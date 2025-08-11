Jay Idzes Jadi Bek Termahal Sassuolo, Kalahkan Pemain Didikan Juventus

Jay Idzes resmi jadi bek termahal Sassuolo dengan transfer 8 juta euro dari Venezia, mengalahkan rekor pemain didikan Juventus. Kontraknya berdurasi 4 tahun.

Bisnis.com, JAKARTA - Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes menjadi bek termahal di Sassuolo, klub Serie A alias Liga Italia.

Jay Idzes resmi bergabung dengan Sassuolo setelah merampungkan transfer dari Venezia, Sabtu (9/8/2025).

Jay Idzes meninggalkan Venezia dengan biaya transfer sebesar 8 juta euro atau sekitar Rp151 miliar yang dibayarkan oleh Sassuolo.

"Sassuolo Calcio AS mengumumkan perekrutan permanen pemain Jay Idzes (bek, lahir tahun 2000) dari Venezia FC. Dari seluruh keluarga besar hitam dan hijau, selamat datang Jay!" bunyi pernyataan Sassuolo dalam memperkenalkan Jay Idzes.

Idzes menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun. Walhasil, Idzes akan bermain di Stadion Mapei hingga Juni 2029.

Dilansir dari Transfermarkt, Jay Idzes langsung menjadi bek termahal di skuad Sassuolo saat ini.

Pemain berdarah Belanda-Indonesia itu memiliki harga pasar 7,5 juta euro dan ditebus 8 juta euro dari Venezia ke Sassuolo.

Pemain 25 tahun itu mengalahkan rekor yang sebelumnya dipegang bek asal Bosnia, Tarik Muharemovic, yang memiliki harga pasar 7 juta euro.

Idzes bahkan mengalahkan harga pasar Filippo Romagna yang malang-melintang di sepak bola Italia.

Romagna merupakan pemain binaan akademi Juventus dan debut di tim utama pada 2016. Setelah 4 tahun berganti-ganti tim, Romagna hengkang ke Sassuolo pada 2020.

Pemain 28 tahun itu "cuma" memiliki harga pasar 800 ribu euro berdasarkan keterangan di Transfermarkt.

Namun tugas berat menanti Idzes untuk merebut tempat utama di posisi bek tengah Sassuolo.

Pasalnya, I Neroverdi itu punya 8 pemain yang bisa bermain di jantung pertahanan. Dengan begitu, persaingan sebagai bek tengah utama diprediksi akan sengit.