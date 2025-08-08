Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prediksi Persebaya Vs PSIM, Gastel Sudah Tidak Sabar Lawan Bajul Ijo

Pelatih PSIM, Jean-Paul van Gastel, antusias hadapi Persebaya di laga perdana Super League, Jumat. PSIM promosi usai juara Liga 2. Reva Adi Utama termotivasi.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 17:13
Share
Ilustrasi-Sepak bola/REUTERS/Kai Pfaffenbach
Ilustrasi-Sepak bola/REUTERS/Kai Pfaffenbach

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul van Gastel mengaku sudah tidak sabar menjalani laga perdananya di Super League melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo pada Jumat pukul 19.00 WIB.

Ini adalah laga pertama Laskar Mataram setelah belasan tahun absen di kasta tertinggi. Mereka promosi setelah musim lalu menjadi juara di Liga 2 Indonesia.

“Saya sangat antusias untuk laga di Surabaya ini. Kami sudah mempersiapkan tim dengan baik juga karena saya tahu pertandingan nanti akan tidak mudah untuk kami,” kata Vas Gastel, dikutip dari laman resmi I.League, Jumat.

Pelatih asal Belanda itu tahu betul pertandingan yang juga menjadi laga pembuka resmi Super League tersebut akan dipadati pendukung tuan rumah, Bonek.

Mengomentari hal itu, Van Gastel merasa semakin bersemangat dengan atmosfer pertandingan yang dihadiri oleh banyak penonton.

“Saya sudah lihat di media bagaimana (suporter) Surabaya. Saya merasa lebih muda lagi dengan adrenalin yang ada," ucap Van Gastel.

Baca Juga

Disinggung mengenai rentetan hasil tak bagus PSIM di laga uji coba, pelatih dengan lisensi UEFA Pro ini mengaku tak mau ambil pusing. Menurut dia, lambat laun timnya akan menemukan performa terbaiknya.

“Sepak bola itu adalah sulit diprediksi. Suatu saat, kita tidak dapat hasil seperti yang diharapkan. Tapi inilah sepak bola. Saya penasaran tim ini dapat tampil dengan baik di laga pembuka nanti,” kata mantan asisten pelatih Giovanni van Bronckhorst tersebut.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Reva Adi Utama mengaku termotivasi untuk meraih kemenangan di kandang Bajul Ijo, tim yang pernah dibelanya selama dua musim (2021/2022, 2023/2024).

Ketika bersama Persebaya, bek 28 tahun itu mencatatkan 54 pertandingan dengan menyumbang dua assist.

“Senang bisa kembali ke Stadion Gelora Bung Tomo. Tapi saya datang saat ini sebagai lawan. Saya sangat bersemangat dan antusias. PSIM baru saja naik ke kasta tertinggi dan bisa jadi pembuktian bagi kami kalau memang layak ke BRI Super League,” kata Reva.

Mengenai keberadaannya di tim PSIM yang berstatus sebagai tim promosi, Reva mengaku sangat tertantang.

“Secara pribadi, saya tipikal yang suka tantangan. Saya selalu bikin tidak nyaman sehingga saya harus bekerja, terus kerja keras, berjuang dan berusaha berikan yang terbaik untuk tim. Saya tidak mau banyak bicara, terpenting fokus dan kerja keras,” ucap Reva.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Dilema Pendanaan Startup, Ketergantungan Modal Asing dan Efek Skandal eFishery & Tanihub
Premium
1 menit yang lalu

Dilema Pendanaan Startup, Ketergantungan Modal Asing dan Efek Skandal eFishery & Tanihub

Developers Eye IDX Listings to Fund Govt’s Housing Initiative
Premium
31 menit yang lalu

Developers Eye IDX Listings to Fund Govt’s Housing Initiative

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Lancar, Ini Link Live Streaming Persebaya vs PSIM 8 Agustus dari Stadion GBT

Lancar, Ini Link Live Streaming Persebaya vs PSIM 8 Agustus dari Stadion GBT

Prediksi Skor Persebaya vs PSIM 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Persebaya vs PSIM 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Head to Head Persebaya Vs PSIM, Bajul Ijo Unggul Tipis

Head to Head Persebaya Vs PSIM, Bajul Ijo Unggul Tipis

Liga Indonesia, Pelatih Lokal Mulai Kehilangan Magis di Kandang Sendiri

Liga Indonesia, Pelatih Lokal Mulai Kehilangan Magis di Kandang Sendiri

Prediksi Persebaya Vs PSIM 8 Agustus, Van Gastel Minta Pemainnya Tampil Stabil

Prediksi Persebaya Vs PSIM 8 Agustus, Van Gastel Minta Pemainnya Tampil Stabil

Persebaya Vs PSIM 8 Agustus, Perez Minta Pemain Bajul Ijo Tetap Waspada

Persebaya Vs PSIM 8 Agustus, Perez Minta Pemain Bajul Ijo Tetap Waspada

Prediksi Persib Vs Semen Padang 9 Agustus, Hodak Sebut Laga Bakal Sulit

Prediksi Persib Vs Semen Padang 9 Agustus, Hodak Sebut Laga Bakal Sulit

Prediksi Skor Borneo FC vs Bhayangkara Presisi 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Prediksi Skor Borneo FC vs Bhayangkara Presisi 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Hasil Borneo FC vs Bhayangkara Presisi, Pesut Etam Raih Kemenangan Tipis
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Hasil Borneo FC vs Bhayangkara Presisi, Pesut Etam Raih Kemenangan Tipis

Prediksi Skor Liverpool vs Crystal Palace, Slot Beri Bocoran Soal Skuad
Liga Inggris
1 jam yang lalu

Prediksi Skor Liverpool vs Crystal Palace, Slot Beri Bocoran Soal Skuad

Prediksi Persib Vs Semen Padang 9 Agustus, Hodak Sebut Laga Bakal Sulit
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Prediksi Persib Vs Semen Padang 9 Agustus, Hodak Sebut Laga Bakal Sulit

Prediksi Skor Persib vs Semen Padang 9 Agustus, Maung Bandung Wajib Menang
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Prediksi Skor Persib vs Semen Padang 9 Agustus, Maung Bandung Wajib Menang

Ini Alasan FFI Tunjuk Amril Daulay Jadi Asisten Pelatih Timnas Futsal Putra Senior
Bola Indonesia
2 jam yang lalu

Ini Alasan FFI Tunjuk Amril Daulay Jadi Asisten Pelatih Timnas Futsal Putra Senior

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Skor Borneo FC vs Bhayangkara Presisi 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H

2

Prediksi Skor Persebaya vs PSIM 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

3

Prediksi Skor PSM Vs Persijap 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

4

Lancar, Ini Link Live Streaming PSM vs Persijap 8 Agustus

5

Prediksi Skor Chelsea Vs Leverkusen 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Menko Zulhas Meminta Gubernur Gelar Rapat Perkembangan Kopdes Merah Putih Tiap Bulan
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi Skor Borneo FC vs Bhayangkara Presisi 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H

2

Prediksi Skor Persebaya vs PSIM 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

3

Prediksi Skor PSM Vs Persijap 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

4

Lancar, Ini Link Live Streaming PSM vs Persijap 8 Agustus

5

Prediksi Skor Chelsea Vs Leverkusen 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview