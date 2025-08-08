Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gantikan Axelsen di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025, Ini Komentar Alwi Farhan

Alwi Farhan debut di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025 menggantikan Viktor Axelsen yang mundur. Alwi siap maksimalkan kesempatan di Paris, 25-31 Agustus.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 17:06
Share
Pemain tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan/PBSI
Pemain tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan/PBSI

Bisnis.com, JAKARTA - Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan dipastikan menjalani debut di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025 di Paris, Prancis, 25–31 Agustus, setelah menerima undangan menggantikan Viktor Axelsen asal Denmark yang mengundurkan diri.

Pemain 20 tahun itu mendapat kepastian tampil pada Jumat, menjadikannya satu dari tiga wakil Indonesia di sektor tunggal putra bersama Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie.

"Alhamdulillah bersyukur dan sangat senang, tidak menyangka bisa bermain di Kejuaraan Dunia. Excited karena pertama kali tapi tetap semua perasaannya harus dikontrol. Saya akan memaksimalkan kesempatan ini, mengambil pengalaman sebanyak-banyaknya," kata Alwi dalam keterangan resmi PBSI, Jumat.

Alwi Farhan sebelumnya menempati urutan kedelapan dalam daftar cadangan Kejuaraan Dunia 2025. Namun, lima pemain di atasnya sudah dipastikan lolos, sementara dua lainnya, Lei Lan Xi (China) dan Chi Yu Jen (Taiwan), hanya bisa menggantikan rekan senegara karena kuota maksimal empat wakil per negara telah terpenuhi.

Kesempatan Alwi tampil pun terbuka setelah Axelsen yang menjadi juara dunia dua kali pada 2017 dan 2022, menyatakan mundur karena masih membutuhkan waktu pemulihan pascaoperasi punggung pada April.

Alwi mengaku akan memanfaatkan waktu persiapan sekitar satu setengah minggu untuk mematangkan strategi dan kondisi fisik.

Baca Juga

"Sekarang set pikirannya lebih jelas, kemarin masih mengambang, main atau tidak. Sekarang sudah diputuskan jadi dari fokusnya harus ditingkatkan," ujarnya.

Selain tiga wakil di tunggal putra, Indonesia juga diwakili Gregoria Mariska Tunjung dan Putri Kusuma Wardani pada sektor tunggal putri.

Di sektor ganda putra, Merah Putih memiliki Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto yang baru saja kembali berlatih bersama setelah sempat dipisah sementara. Dalam dua turnamen terakhir, Fajar sempat berpasangan dengan Muhammad Shohibul Fikri dan berhasil meraih gelar juara di China Open 2025, yang sekaligus menjadi gelar level Super 1000 pertama bagi Indonesia tahun ini.

Selain itu, pasangan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana serta ganda nonpelatnas Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani​​​​​​​ juga masuk dalam daftar.

Di ganda putri, Indonesia mengandalkan Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi serta Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti.

Untuk sektor ganda campuran, pasangan muda Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu akan tampil bersama pasangan senior Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari. Jafar/Felisha menjadi salah satu sorotan karena menunjukkan performa menjanjikan dalam beberapa turnamen terakhir, termasuk menembus semifinal China Open 2025.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Unilever Indonesia (UNVR) Eyes Market Expansion, Stronger Sales as Profit Continues Slipping
Premium
2 jam yang lalu

Unilever Indonesia (UNVR) Eyes Market Expansion, Stronger Sales as Profit Continues Slipping

Strategi Generasi Ketiga Konglomerat Grup Djarum Koleksi Portofolio Investasi Startup
Premium
3 jam yang lalu

Strategi Generasi Ketiga Konglomerat Grup Djarum Koleksi Portofolio Investasi Startup

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Hasil Final Macau Open 2025, Alwi Juara Usai Tekuk Pemain Malaysia

Hasil Final Macau Open 2025, Alwi Juara Usai Tekuk Pemain Malaysia

Jadwal Macau Open 2025 Hari Ini: 4 Wakil Indonesia di Semifinal

Jadwal Macau Open 2025 Hari Ini: 4 Wakil Indonesia di Semifinal

Hasil Macau Open 2025, Tunggal Putra Pastikan Satu Tempat di Perempat Final

Hasil Macau Open 2025, Tunggal Putra Pastikan Satu Tempat di Perempat Final

Sebelum Dirombak, Fadia/Lany Fokus ke Kejuaraan Dunia 2025

Sebelum Dirombak, Fadia/Lany Fokus ke Kejuaraan Dunia 2025

Bakal Dipisah, Fajar/Rian Fokus ke Kejuaraan Dunia 2025 di Paris

Bakal Dipisah, Fajar/Rian Fokus ke Kejuaraan Dunia 2025 di Paris

Ini Daftar Pemain Indonesia di Turnamen Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2025

Ini Daftar Pemain Indonesia di Turnamen Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2025

Atlet dari 9 Negara Bertanding di West Java International Paragliding Championship 2024

Atlet dari 9 Negara Bertanding di West Java International Paragliding Championship 2024

Timnas Boccia Indonesia Raih Emas dan Perak di Kejuaraan Internasional

Timnas Boccia Indonesia Raih Emas dan Perak di Kejuaraan Internasional

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Prediksi Persebaya Vs PSIM, Gastel Sudah Tidak Sabar Lawan Bajul Ijo
Bola Indonesia
5 menit yang lalu

Prediksi Persebaya Vs PSIM, Gastel Sudah Tidak Sabar Lawan Bajul Ijo

Gantikan Axelsen di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025, Ini Komentar Alwi Farhan
Aneka Sport
13 menit yang lalu

Gantikan Axelsen di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025, Ini Komentar Alwi Farhan

Bursa Transfer Liga Inggris: Chelsea Bersiap Datangkan Garnacho dari MU
Liga Inggris
1 jam yang lalu

Bursa Transfer Liga Inggris: Chelsea Bersiap Datangkan Garnacho dari MU

Prediksi Skor Persebaya vs PSIM 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Prediksi Skor Persebaya vs PSIM 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Ini Penyebab Barcelona Cabut Ban Kapten dari Ter Stegen
Liga Spanyol
2 jam yang lalu

Ini Penyebab Barcelona Cabut Ban Kapten dari Ter Stegen

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Skor Borneo FC vs Bhayangkara Presisi 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H

2

Prediksi Skor Munchen vs Tottenham 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

3

Prediksi Persib Vs Semen Padang: Beckham Pede Maung Bandung Bisa Menang

4

Gandeng Adidas, PSM Luncurkan Jersei Terbaru untuk Musim 2025/2026

5

Lengkap, Ini Jadwal Pekan Pertama Indonesia Super League 2025/2026

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Menteri Sosial Saifullah Yusuf Melantik 1.323 Guru Sekolah Rakyat
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi Skor Borneo FC vs Bhayangkara Presisi 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H

2

Prediksi Skor Munchen vs Tottenham 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

3

Prediksi Persib Vs Semen Padang: Beckham Pede Maung Bandung Bisa Menang

4

Gandeng Adidas, PSM Luncurkan Jersei Terbaru untuk Musim 2025/2026

5

Lengkap, Ini Jadwal Pekan Pertama Indonesia Super League 2025/2026