Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jay Idzes Jadi Bek Termahal Sassuolo, Kalahkan Pemain Didikan Juventus

Jay Idzes resmi jadi bek termahal Sassuolo dengan transfer 8 juta euro dari Venezia, mengalahkan rekor pemain didikan Juventus. Kontraknya berdurasi 4 tahun.
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 14:26
Share
Bek Timnas Indonesia Jay Idzes menjadi bek dengan harga pasar termahal di Sassuolo / Dok Sassuolo
Bek Timnas Indonesia Jay Idzes menjadi bek dengan harga pasar termahal di Sassuolo / Dok Sassuolo
Ringkasan Berita
  • Jay Idzes resmi bergabung dengan Sassuolo dari Venezia dengan biaya transfer 8 juta euro, menjadikannya bek termahal di klub tersebut.
  • Idzes menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun dengan Sassuolo dan akan bermain di Stadion Mapei hingga Juni 2029.
  • Idzes mengalahkan rekor harga pasar bek sebelumnya di Sassuolo, termasuk pemain binaan Juventus, Filippo Romagna, yang memiliki harga pasar 800 ribu euro.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes menjadi bek termahal di Sassuolo, klub Serie A alias Liga Italia.

Jay Idzes resmi bergabung dengan Sassuolo setelah merampungkan transfer dari Venezia, Sabtu (9/8/2025).

Jay Idzes meninggalkan Venezia dengan biaya transfer sebesar 8 juta euro atau sekitar Rp151 miliar yang dibayarkan oleh Sassuolo.

"Sassuolo Calcio AS mengumumkan perekrutan permanen pemain Jay Idzes (bek, lahir tahun 2000) dari Venezia FC. Dari seluruh keluarga besar hitam dan hijau, selamat datang Jay!" bunyi pernyataan Sassuolo dalam memperkenalkan Jay Idzes.

Idzes menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun. Walhasil, Idzes akan bermain di Stadion Mapei hingga Juni 2029.

Dilansir dari Transfermarkt, Jay Idzes langsung menjadi bek termahal di skuad Sassuolo saat ini.

Baca Juga

Pemain berdarah Belanda-Indonesia itu memiliki harga pasar 7,5 juta euro dan ditebus 8 juta euro dari Venezia ke Sassuolo.

Pemain 25 tahun itu mengalahkan rekor yang sebelumnya dipegang bek asal Bosnia, Tarik Muharemovic, yang memiliki harga pasar 7 juta euro.

Idzes bahkan mengalahkan harga pasar Filippo Romagna yang malang-melintang di sepak bola Italia.

Romagna merupakan pemain binaan akademi Juventus dan debut di tim utama pada 2016. Setelah 4 tahun berganti-ganti tim, Romagna hengkang ke Sassuolo pada 2020.

Pemain 28 tahun itu "cuma" memiliki harga pasar 800 ribu euro berdasarkan keterangan di Transfermarkt.

Namun tugas berat menanti Idzes untuk merebut tempat utama di posisi bek tengah Sassuolo.

Pasalnya, I Neroverdi itu punya 8 pemain yang bisa bermain di jantung pertahanan. Dengan begitu, persaingan sebagai bek tengah utama diprediksi akan sengit.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Reksa Dana Campuran Milik Boy Thohir Jawara, Berikan Return di Atas 9% Sebulan
Premium
9 menit yang lalu

Reksa Dana Campuran Milik Boy Thohir Jawara, Berikan Return di Atas 9% Sebulan

Manuver Cepat BlackRock di Sido Muncul (SIDO)
Premium
39 menit yang lalu

Manuver Cepat BlackRock di Sido Muncul (SIDO)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Kapten Timnas Garuda Jay Idzes Gabung Sassuolo, Main di Seri A Italia

Kapten Timnas Garuda Jay Idzes Gabung Sassuolo, Main di Seri A Italia

Bursa Transfer: Udinese Siapkan Rp469 Miliar untuk Boyong Jay Idzes

Bursa Transfer: Udinese Siapkan Rp469 Miliar untuk Boyong Jay Idzes

Hartono Bersaudara Teratas, Ini Daftar 10 Pemilik Klub Sepakbola di Italia Paling Tajir

Hartono Bersaudara Teratas, Ini Daftar 10 Pemilik Klub Sepakbola di Italia Paling Tajir

Prediksi Skor Juventus vs Sassuolo 17 Januari, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Juventus vs Sassuolo 17 Januari, Susunan Pemain, H2H, Preview

Kalahkan Dortmund, Penampilan Juventus Dipuji Media Italia

Kalahkan Dortmund, Penampilan Juventus Dipuji Media Italia

Jadwal Kick-off Kompetisi Musim 2025-2026, Serie A Paling Akhir

Jadwal Kick-off Kompetisi Musim 2025-2026, Serie A Paling Akhir

Punya Modal Penting, Jay Idzes Berpeluang Jadi Kapten Tetap Venezia

Punya Modal Penting, Jay Idzes Berpeluang Jadi Kapten Tetap Venezia

Kala Daya Magis Hartono Bersaudara Guncang Bursa Transfer Serie A

Kala Daya Magis Hartono Bersaudara Guncang Bursa Transfer Serie A

Berita Lainnya

Berita Terbaru

MU Berpeluang Dapatkan Donnarumma dengan Harga Murah, untuk Gantikan Onana?
Bola Eropa
1 jam yang lalu

MU Berpeluang Dapatkan Donnarumma dengan Harga Murah, untuk Gantikan Onana?

Hasil Arema FC Vs PSBS, Hattrick Dalberto Menangkan Singo Edan
Bola Indonesia
2 jam yang lalu

Hasil Arema FC Vs PSBS, Hattrick Dalberto Menangkan Singo Edan

Kalahkan Dortmund, Penampilan Juventus Dipuji Media Italia
Liga Italia
2 jam yang lalu

Kalahkan Dortmund, Penampilan Juventus Dipuji Media Italia

Saddil Ramdani Senang Bisa Bawa Persib Menang di Laga Debutnya
Bola Indonesia
2 jam yang lalu

Saddil Ramdani Senang Bisa Bawa Persib Menang di Laga Debutnya

Timnas Indonesia Bakal Lakoni 9 Laga Uji Coba Sebelum Turun di Piala Dunia U17
Bola Indonesia
3 jam yang lalu

Timnas Indonesia Bakal Lakoni 9 Laga Uji Coba Sebelum Turun di Piala Dunia U17

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Lancar, Ini Link Live Streaming Crystal Palace vs Liverpool 10 Agustus

2

Prediksi Skor Arema FC vs PSBS: Head to Head, Susunan Pemain

3

Hasil Crystal Palace vs Liverpool, Ekitike Bawa The Reds Unggul (Menit 22)

4

Hasil Crystal Palace vs Liverpool, The Reds Unggul Tipis di Babak Pertama

5

Hasil Crystal Palace Vs Liverpool: Dramatis, Palace Berhasil Juara Community Shield

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Pasar Kreatif Bandung 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Lancar, Ini Link Live Streaming Crystal Palace vs Liverpool 10 Agustus

2

Prediksi Skor Arema FC vs PSBS: Head to Head, Susunan Pemain

3

Hasil Crystal Palace vs Liverpool, Ekitike Bawa The Reds Unggul (Menit 22)

4

Hasil Crystal Palace vs Liverpool, The Reds Unggul Tipis di Babak Pertama

5

Hasil Crystal Palace Vs Liverpool: Dramatis, Palace Berhasil Juara Community Shield