Prediksi Skor Persebaya vs PSIM 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Persebaya akan melawan PSIM di laga pembuka BRI Super League 2025/26 pada 8 Agustus di Gelora Bung Tomo. Prediksi skor, Persebaya meraih kemenangan.

Bisnis.com, JAKARTA - Persebaya Surabaya akan menjamu PSIM Yogyakarta pada laga pembuka BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bung Tomo, saat , Jumat (8/8/2025) malam.

Pelatih Persebaya Eduardo Perez tetap mewaspadai kekuatan PSIM yang baru promosi ke kompetisi tertinggi di Indonesia itu.

Perez mengaku sudah menganalisis calon lawan-lawan Bajul Ijo. Tak hanya itu, kualitas individu pemain lawan juga tak luput dari perhatiannya.

Secara performa terkini, sepanjang pra musim, PSIM sedang dalam tren yang kurang baik. Dari enam pertandingan uji tanding, PSIM hanya mampu memetik dua kemenangan.

Belum lagi PSIM masih cukup kerepotan menjebol gawang lawan-lawannya di pra musim. Dari tiga gol Laskar Mataram, hanya Rafinha yang bisa mencatatkan namanya di papan skor.

"Kami melakukan persiapan mulai 23 Juli dan sekarang kami tidak sabar untuk memulai kompetisi di hadapan para pendukung kami. Saya senang memulai liga dan bersemangat untuk musim baru," kata Eduardo Perez.

"Kami tahu bahwa (PSIM) adalah salah satu tim yang (memiliki skuat) bagus. Mereka juga dilatih pelatih yang sangat cakap dengan pengalaman di Eropa. Saya pikir dalam pertandingan seperti ini, terutama pada laga pertama, semua pemain termotivasi," tambah Eduardo.

Mantan juru taktik PSS Sleman itu juga tak risau dengan kehadiran para mantan pemain Persebaya di kubu PSIM. Setidaknya, ada empat pemain yang pernah membela Persebaya di kubu PSIM musim ini.

Namun hanya Reva Adi Utama dan Ze Valente yang datang, sementara Kasim Botan dan Muhammad Iqbal tidak dibawa ke Surabaya.

Di sisi lain, ada beberapa pemain Persebaya yang masih menjalani pemulihan cedera ringan. Meskipun demikian, Eduardo Perez memastikan sekitar 95 persen skuat dalam kondisi siap tempur.

"Saya pikir para pemain siap untuk pertandingan nanti. Kami dalam kondisi fisik yang baik, kami juga dalam kondisi mental yang baik. Kami akan melakukan yang terbaik," tandas pelatih asal Spanyol itu.

Pertandingan Persebaya vs PSIM Yogyakarta bakal menjadi laga emosional Reva Adi Utama yang pernah membela Bajul Ijo.

Pemain berusia 28 tahun asal Makassar ini tercatat menjadi salah satu penggawa The Green Force pada BRI Liga 1 2022/22 dan 2023/24.

Bersama Persebaya, dia total mencatat 54 pertandingan dengan menyumbang 2 assist.

“Senang bisa kembali ke Stadion Gelora Bung Tomo. Tapi saya datang saat ini sebagai lawan. Saya sangat bersemangat dan antusias. PSIM baru saja naik ke kasta tertinggi dan bisa jadi pembuktian bagi kami kalau memang layak ke BRI Super League,” kata Reva Adi Utama.

Mengenai keberadaannya di tim PSIM yang berstatus sebagai tim promosi, Reva Adi mengaku sangat tertantang.

“Secara pribadi, saya tipikal yang suka tantangan. Saya selalu bikin tidak nyaman sehingga saya harus bekerja, terus kerja keras, berjuang dan berusaha berikan yang terbaik untuk tim. Saya tidak mau banyak bicara, terpenting fokus dan kerja keras,” dia menegaskan.

Reva Adi adalah pemain dengan posisi bek kiri. Pemain yang lahir pada 1 September 1996 itu sudah punya setumpuk pengalaman dengan tercatat sudah membela beberapa klub besar.

Mulai PSM Makassar, PS Barito Putera, Persebaya Surabaya hingga Madura United FC.

Dengan kepercayaan dari pelatih kepala PSIM, Jean-Paul Van Gastel yang memberikan ban kapten kepadanya, Reva Adi tentu akan berjuang untuk membuktikan lewat kontribusi terbaiknya.

Prediksi susunan pemain Persebaya Vs PSIM:

Persebaya Surabaya (4-2-3-1)

Ernando Ari; Catur Pamungkas, Dime Dimov, Risto Mitrevski, Dejan Tumbas; Milos Raickovic, Ichas Baihaqi; Malik Risaldi, Francisco Rivera, Bruno Moreira; Mihailo Perovic.

Pelatih: Eduardo Perez.

PSIM Jogja (4-3-3)

Cahya Supriadi; Reva Adi Utama, Yusaku Yamadera, Franco Ramos, Raka Cahyana; Ghulam Fatkur, Ze Valente, Rahmatsho; Ezequiel Vidal, Deri Corfe, Nermin Heljeta.

Pelatih: Jean-Paul Van Gastel.

Head to head Persebaya Vs PSIM Yogyakarta

• 16/8/2017 - Persebaya Surabaya 2-1 PSIM Yogyakarta

• 18/5/2017 - PSIM Yogyakarta 1-1 Persebaya Surabaya

Prediksi Skor Persebaya vs PSIM 8 Agustus:

Skor Persebaya vs PSIM 2-1

Skor Persebaya vs PSIM 2-0

Skor Persebaya vs PSIM 3-1