Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

MU Disingkirkan Klub Antah Berantah Grimsby Town di Piala Liga Inggris

Manchester United tersingkir dari Piala Liga Inggris setelah kalah adu penalti 11-12 dari Grimsby Town, meski unggul statistik. Grimsby menang pertama kali sejak 1947.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 07:34
Share
Pemain Manchester United, Benjamin Sesko dan Casemiro. /Reuters-Jason Cairnduff
Pemain Manchester United, Benjamin Sesko dan Casemiro. /Reuters-Jason Cairnduff

Bisnis com, JAKARTA - Manchester United harus menerima kenyataan gugur pada putaran kedua Piala Liga Inggris setelah kalah adu penalti dari tim divisi keempat Inggris Grimsby Town FC di Stadion Blundell Park, Cleethorpes, Kamis dini hari WIB.

Pada pertandingan ini, Grimsby Town mampu unggul dua gol terlebih dahulu melalui Charles Vernam dan Tyrell Warren, namun Manchester United dapat menyamakan kedudukan berkat Bryan Mbeumo serta Harry Maguire, demikian catatan EFL.

Setelah bermain imbang 2-2 selama 90 menit, Manchester United harus mengakui keunggulan Grimsby Town pada babak adu penalti dengan skor 11-12 setelah dua penendang mereka yakni Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo gagal melaksanakan tugasnya dengan baik.

Secara statistik sebenarnya Manchester United unggul atas Grimsby Town pada pertandingan ini dengan 28 tendangan yang sembilan di antaranya tepat sasaran dan 71 persen penguasaan bola.

United mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu, namun Grimsby dapat unggul terlebih dahulu pada menit ke-22 melalui gol Charles Vernam setelah menerima umpan Darragh Burns.

Baca Juga

Baca juga: Brighton bantai Oxford United saat Everton dan Fulham ukir kemenangan

Grimsby mampu menggandakan keunggulan mereka menjadi 2-0 ketika laga memasuki menit ke-30 setelah umpan dari Charles Vernam dapat dikonversikan menjadi gol oleh Tyrell Warren.

Memasuki babak kedua, United memasukkan beberapa pemain utama mereka seperti Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes hingga Matthijs de Ligt.

Pergantian pemain United membuahkan hasil pada menit 75 setelah umpan dari Kobbie Mainoo dapat dimaksimalkan oleh Bryan Mbeumo sehingga skor berubah menjadi 1-2.

Pada menit 89, United mampu menyamakan kedudukan melalui gol yang dicetak oleh Harry Maguire setelah memanfaatkan umpan dari Mason Mount sehingga skor berubah menjadi 2-2 yang bertahan hingg waktu normal usai dan membuat pemenang harus ditentukan lewat adu penalti.

Selanjutnya pada babak adu penalti, Grimsby mampu keluar sebagai pemenang setelah 12 penendangnya mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, sedangkan dua eksekutor United gagal sehingga babak ini berakhir dengan skor 12-11.

Bagi Grimsby Town, ini adalah kemenangan pertamanya atas Manchester United sejak 11 Oktober 1947. Saat itu Grimsby menang dengan skor 4-3 di kandang MU.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Manuver Tajam BlackRock di Merdeka Battery (MBMA)
Premium
15 menit yang lalu

Manuver Tajam BlackRock di Merdeka Battery (MBMA)

Tommy Soeharto’s Humpuss Maritim (HUMI) Eyes Business Expansion, Earnings Growth
Premium
1 jam yang lalu

Tommy Soeharto’s Humpuss Maritim (HUMI) Eyes Business Expansion, Earnings Growth

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Jelang Lawan Grimsby Town, Amorim Sebut MU Perlu Waktu untuk Berkembang

Jelang Lawan Grimsby Town, Amorim Sebut MU Perlu Waktu untuk Berkembang

Prediksi Skor Grimsby Town vs Manchester United 28 Agustus, Susunan Pemain

Prediksi Skor Grimsby Town vs Manchester United 28 Agustus, Susunan Pemain

Prediksi Skor Fulham vs Manchester United 24 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Prediksi Skor Fulham vs Manchester United 24 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Setelah AC Milan Gagal, Kini Napoli Mencoba Gaet Hojlund dari MU

Setelah AC Milan Gagal, Kini Napoli Mencoba Gaet Hojlund dari MU

Prediksi Skor Liverpool Vs Newcastle 16 Maret, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Liverpool Vs Newcastle 16 Maret, Susunan Pemain, H2H, Preview

Final Piala Liga Inggris, Liverpool Vs Newcastle: The Reds Kehilangan Trent

Final Piala Liga Inggris, Liverpool Vs Newcastle: The Reds Kehilangan Trent

Puja Puji dari Van Dijk dan Slot untuk Performa Rio Ngumoha

Puja Puji dari Van Dijk dan Slot untuk Performa Rio Ngumoha

Jack Grealish Ungkap Alasan Dirinya Pindah ke Everton

Jack Grealish Ungkap Alasan Dirinya Pindah ke Everton

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Rahmad Darmawan Ikut Berkomentar Soal Keputusan Thom Haye Pindah ke Persib
Bola Indonesia
51 menit yang lalu

Rahmad Darmawan Ikut Berkomentar Soal Keputusan Thom Haye Pindah ke Persib

Thom Haye Pindah ke Persib, Ketum PSSI: Kita Harus Apresiasi
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Thom Haye Pindah ke Persib, Ketum PSSI: Kita Harus Apresiasi

Gemilang Bersama Liverpool, Ekitike Dicuekin Timnas Prancis
Bola Eropa
3 jam yang lalu

Gemilang Bersama Liverpool, Ekitike Dicuekin Timnas Prancis

MU Disingkirkan Klub Antah Berantah Grimsby Town di Piala Liga Inggris
Liga Inggris
5 jam yang lalu

MU Disingkirkan Klub Antah Berantah Grimsby Town di Piala Liga Inggris

PSSI Bakal Laporkan Kuwait ke AFC Usai Batal Lawan Indonesia Tapi Tanding Vs Suriah
Bola Indonesia
14 jam yang lalu

PSSI Bakal Laporkan Kuwait ke AFC Usai Batal Lawan Indonesia Tapi Tanding Vs Suriah

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Skor Celta Vigo Vs Real Betis 28 Agustus, Susunan Pemain, H2H

2

Prediksi Skor Benfica vs Fenerbahce 28 Agustus, Susunan Pemain, H2H

3

Prediksi Skor Grimsby Town vs Manchester United 28 Agustus, Susunan Pemain

4

Prediksi Skor Indonesia vs Australia 27 Agustus, Timnas Ada Peluang untuk Menang

5

Jelang Lawan Grimsby Town, Amorim Sebut MU Perlu Waktu untuk Berkembang

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Sebrangi Laut Tiap Hari Demi Sekolah
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi Skor Celta Vigo Vs Real Betis 28 Agustus, Susunan Pemain, H2H

2

Prediksi Skor Benfica vs Fenerbahce 28 Agustus, Susunan Pemain, H2H

3

Prediksi Skor Grimsby Town vs Manchester United 28 Agustus, Susunan Pemain

4

Prediksi Skor Indonesia vs Australia 27 Agustus, Timnas Ada Peluang untuk Menang

5

Jelang Lawan Grimsby Town, Amorim Sebut MU Perlu Waktu untuk Berkembang