Ruben Amorim Tetap Bangga meski Manchester United Takluk dari Arsenal

Manajer MU Ruben Amorim bangga meski kalah 0-1 dari Arsenal, menyoroti performa tim yang baik dan optimis dengan pemain baru untuk musim ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Manajer Manchester United Ruben Amorim mengaku tetap merasa bangga kendati timnya menelan kekalahan dari Arsenal.

Manchester United menelan kekalahan 0-1 dari Arsenal pada pekan pertama Liga Inggris di Stadion Old Trafford, Manchester, Senin (18/8/2025) dini hari WIB.

Gol Riccardo Calafiori pada menit ke-13 tak mampu disamakan oleh skuad Manchester United hingga laga berakhir.

Ruben Amorim menegaskan dirinya bangga dengan penampilan anak-anak asuhnya kendati hasil akhir tak berpihak.

Namun, Amorim tetap menyimpan kekecewaan lantaran gagal mengawali Liga Inggris 2025-2026 dengan kemenangan.

"Ini adalah penampilan yang sangat bagus. Saya sangat bangga dengan para pemain, tapi pada akhirnya kami kalah," ucap Ruben Amorim dilansir dari laman klub.

Amorim mengalami perasaan yang campur aduk, di satu sisi dia senang melihat performa Manchester United di atas lapangan.

Akan tetapi pelatih asal Portugal itu menyebut kekalahan atas Arsenal sulit untuk diterima.

Setelah kebobolan lebih dulu dari Arsenal, Manchester United terus menyerang dan menekan lini pertahanan The Gunners.

Akan tetapi usaha yang mereka lakukan tak kunjung membuahkan hasil hingga laga berakhir dengan skor 0-1.

Eks pelatih Sporting CP itu menilai timnya tidak tampil membosankan dan bermain dengan penuh gairah demi mengamankan hasil maksimal.

Penyelesaian akhir menjadi sektor yang harus diperbaiki Setan Merah untuk memecah kebuntuan di situasi seperti ini.

"Kami menekan dengan tinggi. Lalu, dengan bola, kami punya kualitas. Bahkan ketika stadion mengeluarkan suara-suara, kami tetap bermain seperti biasa. Kami kehilangan lebih sedikit bola dalam proses membangun serangan, dibandingkan tahun lalu, di situlah kami banyak kesulitan," tutur Amorim.

Kedatangan pemain-pemain anyar seperti Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo, lanjut Amorim, bisa mengangkat moral tim.

Dia optimistis pemain-pemain baru Manchester United akan memberikan dampak signifikan di dalam lapangan.