Lancar, Ini Link Live Streaming Bali United vs Persik 10 Agustus

Saksikan live streaming Bali United vs Persik di BRI Super League 2025/26 pada 10 Agustus di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar. Link: Vidio.com.

Bisnis.com, JAKARTA - Bali United FC bertanding melawan Persik Kediri di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, Minggu (10/8) sore dalam pekan pertama BRI Super League 2025/26.

Pelatih Bali United, Johnny Jansen memprediksi bakal berjalan menarik. Musim lalu, kedua tim saling mengalahkan di kandang lawan masing-masing dengan skor identik 1-3.

“Kami bermain dengan satu kiper dengan formasi 4-3-3 dan saya katakan sepak bola itu dinamis. Terkadang memakai 4 pemain belakang atau 3 di belakang, 3 gelandang atau bahkan 4 striker. Dan itu semua dinamis dalam lapangan dan terpenting dilakukan secara bersama sebagai satu tim. Bagi saya itu terpenting sepak bola itu dinamis,” tuturnya.

Sementara itu, Pelatih Ong Kim Swee menyebut tandang ke markas Bali United FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, Bali, bukan perkara yang mudah bagi Persik Kediri.

"Ini pekan pertama dan kita tahu bertandang ke Bali bukan satu perkara yang mudah. Namun persiapan yang telah kita lalui selama hampir tujuh minggu, saya percaya telah memberikan suntikan persiapan yang cukup baik," kata Ong Kim Swee dalam sesi pre match press conference secara daring, Sabtu (9/8/2025).

Arsitek asal Malaysia itu berharap dengan segala persiapan yang telah dilakukan baik lewat latihan dan rangkaian laga pra musim mematangkan Ezra Walian dkk. dalam mengarungi kompetisi musim ini.

"Saya berharap para pemain dapat bisa beraksi dengan lebih baik. Apalagi kami bermain di kandang lawan," ujarnya.

Pertandingan Bali United vs Persik bisa disaksikan secara live streaming di Vidio melalui link di bawah ini.

Link Live Streaming Bali United vs Persik 10 Agustus:

https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4485790