Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jadwal Piala Kemerdekaan 2025, Timnas U-17 Indonesia Lawan 3 Negara

Berikut jadwal Piala Kemerdekaan 2025, Timnas U-17 Indonesia akan menghadapi Tajikistan, Uzbekistan, dan Mali.
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 15:34
Share
Jadwal Piala Kemerdekaan 2025, Timnas U-17 Indonesia lawan 3 tahun / Dok. PSSI.org
Jadwal Piala Kemerdekaan 2025, Timnas U-17 Indonesia lawan 3 tahun / Dok. PSSI.org
Ringkasan Berita
  • Piala Kemerdekaan 2025 akan diadakan di Deli Serdang pada 12-18 Agustus 2025 sebagai persiapan Timnas U-17 Indonesia menuju Piala Dunia U-17 di Qatar.
  • Turnamen ini diikuti oleh Indonesia, Tajikistan, Uzbekistan, dan Mali, dengan format setengah round-robin di mana setiap tim bertanding satu kali melawan tim lain.
  • Timnas U-17 Indonesia, yang dilatih oleh Nova Arianto, memanggil 30 pemain termasuk pemain kunci seperti Zahaby Gholy dan Putu Panji untuk berkompetisi dalam turnamen ini.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Piala Kemerdekaan 2025 digelar sebagai persiapan Timnas U-17 Indonesia menuju Piala Dunia U-17 2025 di Qatar.

PSSI menggelar turnamen persahabatan bertajuk Piala Kemerdekaan 2025 di Stadion Utama Sumatra Utara, Deli Serdang, pada 12-18 Agustus 2025.

Timnas U-17 Indonesia akan berpartisipasi di Piala Kemerdekaan 2025 untuk persiapan menuju Piala Dunia U-17 yang akan digelar di Qatar pada 3-27 November 2025.

Piala Kemerdekaan 2025 diikuti oleh 4 negara yakni Timnas U-17 Indonesia, Tajikistan, Uzbekistan, dan Mali.

Seluruh tim yang tampil di turnamen Piala Kemerdekaan 2025 juga lolos ke turnamen akbar Piala Dunia U-17 2025.

Uzbekistan adalah juara Piala Asia U-17 2025, sementara Mali runner-up Piala Afrika U-17 2025.

Baca Juga

Tajikistan bersama Indonesia merebut tiket ke Piala Dunia U-17 2025 setelah lolos ke babak 8 besar Piala Asia U-17 2025.

Piala Kemerdekaan 2025 akan digelar dengan format pertandingan setengah round-robin. Setiap tim bertemu 1 kali dengan tim lain.

Peraih poin tertinggi dalam 3 pertandingan akan menjadi juara turnamen Piala Kemerdekaan 2025.

Timnas U-17 Indonesia asuhan Nova Arianto memanggil 30 pemain untuk tampil di Piala Kemerdekaan 2025.

Mayoritas pemain yang dipanggil merupakan anggota skuad Timnas U-17 Indonesia di Piala Asia U-17 2025.

Ada nama-nama pemain pilar seperti Zahaby Gholy, Fadly Alberto, Mathew Baker, dan kapten tim Putu Panji.

Pada laga pertama, Timnas U-17 Indonesia akan berjumpa Tajikistan pada Selasa (12/8/2025) malam.

Selanjutnya, Garuda Muda akan menghadapi Uzbekistan 3 hari berselang atau pada Jumat (15/8/2025).

Terakhir, Timnas U-17 Indonesia bakal bersua dengan Mali pada laga penutup yang digelar Senin (18/8/2025).

