Hasil 16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025, Putri KW Lolos ke Perempat Final!

Bisnis.com, JAKARTA - Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardhani lolos ke babak perempat final Kejuaraan Dunia BWF 2025.

Putri KW maju ke babak perempat final usai mengalahkan Tomoka Miyazaki di babak 16 besar Kejuaraan Bulu Tangkis Dunia 2025.

Bermain di lapangan dua Adidas Arena, Paris, Kamis (28/8/2025), Putri yang menjadi unggulan kesembilan menang atas Tomoka dengan skor 21-12 dan 21-11 dalam waktu 38 menit.

Memulai set pertama, Putri langsung tancap gas dengan unggul jauh atas Tomoka. Putri akhirnya bisa menutup set pertama dengan skor 21-12 dalam waktu 18 menit.

Putri hanya butuh satu set lagi untuk lolos ke babak perempat final Kejuaraan Dunia BWF 2025.

Masuk set kedua, baik Putri dan Tomoka saling kejar mengejar angka. Usai skor sama 6-6, Putri berhasil menjauhkan diri 11-8.

Putri KW akhirnya berhasil lolos ke babak perempat final usai mengalahkan Tomoka di set kedua dengan skor 21-11.

Kemenangan ini menambah ciamik rekor pertemuan Putri KW dengan Tomoka dengan skor 3-1.

Di babak perempat final Kejuaraan Dunia BWF 2025, Putri akan menanti pemenang antara Pusarla Venkata Sindhu atau Wang Zhi Yi.

Putri KW lolos ke babak 16 besar usai mengandaskan perlawanan tunggal Brasil Juliana Viana Vieira dua gim langsung 21-15, 21-11 pada pertandingan babak 32 besar.

Meski menang, Putri KW mengaku cukup kesulitan menghadapi tekanan dan variasi serangan yang dilakukan Juliana sepanjang pertandingan.

“Untuk permainan hari ini saya ada sedikit pressure karena permainan Juliana cukup baik dan kerap menyulitkan lawan-lawannya, terutama bola-bola atasnya, kayak bola setengah smash atau full smash-nya,” kata Putri KW dikutip dari keterangan PBSI.

“Saya sempat ketinggalan di poin 11, jadi saya sedikit ganti pola permainan lebih banyak nurunin bola, daripada lob untuk menghindari serangan-serangan nya,” kata dia.