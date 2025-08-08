Gantikan Axelsen di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025, Ini Komentar Alwi Farhan

Alwi Farhan debut di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025 menggantikan Viktor Axelsen yang mundur. Alwi siap maksimalkan kesempatan di Paris, 25-31 Agustus.

Bisnis.com, JAKARTA - Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan dipastikan menjalani debut di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025 di Paris, Prancis, 25–31 Agustus, setelah menerima undangan menggantikan Viktor Axelsen asal Denmark yang mengundurkan diri.

Pemain 20 tahun itu mendapat kepastian tampil pada Jumat, menjadikannya satu dari tiga wakil Indonesia di sektor tunggal putra bersama Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie.

"Alhamdulillah bersyukur dan sangat senang, tidak menyangka bisa bermain di Kejuaraan Dunia. Excited karena pertama kali tapi tetap semua perasaannya harus dikontrol. Saya akan memaksimalkan kesempatan ini, mengambil pengalaman sebanyak-banyaknya," kata Alwi dalam keterangan resmi PBSI, Jumat.

Alwi Farhan sebelumnya menempati urutan kedelapan dalam daftar cadangan Kejuaraan Dunia 2025. Namun, lima pemain di atasnya sudah dipastikan lolos, sementara dua lainnya, Lei Lan Xi (China) dan Chi Yu Jen (Taiwan), hanya bisa menggantikan rekan senegara karena kuota maksimal empat wakil per negara telah terpenuhi.

Kesempatan Alwi tampil pun terbuka setelah Axelsen yang menjadi juara dunia dua kali pada 2017 dan 2022, menyatakan mundur karena masih membutuhkan waktu pemulihan pascaoperasi punggung pada April.

Alwi mengaku akan memanfaatkan waktu persiapan sekitar satu setengah minggu untuk mematangkan strategi dan kondisi fisik.

"Sekarang set pikirannya lebih jelas, kemarin masih mengambang, main atau tidak. Sekarang sudah diputuskan jadi dari fokusnya harus ditingkatkan," ujarnya.

Selain tiga wakil di tunggal putra, Indonesia juga diwakili Gregoria Mariska Tunjung dan Putri Kusuma Wardani pada sektor tunggal putri.

Di sektor ganda putra, Merah Putih memiliki Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto yang baru saja kembali berlatih bersama setelah sempat dipisah sementara. Dalam dua turnamen terakhir, Fajar sempat berpasangan dengan Muhammad Shohibul Fikri dan berhasil meraih gelar juara di China Open 2025, yang sekaligus menjadi gelar level Super 1000 pertama bagi Indonesia tahun ini.

Selain itu, pasangan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana serta ganda nonpelatnas Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani​​​​​​​ juga masuk dalam daftar.

Di ganda putri, Indonesia mengandalkan Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi serta Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti.

Untuk sektor ganda campuran, pasangan muda Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu akan tampil bersama pasangan senior Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari. Jafar/Felisha menjadi salah satu sorotan karena menunjukkan performa menjanjikan dalam beberapa turnamen terakhir, termasuk menembus semifinal China Open 2025.