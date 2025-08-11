Jadwal Piala Kemerdekaan 2025, Timnas U-17 Indonesia Lawan 3 Negara

Berikut jadwal Piala Kemerdekaan 2025, Timnas U-17 Indonesia akan menghadapi Tajikistan, Uzbekistan, dan Mali.

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Piala Kemerdekaan 2025 digelar sebagai persiapan Timnas U-17 Indonesia menuju Piala Dunia U-17 2025 di Qatar.

PSSI menggelar turnamen persahabatan bertajuk Piala Kemerdekaan 2025 di Stadion Utama Sumatra Utara, Deli Serdang, pada 12-18 Agustus 2025.

Timnas U-17 Indonesia akan berpartisipasi di Piala Kemerdekaan 2025 untuk persiapan menuju Piala Dunia U-17 yang akan digelar di Qatar pada 3-27 November 2025.

Piala Kemerdekaan 2025 diikuti oleh 4 negara yakni Timnas U-17 Indonesia, Tajikistan, Uzbekistan, dan Mali.

Seluruh tim yang tampil di turnamen Piala Kemerdekaan 2025 juga lolos ke turnamen akbar Piala Dunia U-17 2025.

Uzbekistan adalah juara Piala Asia U-17 2025, sementara Mali runner-up Piala Afrika U-17 2025.

Tajikistan bersama Indonesia merebut tiket ke Piala Dunia U-17 2025 setelah lolos ke babak 8 besar Piala Asia U-17 2025.

Piala Kemerdekaan 2025 akan digelar dengan format pertandingan setengah round-robin. Setiap tim bertemu 1 kali dengan tim lain.

Peraih poin tertinggi dalam 3 pertandingan akan menjadi juara turnamen Piala Kemerdekaan 2025.

Timnas U-17 Indonesia asuhan Nova Arianto memanggil 30 pemain untuk tampil di Piala Kemerdekaan 2025.

Mayoritas pemain yang dipanggil merupakan anggota skuad Timnas U-17 Indonesia di Piala Asia U-17 2025.

Ada nama-nama pemain pilar seperti Zahaby Gholy, Fadly Alberto, Mathew Baker, dan kapten tim Putu Panji.

Pada laga pertama, Timnas U-17 Indonesia akan berjumpa Tajikistan pada Selasa (12/8/2025) malam.

Selanjutnya, Garuda Muda akan menghadapi Uzbekistan 3 hari berselang atau pada Jumat (15/8/2025).

Terakhir, Timnas U-17 Indonesia bakal bersua dengan Mali pada laga penutup yang digelar Senin (18/8/2025).

Berikut jadwal Piala Kemerdekaan 2025 dan skuad Timnas U-17 Indonesia: