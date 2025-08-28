Thom Haye Pindah ke Persib, Ketum PSSI: Kita Harus Apresiasi

Thom Haye bergabung dengan Persib Bandung setelah 10 tahun di Belanda. Ketua PSSI Erick Thohir mengapresiasi langkah ini sebagai kontribusi positif bagi liga Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara untuk mengomentari pemain timnas Indonesia Thom Haye yang memilih Persib Bandung sebagai destinasi klub barunya, setelah pemain berjuluk The Profesor itu lebih dari satu dekade merumput di kompetisi sepak bola Belanda.

Haye diumumkan Persib pada Rabu, bersamaan dengan kedatangan pemain asing baru kesepuluh mereka, Federico Barba.

“Ya sama kalau saya melihat para pemain diaspora kita yang ingin membantu liga kita, ya kita harus apresiasi,” kata Erick kepada wartawan di Mal Sarinah, Jakarta, Rabu, ketika dia menyaksikan pameran foto dan tulisan “90’ & Beyond”.

Haye, yang berusia 30 tahun, datang ke BRI Super League setelah dia berstatus bebas transfer, menyusul kontraknya yang tak diperpanjang Almere City. Musim lalu Haye mencatatkan 29 penampilan di Eredivisie Belanda, yang 25 di antaranya sebagai starter, dengan mencetak dua assist.

Gelandang kelahiran Amsterdam, Belanda itu adalah satu dari 15 pemain baru yang didatangkan Maung Bandung musim ini. Adapun, Persib merupakan klub kedelapan di karier Haye setelah AZ Alkmaar, Willem II, Lecce, ADO Den Haag, NAC Breda, Heerenveen, dan Almere City.

“Karena kan pilihan-pilihannya masing-masing individu sebagai pemain profesional, ya mereka dapat kesempatan main dimana pun. Di liga mana pun mereka ingin bermain. Termasuk pemain-pemain yang dari negara lain ya ingin bermain di Indonesia,” kata Erick.

Haye mengikuti jejak Rafael Struick (Dewa United) dan Jordi Amat (Persija Jakarta) sebagai pemain timnas senior Indonesia yang melanjutkan kariernya di kompetisi sepak bola tanah air.

Di Persib, Haye dikontrak selama dua tahun. Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan menyatakan perekrutan Haye merupakan langkah strategis klub untuk menjaga keseimbangan skuad di lini tengah.

Haye, kata Adhitia, adalah rekomendasi langsung dari pelatih Bojan Hodak karena dinilai karakter bermainnya sesuai dengan yang dibutuhkan tim.

"Persib menyambut kedatanganmu dengan penuh semangat dan mengajakmu menapaki petualangan baru di Super League dan AFC Champions League 2. Kami percaya kualitas dan pengalamannya akan menjadi tambahan penting untuk ambisi Persib," ujar Adhitia.

Saat ini, Persib menghuni posisi ketujuh klasemen sementara Super League dengan empat poin dari tiga pertandingan. Mereka akan memainkan laga keempat pada akhir pekan ini, saat menjamu pimpinan klasemen sementara Borneo FC pada Minggu (31/8) pukul 19.00 WIB di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.