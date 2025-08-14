Hasil Drawing Carabao Cup 2025, Manchester United Tandang ke Grimsby, Bournemouth vs Brentford

Manchester United akan bertandang ke Grimsby Town di putaran kedua Carabao Cup 2025. Bournemouth menghadapi Brentford, dan Everton menjamu Mansfield Town.

Bisnis.com, JAKARTA - Manchester United akan mengawali perjalanan mereka di Carabao Cup 2025 dengan bertandang ke markas klub Liga 2 Grimsby Town dalam laga putaran kedua yang dijadwalkan berlangsung pada pekan yang dimulai 25 Agustus.

Undian yang dilakukan pada Rabu malam waktu setempat menempatkan MU sebagai tim terakhir yang keluar dari pot undian, dan hasilnya membawa mereka ke Blundell Park, kandang dari Grimsby, yang bermain di kasta keempat Liga Inggris.

Di tempat lain, babak kedua Piala Liga Inggris Carabao Cup akan menyajikan sejumlah pertandingan menarik, termasuk dua laga sesama tim Premier League Bournemouth vs Brentford serta Wolves vs West Ham. Sementara itu, tim promosi Leeds United akan bertemu pemenang laga antara Bolton Wanderers dan Sheffield Wednesday.

Everton dijadwalkan menjamu tim League One, Mansfield Town, di Hill Dickinson Stadium, sedangkan Doncaster Rovers yang tampil mengesankan dengan kemenangan 4-0 atas Middlesbrough akan melawat ke markas Accrington Stanley.

Mengutip laman ESPN, Bromley yang mengejutkan Ipswich Town melalui adu penalti, akan berhadapan dengan Wycombe Wanderers di kandang sendiri. Pertandingan lainnya juga mempertemukan tim-tim dari berbagai divisi, dengan beberapa tim non-liga mendapat kesempatan tampil di panggung nasional.

Sembilan klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa musim ini termasuk Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle (juara bertahan), Tottenham, Aston Villa, Nottingham Forest, dan Crystal Palace akan mulai berlaga pada putaran ketiga.

Berikut beberapa hasil drawing Carabao Cup

Fulham vs Bristol City

Norwich vs Southampton

Oxford vs Brighton

Reading vs AFC Wimbledon

Millwall vs Coventry

Swansea vs Plymouth

Cardiff vs Cheltenham/Exeter

Cambridge vs Charlton

Tranmere/Burton vs Lincoln

Wigan vs Stockport

Stoke vs Bradford

Burnley vs Derby

Sunderland vs Huddersfield/Leicester

Birmingham/Sheffield United vs Port Vale

Preston vs Wrexham

Barnsley/Fleetwood vs Rotherham