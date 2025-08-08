Prediksi Persebaya Vs PSIM, Gastel Sudah Tidak Sabar Lawan Bajul Ijo

Pelatih PSIM, Jean-Paul van Gastel, antusias hadapi Persebaya di laga perdana Super League, Jumat. PSIM promosi usai juara Liga 2. Reva Adi Utama termotivasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul van Gastel mengaku sudah tidak sabar menjalani laga perdananya di Super League melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo pada Jumat pukul 19.00 WIB.

Ini adalah laga pertama Laskar Mataram setelah belasan tahun absen di kasta tertinggi. Mereka promosi setelah musim lalu menjadi juara di Liga 2 Indonesia.

“Saya sangat antusias untuk laga di Surabaya ini. Kami sudah mempersiapkan tim dengan baik juga karena saya tahu pertandingan nanti akan tidak mudah untuk kami,” kata Vas Gastel, dikutip dari laman resmi I.League, Jumat.

Pelatih asal Belanda itu tahu betul pertandingan yang juga menjadi laga pembuka resmi Super League tersebut akan dipadati pendukung tuan rumah, Bonek.

Mengomentari hal itu, Van Gastel merasa semakin bersemangat dengan atmosfer pertandingan yang dihadiri oleh banyak penonton.

“Saya sudah lihat di media bagaimana (suporter) Surabaya. Saya merasa lebih muda lagi dengan adrenalin yang ada," ucap Van Gastel.

Disinggung mengenai rentetan hasil tak bagus PSIM di laga uji coba, pelatih dengan lisensi UEFA Pro ini mengaku tak mau ambil pusing. Menurut dia, lambat laun timnya akan menemukan performa terbaiknya.

“Sepak bola itu adalah sulit diprediksi. Suatu saat, kita tidak dapat hasil seperti yang diharapkan. Tapi inilah sepak bola. Saya penasaran tim ini dapat tampil dengan baik di laga pembuka nanti,” kata mantan asisten pelatih Giovanni van Bronckhorst tersebut.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Reva Adi Utama mengaku termotivasi untuk meraih kemenangan di kandang Bajul Ijo, tim yang pernah dibelanya selama dua musim (2021/2022, 2023/2024).

Ketika bersama Persebaya, bek 28 tahun itu mencatatkan 54 pertandingan dengan menyumbang dua assist.

“Senang bisa kembali ke Stadion Gelora Bung Tomo. Tapi saya datang saat ini sebagai lawan. Saya sangat bersemangat dan antusias. PSIM baru saja naik ke kasta tertinggi dan bisa jadi pembuktian bagi kami kalau memang layak ke BRI Super League,” kata Reva.

Mengenai keberadaannya di tim PSIM yang berstatus sebagai tim promosi, Reva mengaku sangat tertantang.

“Secara pribadi, saya tipikal yang suka tantangan. Saya selalu bikin tidak nyaman sehingga saya harus bekerja, terus kerja keras, berjuang dan berusaha berikan yang terbaik untuk tim. Saya tidak mau banyak bicara, terpenting fokus dan kerja keras,” ucap Reva.