saat tendangan Leon Goretzka melebar dari gawang Stuttgart.

Serge Gnabry juga menebar ancaman, namun sepakannya masih melenceng dari samping gawang.

Kebuntuan pecah pada menit ke-18 ketika Harry Kane menyambar bola rebound di luar kotak penalti.

Tertinggal, Stuttgart meningkatkan intensitas serangan dan mencatatkan peluang melalui tendangan Nick Woltemade yang bisa dihalau kiper Munchen Manuel Neuer. Skor 1-0 pun menutup babak pertama.

Pada babak kedua Die Roten kembali mengancam lewat tendangan Kane yang tak dapat menaklukkan kiper Stuttgart Fabian Bredlow.

Winger anyar Munchen, Luis Diaz, menggandakan keunggulan pada menit ke-77. Eks pemain Liverpool itu meneruskan umpan silang matang dari Serge Gnabry.

Stuttgart tidak menyerah meski tertinggal 0-2 dari Munchen. Jelang bubaran mereka mendapat gol yang dicari.

Pada menit 90+3 lewat sundulan Jamie Leweling meneruskan umpan Chema Andres bersarang ke gawang Munchen.

Hingga wasit meniup peluit panjang, Bayern Munchen mampu mempertahankan keunggulan 2-1 atas Stuttgart dan berhak atas gelar Piala Super Jerman 2025.