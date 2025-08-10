Hasil Crystal Palace Vs Liverpool: Dramatis, Palace Berhasil Juara Community Shield

Bisnis.com, JAKARTA - Crystal Palace berhasil merebut gelar juara Community Shield usai menang atas Liverpool lewat drama adu penalti usai bermain 2-2 di stadion Wembley, Minggu (10/8/2025) malam.

Pertandingan Crystal Palace vs Liverpool berlangsung menarik sejak pluit pertama dibunyikan wasit Chris Kavanagh.

Liverpool berhasil unggul cepat pada menit keempat setelah Hugo Ekitike yang melakukan cut in side melepaskan tembakan mendatar ke pojok kanan gawang tanpa bisa dihalau kiper Dean Henderson.

Tertinggal 0-1, Crystal Palace langsung mengurung pertahanan Liverpool. Liverpool nyaris mencetak gol tambahan, namun peluang Cody Gakpo bisa ditepis Henderson pada menit 12.

Crystal Palace akhirnya bisa menyamakan kedudukan 1-1 pada menit 17.

Berawal dari Ismaila Sarr yang dihadang bek Liverpool, Virgil Van Dijk, di kotak terlarang, wasit lamgsung menunjuk titik putih.

Jean Philippe Mateta yang maju sebagai algojo sukses menaklukkan kiper Alisson Becker setelah salah menebak arahnya bola.

Liverpool kembali unggul 2-1, setelah bek baru the Reds Jeremie Frimpong membobol gawang Crystal Palace usai menusuk dari sayap kanan.

Hingga menit 22, hasil Crystal Palace vs Liverpool masih unggul 2-1.

Masuk menit 30, pertandingan Crystal Palace vs Liverpool mulai menurun temponya. Palace yang diasuh Oliver Glasner masih mencoba mencari gol untuk menyamakan kedudukan.

Palace nyaris menyamakan kedudukan di akhir babak pertama. Sayang umpan dari Daniel Munoz tidak bisa disontek Tryrick Mitchell.

Hingga babak pertama selesai, Liverpool tetap unggul 2-1 atas Crystal Palace.

Masuk babak kedua, Ekitike punya peluang pada menit 52, namun sepakan kaki kirinya memanfaatkan umpan Milos Kerkez melambung tinggi dari gawang Palace.

Allison berhasil menyelamatkan gawang Liverpool pada menit 62 dengan menepis sepakan kaki kiri dari Aberechi Eze.

Florian Writz yang baru dibeli dari Bayer Leverkusen mendapat peluang emas pada menit 69 namun sepakannya melambung tinggi sehingga gagal membawa Liverpool unggul 3-1.

Crystal Palace yang dijuluki the Eagles berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit 77.

Sarr yang lolos dari jebakan offside pemain Liverpool mampu menaklukkan Alisson untuk membawa Palace mengimbangi kedudukan.

Mohamed Salah mempunyai peluang pada menit 83 namun sepakan kaki kirinya usai menerima umpan Kerkez tepat di pelukan Henderson.

Crystal Palace nyaris memenangi pertandingan ini, namun sepakan mendatar Justin Devenny melenceng tipis dari gawang Liverpool.

Hingga 90 menit pertandingan berjalan, skor Crystal Palace vs Liverpool tetap 2-2. Pertandingan dilanjutkan ke babak adu penalti.

Kiper Crystal Palace, Dean Henderson tampil apik di adu penalti dengan menepis dua tendangan pemain Liverpool.

Crystal Palace berhasil merebut gelar juara Community Shield 2025 setelah unggul atas Liverpool dalam drama adu penalti dengan skor 3-2.

Susunan Pemain Crystal Palace vs Liverpool

Crystal Palace:

Dean Henderson, Chris Richards, Maxence Lacroix, Marc Guehi, Daniel Munoz, Daichi Kamada, Adam Wharton, Tyrick Mitchell, Ismaila Sarr, Aberechi Eze, Jean Philippe Mateta

Liverpool:

Alisson, Jeremie Frimpong, Ibrahima Konate, Virgil Van Dijk, Milos Kerkez, Curtis Jones, Dominik Szoboszlai, Mohamed Salah, Florian Writz, Cody Gakpo, Hugo Ekitike