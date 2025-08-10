Prediksi Skor Bali United vs Persik 10 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Bali United vs Persik pada 10 Agustus 2025 di Super League akan menjadi debut pelatih baru Bali United, Johnny Jansen. Ini prediksi skor Bali United vs Persik.

Bisnis.com, JAKARTA - Bali United FC akan melawan Persik Kediri di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, Minggu (10/8) sore dalam pekan pertama BRI Super League 2025/26.

Pertandingan melawan Persik sekaligus menjadi debut pelatih kepala baru Bali United, Johnny Jansen dalam karier kepelatihan di Liga Indonesia, setelah sebelumnya menukangi PEC Zwolle di Belanda.

“Kami memulai persiapan dengan Pre Season yang baik, dan dalam minggu ini mengatur rencana dengan melihat beberapa video, meeting dengan pemain memperbaiki kekurangan di fisik, lini belakang dan lini depan. Kami mempunyai persiapan yang bagus untuk mendukung taktikal tim di laga besok,” kata pelatih asal Belanda itu.

Apalagi saat ini dia sudah tidak asing dengan atmosfer stadion. Untuk itu dukungan luar biasa dari suporter memberi kesan mendalam bagi sang pelatih.

“Bertemu dengan suporter dengan antusiasnya yang luar biasa. Saya melihat hubungan tim dengan suporter sangat bagus dan berharap banyak suporter bisa hadir di stadion sehingga mendukung dan menikmati pertandingan besok,” kata Johnny Jansen.

Pertandingan Bali United vs Persik diprediksi bakal berjalan menarik. Musim lalu, kedua tim saling mengalahkan di kandang lawan masing-masing dengan skor identik 1-3.

“Kami bermain dengan satu kiper dengan formasi 4-3-3 dan saya katakan sepak bola itu dinamis. Terkadang memakai 4 pemain belakang atau 3 di belakang, 3 gelandang atau bahkan 4 striker. Dan itu semua dinamis dalam lapangan dan terpenting dilakukan secara bersama sebagai satu tim. Bagi saya itu terpenting sepak bola itu dinamis,” tuturnya.

Musim ini, Bali United mengalami perombakan besar dalam komposisi pemain asing. Hanya Boris Kopitovic dan Brandon Wilson yang bertahan dari musim lalu, sementara nama-nama seperti Mirza Mustafic, Joao Ferrari, Tim Receveur, Thijmen Goppel, dan Mike Hauptmeijer menjadi wajah baru yang siap memberi warna berbeda dalam permainan tim berjuluk Serdadu Tridatu.

Di sisi lain, Persik juga datang dengan pelatih baru, Ong Kim Swee, yang sebelumnya menangani Persis Solo. Kedua pelatih membawa filosofi berbeda yang akan berbenturan untuk pertama kalinya di musim ini. Hal ini menambah daya tarik tersendiri dalam laga pembuka di Gianyar.

Prediksi susunan pemain Bali United vs Persik:

Bali United (4-3-3)

Mike Hauptmeijer, Joao Ferrari, Kadek Arel, Ricky Fajrin, Andhika Wijaya; Brandon Wilson, Mirza Mustafic, Tim Receveur; Thijmen Goppel, Rahmat Arjuna Rezki, Boris Kopitovic.

Persik Kediri (4-3-3)

Leonardo Navacchio, Novri Setiawan, Khurshidbek Mukhtorov, Lucao, Yusuf Meilana; Imanol Garcia, Telmo Castanheira, Syahrial Abimanyu; Irkham Mila, Jose Enrique, Pedro Matos.

Head to head Bali United vs Persik:

12 January 2025

Kapten I Wayan Dipta

BALI UNITED FC 1:3 PERSIK KEDIRI

11 August 2024

Brawijaya

PERSIK KEDIRI 1:3 BALI UNITED FC

05 February 2024

Brawijaya

PERSIK KEDIRI 1:0 BALI UNITED FC

07 August 2023

Kapten I Wayan Dipta

BALI UNITED FC 1:1 PERSIK KEDIRI

14 February 2023

Brawijaya

PERSIK KEDIRI 1:1 BALI UNITED FC

Prediksi Skor Bali United vs Persik 10 Agustus:

Skor Bali United vs Persik 1-0

Skor Bali United vs Persik 2-1