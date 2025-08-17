Debut di Liga Inggris, Gelandang Keturunan Indonesia Dapat Pujian Tinggi dari Pep Guardiola

Tijjani Reijnders, gelandang keturunan Indonesia, debut gemilang di Liga Inggris dengan satu gol dan assist untuk kemenangan 4-0 Manchester City atas Wolverhampton.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemain keturunan Indonesia Tijjani Reijnders mencatatkan debut manis bersama Manchester City di Liga Inggris. Reijnders mengantar The Citizens menang 4-0 atas Wolverhampton Wanderers.

Manchester City pesta gol 4-0 saat bertandang ke markas Wolverhampton Wanderers, Stadion Molineux, dalam pekan pertama Liga Inggris 2025-2026, Sabtu (17/6/2025) malam.

Pemain anyar yang didatangkan Manchester City pada bursa transfer musim panas ini, Tijjani Reijnders, menunjukkan performa gemilang.

Gelandang keturunan Indonesia itu mencetak satu gol dan satu assist yang membantu The Citizens menang besar.

"Tijjani adalah pemain yang luar biasa, salah satu pemain terbaik di Serie A. Dia memiliki ritme yang luar biasa. Dia tampil sangat baik. Pria yang menyenangkan dan memberikan dampak sejak hari pertama. Kami tahu dia merupakan rekrutan top untuk beberapa tahun ke depan," kata Pep Guardiola dilansir dari ESPN.

Reijnders menyusul jejak Sergio Aguero yang mampu mencetak gol dan assist pada laga debutnya bersama Manchester City.

Penampilan apik juga ditunjukkan Rayan Cherki, winger asal Prancis, yang turut mencicipi debut di Liga Inggris. Dia mencetak satu gol ke gawang Wolves.

Guardiola mengaku puas dengan performa Manchester City secara tim, namun dia mengingatkan para pemain untuk tak cepat puas.

"Awalnya memang hasil yang bagus, [tapi] tidak lebih baik dari musim lalu. Musim lalu kami memulai melawan Chelsea, menang 2-0, dan lihat apa yang terjadi kemudian. Musim lalu juga, kami memulai dengan rasa lapar dan energi. Kita lihat saja nanti, ini pertandingan pertama. Masih banyak poin yang harus diperebutkan," tutur Guardiola.

Selanjutnya, Manchester City akan menghadapi Tottenham Hotspur pada pekan kedua Liga Inggris, Sabtu (23/8/2025).

Tottenham memberikan mimpi buruk bagi Manchester City untuk merasakan 2 kekalahan dari 3 bentrokan musim lalu.