Link Live Streaming dan Jadwal Kejuaraan Dunia BWF 2025 Hari Ini Rabu (27/8)

Bisnis.com, JAKARTA - Hari ini, Rabu (27/8/2025), merupakan hari ketiga digelarnya Kejuaraan Dunia atau BWF World Championship 2025 di Adidas Arena, Paris, Perancis.
Kejuaraan Dunia 2025 ini dimulai pada 25-31 Agustus 2025. Pada hari ketiga ini, terdapat 8 pemain Indonesia yang tampil di BWF World Championship 2025.
Tunggal Gregoria Mariska Tunjung dan Jonathan Christie dijadwalkan tampil. Kemudian ganda Rinov Rivaldy/Phita Haningtyas Mentari juga akan turun lapangan melawan Tang Chun Man/Tse Ying Suet dari Hong Kong.
Sebelumnya, tunggal Alwi Farhan tampil ciamik setelah berhasil mengalahkan wakil Taipei, Lin Chun-Yi saat menjalani debutnya.
Alwi berhasil menang atas wakil Vietnam, Nguyen Hai Dung dua gim langsung 22-20, 21-13 di babak 64 besar.
Sayangnya, Anthony Ginting justru kalah saat melawan wakil tuan rumah, Tima Junior Popov. Keduanya bermain tiga gim dengan skor 18-21, 21-19, dan 23-25.
Jadwal Indonesia di Kejuaraan Dunia BWF 2025
Lapangan 1
- 14.20 WIB - XD: Rinov Rivaldy/Phita Haningtyas Mentari vs Tang Chun Man/Tse Ying Suet (Hong Kong)
- 15.00 WIB - MS:Jonatan Christie vs Ade Resky Dwicahyo (Azerbaijan)
- 15.20 WIB - WS: Gregoria Mariska Tunjung vs Julia Dawall Jakobsen (Denmark)
- 18.20 WIB - WD: Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Tea Margueritte/Flavie Vallet (Prancis)
Lapangan 2
- 17.20 WIB - MD: Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani vs Rasmus Kjaer/Frederik Sogaard (Denmark)
Lapangan 3
- 17.30 WIB - XD: Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu vs Mihajlo Tomic/Andjela Vitman (Serbia)
- 18.50 WIB - MS: Alwi Farhan vs Lin Chin Yi (China Taipei)
Lapangan 4
- 16.10 WIB - WS: Putri Kusuma Wardani vs Juliana Viana Vieira (Brasil)
Link Live Streaming
Berikut link live streaming BWF Championships 2025 hari ini, Rabu (27/8):