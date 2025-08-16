Lancar, Link Live Streaming Persita vs Persebaya 16 Agustus Babak Kedua

Persebaya siap bangkit lawan Persita di BRI Super League 16 Agustus. Saksikan live streaming di Vidio untuk menyaksikan laga seru ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Persebaya Surabaya untuk sementara unggul 1-0 atas Persita Tangerang pada pekan ke-2 BRI Super League 2025/26 di Stadion Indomilk Arena Tangerang, Sabtu (16/8) sore.

Persebaya yang bertekad untuk bangkit dari kekalahan di laga sebelumnya unggul 1-0 berkat gol dari Rivera pada menit 23.

Pelatih Persebaya Eduardo Perez menegaskan skuatnya tidak akan menyerah begitu saja. Dia ingin Persebaya merespon kekalahan itu dengan penampilan penuh determinasi di kandang lawan.

“Kami harus terus berjuang, terus berjuang, dan terus berjuang. Kami tahu suporter mengharapkan kemenangan. Kami juga menginginkannya. Tapi tolong, jangan berhenti mendukung kami,” ujar pelatih asal Spanyol itu.

Sementara itu untuk laga ini secara head-to-head, Persebaya memang lebih sering unggul atas Persita. Dengan motivasi tinggi, perubahan taktik, dan determinasi kedua tim untuk meraih kemenangan perdana, duel Persita kontra Persebaya berpotensi menjadi salah satu laga paling menarik di pekan kedua.

Kini jelang laga dia mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana. Pola latihan mingguan tetap dipertahankan, disertai analisis detail terhadap laga sebelumnya dan kekuatan Persita.

“Kami menyiapkan tim dengan cara terbaik untuk pertandingan. Saya punya rencana itu, tidak ingin memberitahukannya di sini. Kita lihat saja,” imbuhnya.

Selain itu dia juga mengatakan fleksibilitas pemainnya, terutama Dejan Tumbas yang pada laga sebelumnya bermain sebagai bek sayap kiri.

“Dejan seperti banyak pemain lain di tim saya bisa bermain di berbagai posisi. Terus terang, ini sangat penting bagi seorang pelatih. Kalau punya pemain seperti ini, bayangkan betapa senangnya saya,” kata Eduardo Perez.

Pertandingan babak kedua Persita vs Persebaya bisa disaksikan melalui live streaming di Vidio.

Link Live Streaming Persita vs Persebaya 16 Agustus:

https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4499141