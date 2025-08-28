Hasil 16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025, Putri KW Tekuk Tomoka di Set Pertama

Putri Kusuma Wardhani menang set pertama 21-12 lawan Tomoka Miyazaki di 16 besar Kejuaraan Dunia BWF 2025, Paris, dan berpeluang ke perempat final.

Bisnis.com, JAKARTA - Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardhani merebut set pertama melawan Tomoka Miyazaki di babak 16 besar Kejuaraan Bulu Tangkis Dunia 2025.

Bermain di lapangan dua Adidas Arena, Paris, Kamis (28/8/2025), Putri yang menjadi unggulan kesembilan menang atas Tomoka dengan skor 21

Memulai set pertama, Putri langsung tancap gas dengan unggul jauh atas Tomoka. Putri akhirnya bisa menutup set pertama dengan skor 21-12 dalam waktu 18 menit.

Putri hanya butuh satu set lagi untuk lolos ke babak perempat final Kejuaraan Dunia BWF 2025.

Jika lolos, Putri akan menanti pemenang antara Pusarla Venkata Sindhu atau Wang Zhi Yi.

Menghadapi Tomoka, pebulu tangkis berusia 23 tahun ini akan mempersiapkan strategi untuk bermain lebih aman karena bisa dibuat kesulitan oleh kondisi lapangan yang sedikit lebih berangin.

“Ke depannya bakalan ketemu Tomoka Miyazaki, terakhir ketemu di Jepang Open saya bisa menang. Di sini kondisinya agak sedikit berbeda, lapangannya lebih berangin, jadi saya harus lebih save permainannya,” ujar Putri KW.

Menghadapi Tomoka, Putri KW mempunyai rekor yang cukup apik dengan memetik dua kemenangan dan satu kekalahan dari tiga pertemuan yang telah berlangsung sepanjang karir mereka berdua.

Putri KW lolos ke babak 16 besar usai mengandaskan perlawanan tunggal Brasil Juliana Viana Vieira dua gim langsung 21-15, 21-11 pada pertandingan babak 32 besar.

Meski menang, Putri KW mengaku cukup kesulitan menghadapi tekanan dan variasi serangan yang dilakukan Juliana sepanjang pertandingan.

“Untuk permainan hari ini saya ada sedikit pressure karena permainan Juliana cukup baik dan kerap menyulitkan lawan-lawannya, terutama bola-bola atasnya, kayak bola setengah smash atau full smash-nya,” kata Putri KW dikutip dari keterangan PBSI.

“Saya sempat ketinggalan di poin 11, jadi saya sedikit ganti pola permainan lebih banyak nurunin bola, daripada lob untuk menghindari serangan-serangan nya,” kata dia.