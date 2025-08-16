Prediksi Skor PSIM Vs Arema FC 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

PSIM siap hadapi Arema FC di kandang. Bermodal kemenangan sebelumnya, PSIM optimis meraih kemenangan atas Arema. Prediksi skor PSIM vs Arema FC bervariasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Penjaga gawang PSIM Yogyakarta, Cahya Supriadi berharap bisa memberikan hasil maksimal dalam laga kandang pertama musim ini menghadapi Arema FC.

PSIM akan menjamu Arema FC pada laga pekan kedua BRI Super League 2025/26 di Stadion Sultan Agung, Bantul Sabtu (16/8) sore.

Tampil untuk pertama kali di kandang sendiri, Laskar Mataram dipastikan memiliki motivasi berlipat ganda bermain di hadapan suporter setianya.

Apalagi mereka baru saja meraih hasil positif berupa kemenangan dari laga pekan pembuka dengan menaklukkan Persebaya di Surabaya.

Cahya Supriadi ingin melanjutkan hasil positif tersebut di laga kandang perdana ini.

“Persiapan kami sangat siap menghadapi laga lawan Arema FC. Karena ini pertandingan home pertama kami di BRI Super League 2025/26 dan harapannya semoga suporter memberikan semangat dan kita bisa memberikan yang terbaik,” ucap Cahya Supriadi dengan tegas.

Penjaga gawang yang juga tercatat sebagai kiper timnas Indonesia U23 itu turut meminta doa restu dan dukungan suporter agar PSIM bisa meraih hasil maksimal.

“Tentunya besok [hari ini] pertandingan home pertama kita akan dapatkan dukungan penuh dari suporter. Sekarang kita sebagai tuan rumah. Tentu kita akan memberikan performa terbaik untuk pertandingan nanti karena itu penting,” dia menambahkan.

Hanya saja memang untuk mewujudkan ini tentu tak mudah. Pasalnya Singo Edan yang datang sebagai tim tamu, juga hadir dengan modal hasil meyakinkan usai menang 4-1 atas PSBS Biak di Malang.

Senada dengan Cahya, pelatih PSIM Jean-Paul van Gastel mengaku juga sudah tidak sabar untuk tampil dihadapan suporter sendiri yang dikenal fanatik.

“Kita tidak sabar untuk laga perdana kami di kandang sendiri karena ketika kami menjalani latihan perdana beberapa waktu lalu, banyak suporter di stadion. Yang saya tahu banyak suporter yang akan datang,” kata Van Gastel.

Prediksi susunan pemain PSIM Vs Arema FC:

PSIM Jogja (4-3-3)

Cahya Supriadi; Reva Adi Utama, Yusaku Yamadera, Franco Ramos, Raka Cahyana; Ghulam Fatkur, Ze Valente, Rahmatsho; Ezequiel Vidal, Deri Corfe, Nermin Heljeta.

Pelatih: Jean-Paul Van Gastel.

Arema FC:

Adi Satryo (Pg), Yann Motta, Paulinho, Valdeci Moreira, Achmad Maulana, Ian Puleio, Luiz Gustavo, Betinho Filho, Dendi Santoso, Bayu Setiawan, Dalberto Luan.

Pelatih : Marcos Santos.

Head to head PSIM Vs Arema FC:

Ini adalah pertandingan perdana PSIM Vs Arema FC.

Prediksi Skor PSIM Vs Arema FC, 16 Agustus:

Skor PSIM Vs Arema FC 0-1

Skor PSIM Vs Arema FC 1-2

Skor PSIM Vs Arema FC 2-1