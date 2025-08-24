Prediksi Skor Fulham vs Manchester United 24 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Bisnis.com, JAKARTA - Fulham akan menjamu Manchester United (MU) di Stadion Craven Cottage pada pekan kedua Liga Inggris, Minggu (24/8/2025) malam.
Manchester United memulai musim ini dengan kekalahan usai ditekuk Arsenal dengan skor tipis 0-1 di Stadion Old Trafford pekan lalu.
Kehadiran striker Benjamin Sesko dari RB Leipzig ternyata belum bisa menjadi solusi lini depan MU yang tampil tumpul.
Pelatih MU, Ruben Amorim diprediksi akan menurunkan Sesko dari menit pertama ditemani Bruno Fernandes, Matheus Cunha, dan Bryan Mbeumo.
Sementara itu di kubu Fulham, the Cottagers mampu menahan imbang Brighton Hove & Albion dengan skor 1-1 di pekan pertama.
Gol dramatis Rodrigo Muniz di menit akhir pertandingan menjadi penyelamat Fulham dari kekalahan.
Melawan the Red Devils, Marco Silva diprediksi tidak akan mengubah banyak susunan pemainnya termasuk memainkan Alex Iwobi dari menit pertama.
Menilik performa dan kekuatan kedua klub, pertandingan Fulham vs Manchester United diprediksi akan berakhir dengan skor tipis.
Sekedar informasi, dalam 10 pertandingan Fulham vs Manchester United hanya sekali terjadi skor dengan margin dua gol pada 2 November 2023 yang berakhir 1-3 untuk MU di ajang FA Cup.
Prediksi susunan pemain Fulham vs Manchester United:
Fulham possible starting lineup:
Leno; Tete, Andersen, Cuenca, Bassey; Berge, Lukic; Traore, Smith Rowe, Iwobi; Muniz
Manchester United possible starting lineup:
Onana; Yoro, De Ligt, Shaw; Diallo, Fernandes, Casemiro, Dorgu; Mbeumo, Cunha; Sesko
Prediksi Skor Fulham vs Manchester United 24 Agustus:
Skor Fulham vs Manchester United 1-1
Skor Fulham vs Manchester United 1-2
Skor Fulham vs Manchester United 0-2