Link Live Streaming dan Jadwal Kejuaraan Dunia BWF 2025 Hari Ini Rabu (27/8)

Kejuaraan Dunia BWF 2025 di Paris memasuki hari ketiga pada Rabu (27/8/2025), berikut jadwal dan link live streamingnya.
Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 15:16
Bisnis.com, JAKARTA - Hari ini, Rabu (27/8/2025), merupakan hari ketiga digelarnya Kejuaraan Dunia atau BWF World Championship 2025 di Adidas Arena, Paris, Perancis.

Kejuaraan Dunia 2025 ini dimulai pada 25-31 Agustus 2025. Pada hari ketiga ini, terdapat 8 pemain Indonesia yang tampil di BWF World Championship 2025.

Tunggal Gregoria Mariska Tunjung dan Jonathan Christie dijadwalkan tampil. Kemudian ganda Rinov Rivaldy/Phita Haningtyas Mentari juga akan turun lapangan melawan Tang Chun Man/Tse Ying Suet dari Hong Kong.

Sebelumnya, tunggal Alwi Farhan tampil ciamik setelah berhasil mengalahkan wakil Taipei, Lin Chun-Yi saat menjalani debutnya.

Alwi berhasil menang atas wakil Vietnam, Nguyen Hai Dung dua gim langsung 22-20, 21-13 di babak 64 besar.

Sayangnya, Anthony Ginting justru kalah saat melawan wakil tuan rumah, Tima Junior Popov. Keduanya bermain tiga gim dengan skor 18-21, 21-19, dan 23-25.

Jadwal Indonesia di Kejuaraan Dunia BWF 2025

Lapangan 1

  • 14.20 WIB - XD: Rinov Rivaldy/Phita Haningtyas Mentari vs Tang Chun Man/Tse Ying Suet (Hong Kong)
  • 15.00 WIB - MS:Jonatan Christie vs Ade Resky Dwicahyo (Azerbaijan)
  • 15.20 WIB - WS: Gregoria Mariska Tunjung vs Julia Dawall Jakobsen (Denmark)
  • 18.20 WIB - WD: Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Tea Margueritte/Flavie Vallet (Prancis)

Lapangan 2

  • 17.20 WIB - MD: Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani vs Rasmus Kjaer/Frederik Sogaard (Denmark)

Lapangan 3 

  • 17.30 WIB - XD: Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu vs Mihajlo Tomic/Andjela Vitman (Serbia)
  • 18.50 WIB - MS: Alwi Farhan vs Lin Chin Yi (China Taipei)

Lapangan 4

  • 16.10 WIB - WS: Putri Kusuma Wardani vs Juliana Viana Vieira (Brasil)

Link Live Streaming

Berikut link live streaming BWF Championships 2025 hari ini, Rabu (27/8):

Link 1
Link 2 

Penulis : Restu Wahyuning Asih
Editor : Restu Wahyuning Asih

