Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Lancar, Link Live Streaming Persita vs Persebaya 16 Agustus Babak Kedua

Persebaya siap bangkit lawan Persita di BRI Super League 16 Agustus. Saksikan live streaming di Vidio untuk menyaksikan laga seru ini.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Sabtu, 16 Agustus 2025 | 16:27
Share
Pemain Persebaya. Lancar, Link Live Streaming Persita vs Persebaya 16 Agustus Babak Kedua/Antara
Pemain Persebaya. Lancar, Link Live Streaming Persita vs Persebaya 16 Agustus Babak Kedua/Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Persebaya Surabaya untuk sementara unggul 1-0 atas Persita Tangerang pada pekan ke-2 BRI Super League 2025/26 di Stadion Indomilk Arena Tangerang, Sabtu (16/8) sore.

Persebaya yang bertekad untuk bangkit dari kekalahan di laga sebelumnya unggul 1-0 berkat gol dari Rivera pada menit 23.

Pelatih Persebaya Eduardo Perez menegaskan skuatnya tidak akan menyerah begitu saja. Dia ingin Persebaya merespon kekalahan itu dengan penampilan penuh determinasi di kandang lawan.

“Kami harus terus berjuang, terus berjuang, dan terus berjuang. Kami tahu suporter mengharapkan kemenangan. Kami juga menginginkannya. Tapi tolong, jangan berhenti mendukung kami,” ujar pelatih asal Spanyol itu.

Sementara itu untuk laga ini secara head-to-head, Persebaya memang lebih sering unggul atas Persita. Dengan motivasi tinggi, perubahan taktik, dan determinasi kedua tim untuk meraih kemenangan perdana, duel Persita kontra Persebaya berpotensi menjadi salah satu laga paling menarik di pekan kedua.

Kini jelang laga dia mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana. Pola latihan mingguan tetap dipertahankan, disertai analisis detail terhadap laga sebelumnya dan kekuatan Persita.

Baca Juga

“Kami menyiapkan tim dengan cara terbaik untuk pertandingan. Saya punya rencana itu, tidak ingin memberitahukannya di sini. Kita lihat saja,” imbuhnya.

Selain itu dia juga mengatakan fleksibilitas pemainnya, terutama Dejan Tumbas yang pada laga sebelumnya bermain sebagai bek sayap kiri.

“Dejan seperti banyak pemain lain di tim saya bisa bermain di berbagai posisi. Terus terang, ini sangat penting bagi seorang pelatih. Kalau punya pemain seperti ini, bayangkan betapa senangnya saya,” kata Eduardo Perez.

Pertandingan babak kedua Persita vs Persebaya bisa disaksikan melalui live streaming di Vidio.

Link Live Streaming Persita vs Persebaya 16 Agustus:

https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4499141

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun
Premium
6 jam yang lalu

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance
Premium
8 jam yang lalu

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Prediksi Skor Persita vs Persebaya 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Persita vs Persebaya 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Persita vs Persebaya: Munster Pede Bisa Bawa Bajul Ijo Menang

Prediksi Persita vs Persebaya: Munster Pede Bisa Bawa Bajul Ijo Menang

Prediksi Skor Persita vs Persebaya 14 September: Susunan Pemain, H2H, Klasemen

Prediksi Skor Persita vs Persebaya 14 September: Susunan Pemain, H2H, Klasemen

Prediksi Skor Persita vs Persebaya: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Persita vs Persebaya: Head to Head, Susunan Pemain

Link Live Streaming Persik vs Madura United, Laskar Sape Kerrab Sudah Unggul

Link Live Streaming Persik vs Madura United, Laskar Sape Kerrab Sudah Unggul

Link Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo, Lengkap dengan Susunan Acara

Link Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo, Lengkap dengan Susunan Acara

Prediksi Skor Persija vs Persita 10 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Persija vs Persita 10 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Persija Vs Persita, Carlos Pena Bicara Soal Macan Kemayoran dan Hokky

Prediksi Persija Vs Persita, Carlos Pena Bicara Soal Macan Kemayoran dan Hokky

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Lancar, Ini Link Live Streaming Persis vs Persija 16 Agustus
Bola Indonesia
5 jam yang lalu

Lancar, Ini Link Live Streaming Persis vs Persija 16 Agustus

Lancar, Link Live Streaming Persita vs Persebaya 16 Agustus Babak Kedua
Bola Indonesia
7 jam yang lalu

Lancar, Link Live Streaming Persita vs Persebaya 16 Agustus Babak Kedua

Link Live Streaming Persik vs Madura United, Laskar Sape Kerrab Sudah Unggul
Bola Indonesia
8 jam yang lalu

Link Live Streaming Persik vs Madura United, Laskar Sape Kerrab Sudah Unggul

Prediksi Chelsea Vs Crystal Palace 17 Agustus, Maresca Pastikan Jackson Absen
Liga Inggris
8 jam yang lalu

Prediksi Chelsea Vs Crystal Palace 17 Agustus, Maresca Pastikan Jackson Absen

Prediksi Skor Aston Villa vs Newcastle 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H
Liga Inggris
8 jam yang lalu

Prediksi Skor Aston Villa vs Newcastle 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Skor Aston Villa vs Newcastle 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H

2

Prediksi Skor Persita vs Persebaya 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

3

Prediksi Skor Persik vs Madura United 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H

4

Prediksi Skor PSIM Vs Arema FC 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

5

Prediksi Skor Persis vs Persija 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Upacara Pengukuhan Paskibraka 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi Skor Aston Villa vs Newcastle 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H

2

Prediksi Skor Persita vs Persebaya 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

3

Prediksi Skor Persik vs Madura United 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H

4

Prediksi Skor PSIM Vs Arema FC 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

5

Prediksi Skor Persis vs Persija 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview