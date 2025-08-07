Head to Head Persebaya Vs PSIM, Bajul Ijo Unggul Tipis

Persebaya Surabaya akan menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan pertama Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bung Tomo.

Bisnis.com, JAKARTA - Persebaya Surabaya akan menjamu PSIM Yogyakarta pada pekan pertama Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat (8/8/2025) malam WIB.

Laga nanti menjadi pertemuan ketiga sepanjang sejarah Persebaya Surabaya vs PSIM dengan catatan Bajul Ijo sekali menang dan sekali imbang.

Persebaya terakhir bertemu PSIM pada 16 Agustus 2017 atau hampir delapan tahun silam.

Bermodalkan tujuh pemain wajah baru dan pelatih anyar, Persebaya siap memaksimalkan laga kontra PSIM. Namun, pelatih Eduardo Perez sadar timnya masih membutuhkan waktu untuk menyusun bentuk yang diinginkan.

"Kami perlu bekerja dengan gaya permainan yang kami inginkan. Tapi, kami tentu sangat fokus menatap pertandingan ini. Kami melakukan persiapan terbaik agar bisa berada dalam kondisi terbaik juga," jelas Eduardo Perez.

Sementara itu, PSIM yang merupakan tim promosi musim ini tak sabar melakoni duel kontra Persebaya di BRI Super League. Pelatih Jean-Paul van Gastel menyebut duel akan sangat sulit, namun timnya termotivasi bermain di hadapan puluhan ribu suporter tim tamu.

"Kami mempersiapkan tim dengan baik karena saya tahu pertandingan besok akan cukup sulit. Jadi saya tidak sabar untuk tampil di hadapan puluhan ribu suporter. Untuk saya, saya sangat suka dengan banyak suporter dengan atmosfer," ujar Van Gastel.

Head to head Persebaya Vs PSIM Yogyakarta

• 16/8/2017 - Persebaya Surabaya 2-1 PSIM Yogyakarta

• 18/5/2017 - PSIM Yogyakarta 1-1 Persebaya Surabaya