Berikut jadwal Piala Kemerdekaan 2025 dan skuad Timnas U-17 Indonesia:

Halaman
  1. 1
  2. 2

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Reksa Dana Campuran Milik Boy Thohir Jawara, Berikan Return di Atas 9% Sebulan
Premium
9 menit yang lalu

Reksa Dana Campuran Milik Boy Thohir Jawara, Berikan Return di Atas 9% Sebulan

Manuver Cepat BlackRock di Sido Muncul (SIDO)
Premium
39 menit yang lalu

Manuver Cepat BlackRock di Sido Muncul (SIDO)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Harga Tiket Piala Kemerdekaan 2025, Termurah dan Termahal

Harga Tiket Piala Kemerdekaan 2025, Termurah dan Termahal

Harga Tiket Piala Kemerdekaan 2025, Timnas Indonesia Vs Mali, Tajikistan, Uzbekistan

Harga Tiket Piala Kemerdekaan 2025, Timnas Indonesia Vs Mali, Tajikistan, Uzbekistan

Pemprov Sumut Siapkan 3 Lapangan untuk Training Center Timnas U-17

Pemprov Sumut Siapkan 3 Lapangan untuk Training Center Timnas U-17

Respons Nova Arianto dan Erick Thohir Lihat Timnas Indonesia Segrup Brasil di Piala Dunia U-17

Respons Nova Arianto dan Erick Thohir Lihat Timnas Indonesia Segrup Brasil di Piala Dunia U-17

Timnas Indonesia Bakal Lakoni 9 Laga Uji Coba Sebelum Turun di Piala Dunia U17

Timnas Indonesia Bakal Lakoni 9 Laga Uji Coba Sebelum Turun di Piala Dunia U17

Jay Idzes Jadi Bek Termahal Sassuolo, Kalahkan Pemain Didikan Juventus

Jay Idzes Jadi Bek Termahal Sassuolo, Kalahkan Pemain Didikan Juventus

Pemanasan Piala Dunia U-17, Sumut Buktikan Bisa Gelar Laga Internasional

Pemanasan Piala Dunia U-17, Sumut Buktikan Bisa Gelar Laga Internasional

Jelang Piala Dunia U-17 Qatar, Timnas Bakal Jalani Tiga Laga Uji Coba

Jelang Piala Dunia U-17 Qatar, Timnas Bakal Jalani Tiga Laga Uji Coba

Berita Lainnya

Berita Terbaru

MU Berpeluang Dapatkan Donnarumma dengan Harga Murah, untuk Gantikan Onana?
Bola Eropa
1 jam yang lalu

MU Berpeluang Dapatkan Donnarumma dengan Harga Murah, untuk Gantikan Onana?

Hasil Arema FC Vs PSBS, Hattrick Dalberto Menangkan Singo Edan
Bola Indonesia
2 jam yang lalu

Hasil Arema FC Vs PSBS, Hattrick Dalberto Menangkan Singo Edan

Kalahkan Dortmund, Penampilan Juventus Dipuji Media Italia
Liga Italia
2 jam yang lalu

Kalahkan Dortmund, Penampilan Juventus Dipuji Media Italia

Saddil Ramdani Senang Bisa Bawa Persib Menang di Laga Debutnya
Bola Indonesia
2 jam yang lalu

Saddil Ramdani Senang Bisa Bawa Persib Menang di Laga Debutnya

Timnas Indonesia Bakal Lakoni 9 Laga Uji Coba Sebelum Turun di Piala Dunia U17
Bola Indonesia
3 jam yang lalu

Timnas Indonesia Bakal Lakoni 9 Laga Uji Coba Sebelum Turun di Piala Dunia U17

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Lancar, Ini Link Live Streaming Crystal Palace vs Liverpool 10 Agustus

2

Prediksi Skor Arema FC vs PSBS: Head to Head, Susunan Pemain

3

Hasil Crystal Palace vs Liverpool, Ekitike Bawa The Reds Unggul (Menit 22)

4

Hasil Crystal Palace vs Liverpool, The Reds Unggul Tipis di Babak Pertama

5

Hasil Crystal Palace Vs Liverpool: Dramatis, Palace Berhasil Juara Community Shield

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Pasar Kreatif Bandung 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Lancar, Ini Link Live Streaming Crystal Palace vs Liverpool 10 Agustus

2

Prediksi Skor Arema FC vs PSBS: Head to Head, Susunan Pemain

3

Hasil Crystal Palace vs Liverpool, Ekitike Bawa The Reds Unggul (Menit 22)

4

Hasil Crystal Palace vs Liverpool, The Reds Unggul Tipis di Babak Pertama

5

Hasil Crystal Palace Vs Liverpool: Dramatis, Palace Berhasil Juara Community Shield