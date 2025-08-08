Bisnis Indonesia Premium
Lancar, Ini Link Live Streaming Persebaya vs PSIM 8 Agustus dari Stadion GBT

Persebaya vs PSIM akan bertanding di Stadion GBT pada 8 Agustus 2025. Pelatih Persebaya, Eduardo Perez, mewaspadai PSIM yang baru promosi. Saksikan live streamingnya!
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 18:37
Tim Persebaya Surabaya akan melawan PSIM Yogyakarta 5 Agustus. Lancar, Ini Link Live Streaming Persebaya vs PSIM 8 Agustus dari Stadion GBT/ANTARA FOTO/Rizal Hanafi/tom.
Tim Persebaya Surabaya akan melawan PSIM Yogyakarta 5 Agustus. Lancar, Ini Link Live Streaming Persebaya vs PSIM 8 Agustus dari Stadion GBT/ANTARA FOTO/Rizal Hanafi/tom.

Bisnis.com, JAKARTA - Persebaya Surabaya akan bertanding melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, dalam laga pembuka BRI Super League 2025/26 Jumat (8/8/2025) malam.

Pelatih Persebaya Eduardo Perez tetap mewaspadai kekuatan PSIM yang baru promosi ke kompetisi tertinggi di Indonesia itu.

Perez mengaku sudah menganalisis calon lawan-lawan Bajul Ijo. Tak hanya itu, kualitas individu pemain lawan juga tak luput dari perhatiannya.

"Kami melakukan persiapan mulai 23 Juli dan sekarang kami tidak sabar untuk memulai kompetisi di hadapan para pendukung kami. Saya senang memulai liga dan bersemangat untuk musim baru," kata Eduardo Perez.

"Kami tahu bahwa (PSIM) adalah salah satu tim yang (memiliki skuat) bagus. Mereka juga dilatih pelatih yang sangat cakap dengan pengalaman di Eropa. Saya pikir dalam pertandingan seperti ini, terutama pada laga pertama, semua pemain termotivasi," tambah Eduardo.

Sementara itu pertandingan Persebaya vs PSIM Yogyakarta bakal menjadi laga emosional Reva Adi Utama yang pernah membela Bajul Ijo.

Pemain berusia 28 tahun asal Makassar ini tercatat menjadi salah satu penggawa The Green Force pada BRI Liga 1 2021/22 dan 2023/24.

Bersama Persebaya, dia total mencatat 54 pertandingan dengan menyumbang 2 assist.

“Senang bisa kembali ke Stadion Gelora Bung Tomo. Tapi saya datang saat ini sebagai lawan. Saya sangat bersemangat dan antusias. PSIM baru saja naik ke kasta tertinggi dan bisa jadi pembuktian bagi kami kalau memang layak ke BRI Super League,” kata Reva Adi Utama.

Mengenai keberadaannya di tim PSIM yang berstatus sebagai tim promosi, Reva Adi mengaku sangat tertantang.

“Secara pribadi, saya tipikal yang suka tantangan. Saya selalu bikin tidak nyaman sehingga saya harus bekerja, terus kerja keras, berjuang dan berusaha berikan yang terbaik untuk tim. Saya tidak mau banyak bicara, terpenting fokus dan kerja keras,” dia menegaskan.

Reva Adi adalah pemain dengan posisi bek kiri. Pemain yang lahir pada 1 September 1996 itu sudah punya setumpuk pengalaman dengan tercatat sudah membela beberapa klub besar.

Mulai PSM Makassar, PS Barito Putera, Persebaya Surabaya hingga Madura United FC.

Dengan kepercayaan dari pelatih kepala PSIM, Jean-Paul Van Gastel yang memberikan ban kapten kepadanya, Reva Adi tentu akan berjuang untuk membuktikan lewat kontribusi terbaiknya.

Link Live Streaming Persebaya vs PSIM 8 Agustus:

https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4484475

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

Hasil Borneo FC vs Bhayangkara Presisi, Pesut Etam Raih Kemenangan Tipis
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Hasil Borneo FC vs Bhayangkara Presisi, Pesut Etam Raih Kemenangan Tipis

Prediksi Skor Liverpool vs Crystal Palace, Slot Beri Bocoran Soal Skuad
Liga Inggris
1 jam yang lalu

Prediksi Skor Liverpool vs Crystal Palace, Slot Beri Bocoran Soal Skuad

Prediksi Persib Vs Semen Padang 9 Agustus, Hodak Sebut Laga Bakal Sulit
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Prediksi Persib Vs Semen Padang 9 Agustus, Hodak Sebut Laga Bakal Sulit

Prediksi Skor Persib vs Semen Padang 9 Agustus, Maung Bandung Wajib Menang
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Prediksi Skor Persib vs Semen Padang 9 Agustus, Maung Bandung Wajib Menang

Ini Alasan FFI Tunjuk Amril Daulay Jadi Asisten Pelatih Timnas Futsal Putra Senior
Bola Indonesia
2 jam yang lalu

Ini Alasan FFI Tunjuk Amril Daulay Jadi Asisten Pelatih Timnas Futsal Putra Senior

