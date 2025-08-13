Prediksi PSG Vs Tottenham: Enrique Akui Belum Mengetahui Gaya Permainan Spurs

PSG akan menghadapi Tottenham di Piala Super Eropa 2025. Pelatih PSG, Luis Enrique, belum memahami gaya permainan Spurs di bawah pelatih baru, Thomas Frank.

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih Paris Saint-Germain (PSG) Luis Enrique mengaku belum memahami gaya permainan Tottenham Hotspur di bawah asuhan pelatih baru, Thomas Frank.

Juara Liga Champions, PSG akan menghadapi Tottenham dalam pertandingan Piala Super Eropa 2025 yang akan berlangsung di Stadio Friuli, Udine, Italia pada Kamis (14/8) pukul 02.00 WIB.

“Saya tak tahu pertandingan seperti apa yang akan direncanakan Tottenham, karena mereka baru saja mengganti pelatih,” ujar pelatih PSG, Luis Enrique dikutip dari situs resmi UEFA pada Rabu.

Tottenham merupakan juara Liga Europa musim lalu di bawah asuhan Ange Postecoglou. Meski berhasil meraih trofi, pelatih asal Australia itu tetap diberhentikan dan posisinya kini diisi oleh Thomas Frank.

Enrique mengaku belum bisa membaca gaya bermain Spurs di bawah komando pelatih baru tersebut, tetapi memastikan PSG akan tampil maksimal.

Enrique juga menyebut bahwa timnya baru mulai berlatih pekan ini jelang musim baru, sedangkan Tottenham sudah memulai persiapan sedikit lebih lama dibandingkan skuad PSG.

“Mereka sudah berlatih selama sebulan terakhir, sedangkan kami baru memulai pekan ini. Namun, itu bukan alasan, kami akan mengerahkan yang terbaik,” tambahnya.

Secara statistik, PSG memiliki catatan seimbang melawan klub Inggris, yakni 15 kemenangan, 15 kekalahan, dan sembilan hasil imbang.