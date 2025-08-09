Lancar, Ini Link Live Streaming Dewa United vs Malut United 9 Agustus

Saksikan Dewa United vs Malut United di Banten, 9 Agustus 2025, live streaming di Vidio. Malut United siap hadapi tantangan tandang pertama musim ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia Super League musim 2025/2026 akan menyajikan pertandingan menarik antara Dewa United Vs Malut United di Banten International Stadium, Sabtu (9/8/2025).

Dewa United pada musim lalu duduk di posisi dua. Sedangkan Malut United bercokol di peringkat tiga klasemen Liga 1 Indonesia.

Pelatih Malut United, Hendri Susilo menyatakan, seluruh pemain sepakat berjuang bersama meraih poin di kandang lawan.

"Pertandingan tandang melawan Dewa United merupakan penanda awal perjuangan skuad Laskar Kie Raha di BRI Super League 2025-2026. Tantangan pertama bagi Malut United hadir dari tim yang pada musim lalu finis di peringkat kedua klasemen," kata Pelatih Malut United, Hendri Susilo.

Hendri menyatakan, seluruh jajaran pelatih dan pemain sudah siap melawan Dewa United meski bermain di kandang lawan.

"Semua pemain sehat setelah menjalani persiapan pramusim dan siap untuk melawan Dewa United," kata Coach Hendri.

Periode pramusim juga dimanfaatkan untuk memperkuat chemistry antarpemain dan pelatih, mengingat terdapat beberapa sosok baru di dalam tim.

"Kami sudah menganalisis kekuatan lawan. Dewa United adalah tim yang solid dan kuat. Malut United tidak akan datang dengan tangan kosong, " ucap Hendri soal kekuatan yang sudah disiapkan untuk melawan Dewa United.

Laga Dewa United vs Malut United di Banten International Stadium terbuka untuk suporter tim tuan rumah. Suporter tim tamu belum diizinkan hadir secara langsung ke venue pertandingan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan PSSI dan I-League selaku operator kompetisi.

"Pemain dan staf pelatih berharap bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat Maluku Utara dan Maluku. Doakan kami, semoga Malut United bisa membawa pulang poin di pertandingan pertama," tutur Hendri.

Sementara, perwakilan pemain, Safrudin Tahar menyatakan, tidak ada kendala dalam proses adaptasi. Semua pemain menerima materi latihan dengan baik dan siap menjalankan strategi yang diberikan staf pelatih.

Malut United memiliki riwayat tak terkalahkan dalam dua pertandingan terakhir melawan Dewa United dengan rincian satu hasil imbang dan satu kemenangan.

Meski unggul rekor pertemuan, staf pelatih Malut United tetap melihat Dewa United sebagai tim yang tangguh dan solid. Analisa kekuatan pun sudah dilakukan untuk mengantisipasi permainan Dewa United asuhan Jan Olde Riekerink.

Pertandingan Dewa United Vs Malut United bisa disaksikan secara live streaming melalui Vidio.

Link Live Streaming Dewa United vs Malut United 9 Agustus:

https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4488293