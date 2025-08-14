Bisnis Indonesia Premium
Harga Tiket Kandang Semen Padang Naik 100 Persen, Manajemen Ungkap Alasannya

Harga tiket laga kandang Semen Padang FC naik 100% untuk menutupi defisit biaya, berlaku mulai laga melawan Dewa United di Stadion H. Agus Salim, 15/8/2025.
Muhammad Noli Hendra
Muhammad Noli Hendra - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 13:23
Manajemen Kabau Sirah mengumumkan harga tiket laga kandang Semen Padang FC di ajang BRI Super League 2025-2026, harganya naik dibandingkan musim lalu. / ILeague
Manajemen Kabau Sirah mengumumkan harga tiket laga kandang Semen Padang FC di ajang BRI Super League 2025-2026, harganya naik dibandingkan musim lalu. / ILeague
Ringkasan Berita
  • Harga tiket laga kandang Semen Padang FC di BRI Super League 2025-2026 naik hingga 100 persen dibandingkan musim lalu.
  • Kenaikan harga tiket dilakukan untuk menutupi defisit biaya operasional yang dialami manajemen Semen Padang pada musim sebelumnya.
  • Harga tiket tribune barat naik dari Rp120.000 menjadi Rp250.000, tribune timur dari Rp60.000 menjadi Rp100.000, dan tribune utara serta selatan dari Rp25.000 menjadi Rp50.000 per orang.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, PADANG - Manajemen Kabau Sirah mengumumkan harga tiket laga kandang Semen Padang FC di ajang BRI Super League 2025-2026, harganya naik dibandingkan musim lalu.

Semen Padang FC akan menjalani laga kandang pertama di Super League 2025-2026 dengan menjamu Dewa United FC di Stadion H. Agus Salim, Jumat (15/8/2025).

Penasihat Tim Semen Padang FC Andre Rosiade mengatakan bahwa harga tiket laga kandang tim Kabau Sirah mengalami kenaikan dari musim lalu.

"Jadi mulai pada laga kandang besok dan laga-laga selanjutnya, harga tiket naik. Keputusan ini sudah dibahas bersama manajemen Kabau Sirah," ucap Andre Rosiade, Kamis (14/8/2025).

Andre menjelaskan, melihat pengalaman musim lalu, harga tiket di Stadion H Agus Salim merupakan yang termurah dibandingkan stadion lainnya.

Bahkan, dalam setiap laga kandang manajemen Semen Padang harus menutup kekurangan biaya. Maka dari itu, untuk mengantisipasi hal tersebut harga tiket pun dinaikkan. 

"Jadi setiap pertandingan itu kami defisit, harus ada biaya yang kami keluarkan untuk menutupi kekurangan. Makanya untuk musim ini harga tiket naik," tutur Andre Rosiade.

Tiket penonton di tribune barat yang sebelumnya Rp120.000 per orang kini naik menjadi Rp250.000 per orang.

Kemudian untuk tribune timur naik dari Rp60.000 menjadi Rp100.000. Tribune utara dan selatan masing-masing naik dari Rp25.000 menjadi Rp50.000 per orang.

"Saya berharap masyarakat yang nantinya membeli tiket untuk menyaksikan laga kandang Semen Padang FC bisa memahami adanya kenaikan harga tiket itu," katanya.

Kenaikan harga tiket itu akan efektif berlaku saat Semen Padang menjamu Dewa United di Stadion GOR Agus Salim Padang besok.

Pertemuan Kabau Sirah dengan Banten Warriors ini bukanlah yang pertama kali. Semen Padang belum pernah menang atas Dewa United dalam 2 pertemuan sebelumnya.

Lebih dari itu, Banten Warriors mampu memetik kemenangan telak dengan skor 6-0 dan kemudian 8-1 saat berjumpa Semen Padang.

Penulis : Muhammad Noli Hendra
Editor : Taufan Bara Mukti

