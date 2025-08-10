Menyala! Tim Perahu Naga RI Sabet 3 Medali Emas di The World Games 2025

Bisnis Indonesia Premium
Afiffah Rahmah Nurdifa
Afiffah Rahmah Nurdifa - Bisnis.com
Minggu, 10 Agustus 2025 | 13:43
Foto udara sejumlah perahu mengikuti lomba pada acara Jakarta International Dragon Boat Festival (JIDBF) ke-6 di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (13/7/2024). JIDBF yang diikuti 51 tim dengan total peserta sebanyak 1.154 orang itu untuk mempromosikan olahraga dayung di Indonesia. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/Spt
Foto udara sejumlah perahu mengikuti lomba pada acara Jakarta International Dragon Boat Festival (JIDBF) ke-6 di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (13/7/2024). JIDBF yang diikuti 51 tim dengan total peserta sebanyak 1.154 orang itu untuk mempromosikan olahraga dayung di Indonesia. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/Spt

Bisnis.com, JAKARTA — Tim perahu naga Indonesia telah menyabet 5 medali dalam gelaran The World Games Chengdu 2025. Adapun, 3 diantaranya merupakan medali emas dan sisanya medali perak. 

Dikutip dari akun resmi X @TheWorldGames, Minggu (10/8/2025) dalam kompetisi yang digelar di Xinglong Lake Hubin Arena, China, Indonesia meraih kemenangan di berbagai kategori seater boat. 

Pertama, tim peragu naga Indonesia meraih medali perunggu pada kategori nomor Open 8 seater 500 meter mixed. Dalam nomor open ini, Indonesia kalah dari Ukraina, namun unggul dari Thailand. 

Kedua, RI berhasil menyabet medali emas pertama dalam kategori nomor open 8 seater 2.000 meter mixed. Keberhasilan ini mengalahkan China dan Spanyol. 

Ketiga, tim Merah Putih itu kembali meraih medali emas kedua dalam permainan open 8 seater 200 meter mixed, unggul dari Thailand dan Taiwan. 

Keempat, Indonesia mendapatkan medali emas ketiga dari kategori nomor open 10 seater 500 meter mixed mengalahkan Ukraina dan Thailand. 

Indonesia berhasil menjadi yang terbaik di nomor 10-seater 500 meter dengan catatan waktu 2 menit 6,64 detik.

Tim Merah Putih mampu mencapai garis akhir setelah unggul dalam persaingan dengan tim Ukraina, China, Thailand, Spanyol, dan Hungaria.

Kelima, tim perahu naga RI kembali membawa pulang medali perak dalam permainan nomor open 10 seater 200 meter, kalah dari Ukraina namun unggul dari Spanyol. 

Untuk diketahui, dalam kompetisi Dragon Boat dari olahraga Canoe ini, Indonesia diwakili Irwan, Sutrisno, Dapit, Roby Kuswandi, Nur Meni, Dayumin, Riska Adriyani, Maryati, Wahyuni Reski, Hafisa Nadia. 

Afiffah Rahmah Nurdifa
Muhammad Ridwan

