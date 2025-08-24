Bisnis Indonesia Premium
Prediksi Skor Fulham vs Manchester United 24 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Fulham akan menjamu Manchester United di Craven Cottage pada 24 Agustus 2025. MU kalah dari Arsenal di laga sebelumnya, sementara Fulham imbang lawan Brighton. Pertandingan diprediksi berakhir dengan skor tipis.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Minggu, 24 Agustus 2025 | 17:51
Pemain Manchester United, Benjamin Sesko dan Casemiro. Fulham akan menjamu MU pada pekan kedua Liga Inggris di Craven Cottage. Prediksi Skor Fulham vs Manchester United 24 Agustus, Susunan Pemain, H2H./Reuters-Jason Cairnduff
Pemain Manchester United, Benjamin Sesko dan Casemiro. Fulham akan menjamu MU pada pekan kedua Liga Inggris di Craven Cottage. Prediksi Skor Fulham vs Manchester United 24 Agustus, Susunan Pemain, H2H./Reuters-Jason Cairnduff

Bisnis.com, JAKARTA - Fulham akan menjamu Manchester United (MU) di Stadion Craven Cottage pada pekan kedua Liga Inggris, Minggu (24/8/2025) malam.

Manchester United memulai musim ini dengan kekalahan usai ditekuk Arsenal dengan skor tipis 0-1 di Stadion Old Trafford pekan lalu.

Kehadiran striker Benjamin Sesko dari RB Leipzig ternyata belum bisa menjadi solusi lini depan MU yang tampil tumpul.

Pelatih MU, Ruben Amorim diprediksi akan menurunkan Sesko dari menit pertama ditemani Bruno Fernandes, Matheus Cunha, dan Bryan Mbeumo.

Sementara itu di kubu Fulham, the Cottagers mampu menahan imbang Brighton Hove & Albion dengan skor 1-1 di pekan pertama.

Gol dramatis Rodrigo Muniz di menit akhir pertandingan menjadi penyelamat Fulham dari kekalahan.

Melawan the Red Devils, Marco Silva diprediksi tidak akan mengubah banyak susunan pemainnya termasuk memainkan Alex Iwobi dari menit pertama.

Menilik performa dan kekuatan kedua klub, pertandingan Fulham vs Manchester United diprediksi akan berakhir dengan skor tipis.

Sekedar informasi, dalam 10 pertandingan Fulham vs Manchester United hanya sekali terjadi skor dengan margin dua gol pada 2 November 2023 yang berakhir 1-3 untuk MU di ajang FA Cup.

Prediksi susunan pemain Fulham vs Manchester United:

Fulham possible starting lineup:

Leno; Tete, Andersen, Cuenca, Bassey; Berge, Lukic; Traore, Smith Rowe, Iwobi; Muniz

Manchester United possible starting lineup:

Onana; Yoro, De Ligt, Shaw; Diallo, Fernandes, Casemiro, Dorgu; Mbeumo, Cunha; Sesko

Head to head Fulham vs Manchester United:

12 Apr 1968 Fulham v Manchester United 0-4 League Division One
15 Apr 1968 Manchester United v Fulham 3-0 League Division One
05 Oct 1974 Fulham v Manchester United 1-2 League Division Two
12 Apr 1975 Manchester United v Fulham 1-0 League Division Two
31 Jan 1979 Fulham v Manchester United 1-1 FA Cup
12 Feb 1979 Manchester United v Fulham 1-0 FA Cup
14 Feb 1999 Manchester United v Fulham 1-0 FA Cup
07 Jan 2001 Fulham v Manchester United 1-2 FA Cup
19 Aug 2001 Manchester United v Fulham 3-2 Premier League
30 Dec 2001 Fulham v Manchester United 2-3 Premier League
19 Oct 2002 Fulham v Manchester United 1-1 Premier League
22 Mar 2003 Manchester United v Fulham 3-0 Premier League
25 Oct 2003 Manchester United v Fulham 1-3 Premier League
28 Feb 2004 Fulham v Manchester United 1-1 Premier League
06 Mar 2004 Manchester United v Fulham 2-1 FA Cup
13 Dec 2004 Fulham v Manchester United 1-1 Premier League
19 Mar 2005 Manchester United v Fulham 1-0 Premier League
01 Oct 2005 Fulham v Manchester United 2-3 Premier League
04 Feb 2006 Manchester United v Fulham 4-2 Premier League
20 Aug 2006 Manchester United v Fulham 5-1 Premier League
24 Feb 2007 Fulham v Manchester United 1-2 Premier League
03 Dec 2007 Manchester United v Fulham 2-0 Premier League
01 Mar 2008 Fulham v Manchester United 0-3 Premier League
18 Feb 2009 Manchester United v Fulham 3-0 Premier League
07 Mar 2009 Fulham v Manchester United 0-4 FA Cup
21 Mar 2009 Fulham v Manchester United 2-0 Premier League
19 Dec 2009 Fulham v Manchester United 3-0 Premier League
14 Mar 2010 Manchester United v Fulham 3-0 Premier League
22 Aug 2010 Fulham v Manchester United 2-2 Premier League
09 Apr 2011 Manchester United v Fulham 2-0 Premier League
21 Dec 2011 Fulham v Manchester United 0-5 Premier League
26 Mar 2012 Manchester United v Fulham 1-0 Premier League
25 Aug 2012 Manchester United v Fulham 3-2 Premier League
26 Jan 2013 Manchester United v Fulham 4-1 FA Cup
02 Feb 2013 Fulham v Manchester United 0-1 Premier League
02 Nov 2013 Fulham v Manchester United 1-3 Premier League
09 Feb 2014 Manchester United v Fulham 2-2 Premier League
08 Dec 2018 Manchester United v Fulham 4-1 Premier League
09 Feb 2019 Fulham v Manchester United 0-3 Premier League
20 Jan 2021 Fulham v Manchester United 1-2 Premier League
18 May 2021 Manchester United v Fulham 1-1 Premier League
13 Nov 2022 Fulham v Manchester United 1-2 Premier League
19 Mar 2023 Manchester United v Fulham 3-1 FA Cup
28 May 2023 Manchester United v Fulham 2-1 Premier League
04 Nov 2023 Fulham v Manchester United 0-1 Premier League
24 Feb 2024 Manchester United v Fulham 1-2 Premier League
16 Aug 2024 Manchester United v Fulham 1-0 Premier League
26 Jan 2025 Fulham v Manchester United 0-1 Premier League
02 Mar 2025 Manchester United v Fulham 1-1 FA Cup

Prediksi Skor Fulham vs Manchester United 24 Agustus:

Skor Fulham vs Manchester United 1-1

Skor Fulham vs Manchester United 1-2

Skor Fulham vs Manchester United 0-2

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

Topik

