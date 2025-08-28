MU Disingkirkan Klub Antah Berantah Grimsby Town di Piala Liga Inggris

Manchester United tersingkir dari Piala Liga Inggris setelah kalah adu penalti 11-12 dari Grimsby Town, meski unggul statistik. Grimsby menang pertama kali sejak 1947.

Bisnis com, JAKARTA - Manchester United harus menerima kenyataan gugur pada putaran kedua Piala Liga Inggris setelah kalah adu penalti dari tim divisi keempat Inggris Grimsby Town FC di Stadion Blundell Park, Cleethorpes, Kamis dini hari WIB.

Pada pertandingan ini, Grimsby Town mampu unggul dua gol terlebih dahulu melalui Charles Vernam dan Tyrell Warren, namun Manchester United dapat menyamakan kedudukan berkat Bryan Mbeumo serta Harry Maguire, demikian catatan EFL.

Setelah bermain imbang 2-2 selama 90 menit, Manchester United harus mengakui keunggulan Grimsby Town pada babak adu penalti dengan skor 11-12 setelah dua penendang mereka yakni Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo gagal melaksanakan tugasnya dengan baik.

Secara statistik sebenarnya Manchester United unggul atas Grimsby Town pada pertandingan ini dengan 28 tendangan yang sembilan di antaranya tepat sasaran dan 71 persen penguasaan bola.

United mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu, namun Grimsby dapat unggul terlebih dahulu pada menit ke-22 melalui gol Charles Vernam setelah menerima umpan Darragh Burns.

Baca juga: Brighton bantai Oxford United saat Everton dan Fulham ukir kemenangan

Grimsby mampu menggandakan keunggulan mereka menjadi 2-0 ketika laga memasuki menit ke-30 setelah umpan dari Charles Vernam dapat dikonversikan menjadi gol oleh Tyrell Warren.

Memasuki babak kedua, United memasukkan beberapa pemain utama mereka seperti Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes hingga Matthijs de Ligt.

Pergantian pemain United membuahkan hasil pada menit 75 setelah umpan dari Kobbie Mainoo dapat dimaksimalkan oleh Bryan Mbeumo sehingga skor berubah menjadi 1-2.

Pada menit 89, United mampu menyamakan kedudukan melalui gol yang dicetak oleh Harry Maguire setelah memanfaatkan umpan dari Mason Mount sehingga skor berubah menjadi 2-2 yang bertahan hingg waktu normal usai dan membuat pemenang harus ditentukan lewat adu penalti.

Selanjutnya pada babak adu penalti, Grimsby mampu keluar sebagai pemenang setelah 12 penendangnya mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, sedangkan dua eksekutor United gagal sehingga babak ini berakhir dengan skor 12-11.

Bagi Grimsby Town, ini adalah kemenangan pertamanya atas Manchester United sejak 11 Oktober 1947. Saat itu Grimsby menang dengan skor 4-3 di kandang MU.