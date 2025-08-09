Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Lancar, Ini Link Live Streaming Dewa United vs Malut United 9 Agustus

Saksikan Dewa United vs Malut United di Banten, 9 Agustus 2025, live streaming di Vidio. Malut United siap hadapi tantangan tandang pertama musim ini.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Sabtu, 9 Agustus 2025 | 18:59
Share
Ilustrasi-Sepak Bola. Link Live Streaming Dewa United vs Malut United/ REUTERS-Piroschka Van De Wouw
Ilustrasi-Sepak Bola. Link Live Streaming Dewa United vs Malut United/ REUTERS-Piroschka Van De Wouw

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia Super League musim 2025/2026 akan menyajikan pertandingan menarik antara Dewa United Vs Malut United di Banten International Stadium, Sabtu (9/8/2025).

Dewa United pada musim lalu duduk di posisi dua. Sedangkan Malut United bercokol di peringkat tiga klasemen Liga 1 Indonesia.

Pelatih Malut United, Hendri Susilo menyatakan, seluruh pemain sepakat berjuang bersama meraih poin di kandang lawan.

"Pertandingan tandang melawan Dewa United merupakan penanda awal perjuangan skuad Laskar Kie Raha di BRI Super League 2025-2026. Tantangan pertama bagi Malut United hadir dari tim yang pada musim lalu finis di peringkat kedua klasemen," kata Pelatih Malut United, Hendri Susilo.

Hendri menyatakan, seluruh jajaran pelatih dan pemain sudah siap melawan Dewa United meski bermain di kandang lawan.

"Semua pemain sehat setelah menjalani persiapan pramusim dan siap untuk melawan Dewa United," kata Coach Hendri.

Baca Juga

Periode pramusim juga dimanfaatkan untuk memperkuat chemistry antarpemain dan pelatih, mengingat terdapat beberapa sosok baru di dalam tim.

"Kami sudah menganalisis kekuatan lawan. Dewa United adalah tim yang solid dan kuat. Malut United tidak akan datang dengan tangan kosong, " ucap Hendri soal kekuatan yang sudah disiapkan untuk melawan Dewa United.

Laga Dewa United vs Malut United di Banten International Stadium terbuka untuk suporter tim tuan rumah. Suporter tim tamu belum diizinkan hadir secara langsung ke venue pertandingan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan PSSI dan I-League selaku operator kompetisi.

"Pemain dan staf pelatih berharap bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat Maluku Utara dan Maluku. Doakan kami, semoga Malut United bisa membawa pulang poin di pertandingan pertama," tutur Hendri.

Sementara, perwakilan pemain, Safrudin Tahar menyatakan, tidak ada kendala dalam proses adaptasi. Semua pemain menerima materi latihan dengan baik dan siap menjalankan strategi yang diberikan staf pelatih.

Malut United memiliki riwayat tak terkalahkan dalam dua pertandingan terakhir melawan Dewa United dengan rincian satu hasil imbang dan satu kemenangan.

Meski unggul rekor pertemuan, staf pelatih Malut United tetap melihat Dewa United sebagai tim yang tangguh dan solid. Analisa kekuatan pun sudah dilakukan untuk mengantisipasi permainan Dewa United asuhan Jan Olde Riekerink.

Pertandingan Dewa United Vs Malut United bisa disaksikan secara live streaming melalui Vidio.

Link Live Streaming Dewa United vs Malut United 9 Agustus:

https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4488293

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index
Premium
13 jam yang lalu

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index

Ayu Tanoesoedibjo: The Scion Behind Southeast Asia’s Startup Boom
Premium
16 jam yang lalu

Ayu Tanoesoedibjo: The Scion Behind Southeast Asia’s Startup Boom

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Prediksi Skor Dewa United Vs Malut United 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Prediksi Skor Dewa United Vs Malut United 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Prediksi Skor Dewa United vs Malut United: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Dewa United vs Malut United: Head to Head, Susunan Pemain

Banten International Stadium (BIS) Jadi Kandang Dewa United, Ini Harapan Gubernur Andra

Banten International Stadium (BIS) Jadi Kandang Dewa United, Ini Harapan Gubernur Andra

Prediksi Skor Liga Indonesia All-Star vs Dewa United: Preview, Prediksi Skor

Prediksi Skor Liga Indonesia All-Star vs Dewa United: Preview, Prediksi Skor

Lolos Penilaian, Stadion Gelora Kie Raha Bakal Jadi Markas Malut United

Lolos Penilaian, Stadion Gelora Kie Raha Bakal Jadi Markas Malut United

Prediksi Skor Persija vs Malut United 23 Mei, Susunan Pemain, H2H, Klasemen

Prediksi Skor Persija vs Malut United 23 Mei, Susunan Pemain, H2H, Klasemen

Lancar, Ini Link Live Streaming PSM vs Persijap 8 Agustus

Lancar, Ini Link Live Streaming PSM vs Persijap 8 Agustus

Lancar, Ini Link Live Streaming Persebaya vs PSIM 8 Agustus dari Stadion GBT

Lancar, Ini Link Live Streaming Persebaya vs PSIM 8 Agustus dari Stadion GBT

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Prediksi Persija Vs Persita, Carlos Pena Bicara Soal Macan Kemayoran dan Hokky
Bola Indonesia
4 menit yang lalu

Prediksi Persija Vs Persita, Carlos Pena Bicara Soal Macan Kemayoran dan Hokky

Prediksi Bali United vs Persik: Laskar Tridatu Bakal Andalkan Kerja Sama Tim
Bola Indonesia
34 menit yang lalu

Prediksi Bali United vs Persik: Laskar Tridatu Bakal Andalkan Kerja Sama Tim

Hasil Persib Vs Semen Padang FC, Maung Bandung Awali Musim dengan Sempurna
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Hasil Persib Vs Semen Padang FC, Maung Bandung Awali Musim dengan Sempurna

Lancar, Ini Link Live Streaming Dewa United vs Malut United 9 Agustus
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Lancar, Ini Link Live Streaming Dewa United vs Malut United 9 Agustus

Prediksi Skor Arsenal Vs Athletic Bilbao 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H
Bola Eropa
1 jam yang lalu

Prediksi Skor Arsenal Vs Athletic Bilbao 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Skor Dewa United vs Malut United: Head to Head, Susunan Pemain

2

Prediksi Skor Persib vs Semen Padang: Head to Head, Susunan Pemain

3

Prediksi Skor Persib Vs Semen Padang FC 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H

4

Prediksi Skor Manchester United vs Fiorentina 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H

5

Prediksi Skor Madura United vs Persis: Head to Head, Susunan Pemain

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Festival Topeng Betawi
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi Skor Dewa United vs Malut United: Head to Head, Susunan Pemain

2

Prediksi Skor Persib vs Semen Padang: Head to Head, Susunan Pemain

3

Prediksi Skor Persib Vs Semen Padang FC 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H

4

Prediksi Skor Manchester United vs Fiorentina 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H

5

Prediksi Skor Madura United vs Persis: Head to Head, Susunan Pemain