MU Berpeluang Dapatkan Donnarumma dengan Harga Murah, untuk Gantikan Onana?

Manchester United berpeluang merekrut Gianluigi Donnarumma dari PSG dengan harga terjangkau untuk menggantikan Andre Onana, di tengah minat dari klub lain.
Senin, 11 Agustus 2025 | 18:44
Kiper Paris St Germain Gianluigi Donnarumma / REUTERS-Lee Smith
Kiper Paris St Germain Gianluigi Donnarumma / REUTERS-Lee Smith

Bisnis.com, JAKARTA - Manchester United memiliki peluang untuk mendatangkan kiper Gianluigi Donnarumma dari Paris Saint-Germain (PSG) dengan biaya transfer yang relatif terjangkau, di tengah upaya memperkuat persaingan di posisi penjaga gawang utama.

Menurut laporan Daily Mirror yang dikutip di Jakarta, Senin, PSG bersedia melepas Donnarumma dengan nilai transfer sebesar 26 juta poundsterling atau sekitar Rp547 miliar.

Keputusan ini diambil karena kontrak kiper tim nasional Italia itu akan habis pada Juni 2026, dan klub asal Prancis tersebut tidak ingin kehilangannya secara gratis.

Manchester United menjadi salah satu klub yang tertarik merekrut Donnarumma untuk memperbaiki performa buruk di bawah mistar yang kerap dijaga Andre Onana. United menginginkan ada persaingan untuk penjaga gawang utama.

Selain United, Inter Milan yang merupakan rival mantan tim Donnarumma di Liga Italia, AC Milan, juga disebut-sebut memantau situasi Donnarumma yang kini berusia 26 tahun.

Donnarumma mencatatkan performa impresif sepanjang musim 2024/2025. Mengutip data dari Statmuse, Donnaruma tampil dalam 36 pertandingan di semua kompetisi dan mencatatkan total 3.172 menit bermain. Ia hanya kebobolan 32 gol, atau rata-rata 0,9 gol per pertandingan.

Di ajang Liga Champions, Donnarumma mencatatkan enam clean sheet dari 15 penampilan dan berperan penting dalam keberhasilan PSG meraih gelar juara.

Dalam laga final menghadapi Inter Milan, ia mencatat clean sheet dan membawa timnya menang telak 5-0. UEFA dan media internasional, termasuk The Guardian, memasukkan Donnarumma dalam Tim Terbaik Liga Champions musim ini.

Kiper jebolan akademi AC Milan itu juga mencatatkan akurasi operan yang cukup tinggi, berkisar antara 80 hingga 88 persen sepanjang musim. Statistik penyelamatannya menunjukkan efektivitas tinggi, termasuk penyelamatan penting di fase gugur Liga Champions dengan rasio kebobolan hanya 0,75 gol per pertandingan.

Dengan situasi kontrak yang memasuki tahun terakhir, peluang Donnarumma untuk berganti klub musim panas ini terbuka lebar. Jika Manchester United memutuskan menebusnya, maka Setan Merah akan mendapatkan salah satu kiper terbaik Eropa dengan harga yang lebih murah dari nilai pasar saat ini.

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

